Женщины-"жаворонки" менее подвержены развитию рака груди

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Склонность просыпаться рано снижает риск возникновения рака молочной железы у женщин, заявляют британские ученые.

При этом исследователи Бристольского университета считают, что им еще предстоит установить, почему так происходит.

Они добавляют, что результаты исследования очень важны, поскольку могут повлиять на риск развития рака у каждой женщины.

Эксперты отмечают, что результаты исследования, представленные на конференции Национального института исследования рака (NCRI) в Глазго, в очередной раз убедили ученых в важности сна для здоровья человека.

Внутренние часы

У каждого человека есть биологические часы, определяющие жизнедеятельность всего организма в течение 24 часов, или, говоря научным языком, циркадный ритм.

Биологические часы координируют многие процессы в организме: от сна и настроения до риска сердечного приступа.

Но не все часы показывают одинаковое время.

Люди "утреннего" типа рано встают, достигают пика активности в первой половине дня и к вечеру устают.

Людям-"совам" труднее встать утром, наибольший коэффициент полезного действия у них приходится на вечернее время и спать ложатся попозже.

Влияет ли это на риск развития рака молочной железы?

Так считают исследователи. Они использовали метод так называемой менделеевской рандомизации, в рамках которого определили 341 фрагмент ДНК, определив, кто из респондентов биологически запрограммирован быть "совой", а кто "жаворонком".

Ученые использовали эти данные для проведения эксперимента с участием 180 тысяч женщин в рамках проекта Biobank в Великобритании и почти 230 тысяч женщин - проекта Консорциума ассоциации по борьбе с раком молочной железы.

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Результаты показали, что женщины-"жаворонки" менее подвержены риску развития рака молочной железы, чем женщины-"совы".

Поскольку эти фрагменты ДНК определяются при рождении и не связаны с другими известными причинами возникновения рака, например, ожирением, это означает, что исследователи достаточно уверены в том, что внутренние часы влияют на возникновение рака.

Насколько большой эффект?

Каждая из семи женщин в Великобритании перенесла рак молочной железы.

Но в этом исследовании рассмотрели лишь небольшой восьмилетний отрезок жизни.

За это время у двух из сотни "сов" развился рак груди, в то время, как среди "жаворонков" этот показатель составил 1 на 100.

Доктор Ребекка Ричмонд, одна из исследователей университета Бристоля, сказала BBC: "Полученные результаты потенциально очень важны, потому что все люди спят, а режим сна можно изменить".

Возраст и наследственность является одним из основных факторов риска возникновения рака груди.

По данным Организации исследования рака, примерно четверть случаев заболевания можно предотвратить.

Хороший сон - "страховка от рака"?

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Все не так просто.

Доктор Ричмонд говорит, что пока слишком рано дать какие-либо советы женщинам.

Она пояснила BBC: "Нам необходимо понять, почему "сова" подвержена большему риску, чем "жаворонок"... нужно установить связь".

Дело во внутренних часах как таковых? Или это сбитые суточные ритмы вредят здоровью "сов"?

Есть вопросы, на которые наука пока не может найти ответа.

Правы ли исследователи?

Наука никогда не уверена на 100%, но помогает формировать новейшие тенденции.

Всемирная организация здравоохранения уже заявляет, что ночная работа может приводить к долгосрочным отрицательным последствиям, повышая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Подобные исследования выявили, что сон имеет особое значение и для психического здоровья человека, поскольку есть связь между развитием шизофрении и расстройствами сна.

Клиона Кирван, хирург, специализирующийся на заболеваниях молочной железы, из университета Манчестера говорит: "Использование менделеевской рандомизации позволяет ученым изучить влияние различных моделей сна на возникновение рака груди".

Выводы исследования опубликованы на сайте bioRxiv, однако эти данные пока не прошли научную экспертную оценку.

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