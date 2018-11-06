"Блеф" или "достойный шаг"? Соцсети об отставке Луценко

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В соцсетях активно обсуждают шаг генпрокурора Юрия Луценко, который в парламенте пообещал подать в отставку.

Луценко призвал президента и парламент рассмотреть его заявление до конца недели.

Такое решение он объяснил ситуацией вокруг расследования нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла в больнице через три месяца после того, как ее облили кислотой.

Луценко заявил, что общественные активисты и некоторые депутаты, которые критикуют работу правоохранителей, "бездоказательно уничтожают правоохранительные органы".

Также он обвинил общественность в том, что активисты "слили" информацию об одном из подозреваемых, который, вероятно, связан с заказчиком нападения на Гандзюк.

"Блеф" и "цирковой номер"

Журналистка Кристина Бердинских просит объяснить, что происходит.

"Это было совершенно неожиданное для нас заявление Генпрокурора. И во время других выступлений фракция провела консультации. И это было рейтинговое голосование по просьбе фракции. Это по сути было политическое голосование", - отвечает ей спикер Ирина Геращенко.

Некоторые пользователи соцсетей называют заявление Луценко пиаром.

"Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку. Побьемся об заклад, что ВР не поддержит? Могу предположить, что это такая игра: "Видит бог, я хотел в отставку, но парламент меня не отпустил!", - иронизирует журналистка Ирина Ромалийская.

Пользователь Павел Ярмоленко называет заявление об отставке "блефом", поскольку, по его мнению, заявление генпрокурора "никто не примет".

"А вот его слова о "пиаре на крови", которые он произнес раз 10 во время своей речи, показывают, зачем он выступал. ... Цирковой номер от клоуна-генпрокурора получился неплохой, но шуту уже никто не верит", - отмечает Ярмоленко.

Другие пользователи считают, что шаг Луценко - политический.

"Его мотивы понятны - хочет бежать с тонущего корабля. Видит, что Порошенко будет использовать силовиков для переизбрания. Хочет перестроиться в новый проект на выборы", - пишет депутат Сергей Лещенко.

Некоторые же - шутят.

"Дурик" и "недоросль" в речи Луценко

Некоторые пользователи откровенно не поняли эмоциональных выражений, которые генпрокурор использовал в своей речи.

"Только что Луценко назвал одного из депутатов Самопомощи "дебилом". Я не представляю другой страны, где генпрокурор позволяет себе такое. Может ли так поступать спецпрокурор Мюллер? Или итальянский прокурор? Или польский?" - спрашивает депутат Сергей Лещенко.

"Достойный шаг"

Впрочем, некоторые пользователи поддержали генпрокурора.

В частности, журналистка Наталья Лигачева считает, что решение Луценко - достойный шаг.

"Ну что, достойный шаг . Не факт, что отставка будет принята, но в любом случае именно так должны поступать чиновники при утрате доверия гражданского общества. Даже для того, чтобы, возможно, его восстановить со временем. Уважаю, даже если это эмоции", - написала она в своем Facebook.

"Заявление Луценко об отставке - это последний из возможных способов сказать обществу и политикуму: "Прекратите истерику!! ", - убежден аналитик Владимир Горбач.

"Луценко был убедителен, его обвинения в утечке информации поражают и усиливают подозрения, что это не просто убийство порядочного человека, это оружие против Украины", - написал в Twitter депутат Александр Бригинец.

"Все правильно сделал! В нормальных странах после зашквара с родственниками во власти политики и чиновники уходят в отставку. И он еще рассказывает о достижениях следствия, хотя еще три месяца назад называл обоснованными действия следователей и обвинения невиновного", - пишет читатель BBC News Украина Юрий Шаповалов.

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