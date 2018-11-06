Ягодка к ягодке: почему украинцы ходят за клюквой в белорусский лес

Image caption Пересекать границу можно только пешком или на велосипеде

Утром - через границу в Беларусь, вечером - обратно в Украину, с полными корзинами ягод.

Для многих жителей сел Рокитновского района Ровенской области это - едва ли не единственный заработок.

На украинской территории вырезали кусты, "ягодных" мест осталось мало, говорит Василий Кравченя - житель села Заболотье, лежащего в 400 метрах от границы с Беларусью.

С детства он и его односельчане ищут чернику, клюкву и грибы в белорусских лесах.

Часть найденного они продают сразу, а часть хранят до весны. На заработанные деньги содержат семьи, в основном многодетные. Кравченя убеждает: другого заработка нет, разве что работа учителем в школе.

Сбор дикоросов - традиционное занятие местных жителей, которые "прямиком" ходили в лес соседнего государства, таким образом незаконно пересекая государственную границу.

Чтобы навести порядок, в 2011 году пограничники обеих стран договорились о ежегодном сезонном пропуске для граждан Украины через временные пункты - "Познань", "Березовое" и "Дроздынь".

В этом году право посещать Беларусь по упрощенному режиму получили жители 12 сел.

Для этого они должны оформить пропуск у белорусских пограничников и оплатить примерно 3000 гривен за посещение территории, которая является частью заказника "Ольшанские болота".

Через пункты пропуска сборщики идут пешком или на велосипеде и в тот же день возвращаются назад - таковы обязательные условия упрощенного перехода.

В это время года украинцы ищут клюкву и грибы. Они заходят на 10-15 километров вглубь Беларуси и собирают в среднем по 20 килограммов лесного урожая.

Заработок спрогнозировать сложно, ведь килограмм клюквы в сентябре покупали за 40 гривен, а ближе к зиме закупщики готовы отдать 57 гривен, рассказал Василий Кравченя.

Ежедневно через временный пункт "Дроздынь" проходят более 200 сборщиков, хотя, когда дождь или холодно, их меньше, рассказал начальник отдела пограничной службы "Березовое" Луцкого пограничного отряда Виталий Мезенцев.

Image caption С украинской стороны ягод не осталось, говорят местные жители

Несмотря на упрощенный режим, есть и такие, кто идет в обход пункта пропуска: в этом году за незаконное пересечение границы белорусские пограничники задержали 36 взрослых и 20 детей из Украины.

Всего в 2018 году через "Дроздынь" на территорию Беларуси попали более 11 тыс. украинцев.

Упрощенный режим действует с 1 июля по 10 августа и с 1 сентября по 15 ноября.

Материал Алексея Бухало, Николая Штемпеля и Романа Лебедя.

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