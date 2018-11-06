"Сделай мне патриотично": что не так с госфинансированием украинского кино

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В последние годы украинское кино переживает ренессанс, и это - прямое следствие увеличения государственного финансирования, признают кинематографисты.

В этом году объем господдержки снова вырос, однако половину средств Кабмин решил отдать на создание "патриотического кино". Часть украинского киносообщества от этого решения не в восторге.

В сентябре Кабинет министров утвердил список "украинских фильмов патриотического направления", которые получат государственную поддержку в размере 500 млн гривен. В финальный перечень вошли 69 проектов: 30 - игровых, 30 - неигровых и 9 анимационных.

Конкурс, на котором определяли, что именно это будут за ленты, уже в течение нескольких месяцев критикует значительная часть украинских кинематографистов и деятелей культуры. Что их не устраивает?

Миллиард на патриотическое кино

О том, что государство будет финансировать создание не просто украинского, а именно патриотического украинского кино, стало понятно в конце прошлого года, когда Кабмин в проекте бюджета предложил выделить дополнительные 500 млн гривен на финансирование "фильмов патриотического направления".

В первоначальном варианте проекта сметы на поддержку отечественного кино было предусмотрено чуть более 500 млн гривен, но впоследствии сумма выросла вдвое - до одного миллиарда.

По логике предыдущих лет, их распорядителем должно было стать Государственное агентство по вопросам кино, которое традиционно финансирует украинские ленты. Однако Кабмин неожиданно распределил эти средства сразу на две структуры - Госкино и Министерство культуры, - каждая из которых получила по 500 млн гривен.

При этом, в проекте бюджета отмечалось, что средства, выделенные Минкульту, должны пойти именно на финансирование лент "патриотического направления".

Как трактовать этот термин, зачем выделять патриотические ленты из других украинских фильмов и финансировать их отдельно - эти вопросы сразу обросли спекуляциями и спровоцировали скандал, который не утихает до сих пор.

Каким должно быть патриотическое кино: версия Минкульта

В законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который был принят в 2017 году, и которым, по логике, должно руководствоваться государство, термин "патриотическое кино" вообще не упоминается.

Каким образом комиссия, которая будет отбирать победителей конкурса на госфинансирование, должна отличать "патриотическое" кино от "непатриотического", долгое время было просто непонятно.

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В апреле на сайте Минкульта появился приказ о порядке отбора проектов патриотического направления. В нем сказано, что патриотически направленными кинопроектами следует считать те, которые способствуют:

развитию национального сознания

патриотических чувств

консолидации украинского общества вокруг идей общего будущего

популяризации прав, свобод, обязанностей человека и гражданина

защите территориальной целостности Украины

идеалам свободы, общечеловеческих и семейных ценностей

укреплению взаимного уважения и толерантности в украинском обществе

усилению чувства гордости за собственное государство, его историю, культуру, науку и спорт

распространению правдивой информации об обстоятельствах вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины

Руководствовались ли члены экспертного совета, которые голосовали за те или иные проекты, этими рекомендациями в реальности, можно только догадываться, однако по крайней мере один из экспертов точно отнесся к ним очень серьезно.

На сайте Минкульта можно ознакомиться с анонимными карточками экспертов, оценивавших проекты. В этих карточках они указывали баллы, которые выставляли той или иной ленте, и объясняли свою мотивацию.

Так, один из членов комиссии - на сайте Минкульта он указан как "Эксперт №5" - выставил нескольким проектам по 0 баллов и обосновал это тем, что патриотическая направленность в этих лентах отсутствует.

"Не стоит путать искусство и пропаганду"

"Наиболее патриотическим украинским кино станет только то кино, которое будет не о политике и которое народ разберет на цитаты, как "Иронию судьбы", - говорит в беседе с BBC News Украина художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

В начале года он как член коллегии Минкульта выступал против самой идеи отдельного финансирования патриотических лент.

"А все намеренно патриотические фильмы, мне кажется, они никогда не достигают своей цели. Просто в силу своей природы. Не стоит путать искусство и пропаганду", - добавляет Ройтбурд.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Филипп Ильенко, председатель государственного агентства по вопросам кино

Неудачность использования "патриотизма" в качестве критерия оценки фильмов отмечают и члены Независимой гильдии кинорежиссеров, которые обнародовали несколько открытых писем, где выразили обеспокоенность ситуацией с госфинансированием кино.

"Считаем, что любые спекуляции на теме патриотизма являются неэтичными и манипулятивными, особенно тогда, когда в стране идут военные действия, а часть страны аннексирована", - говорится в обращении.

"Развивать киноотрасль в нашей стране - это уже патриотизм. Снимать с украинскими актерами, отечественными киносъемочными командами, на местных киностудиях, используя сценарии, написанные украинскими авторами, - это также патриотизм. Поэтому считаем, что вопрос патриотизма не подлежит измерению и не должен быть поводом для спекуляций".

"Конфликт интересов"

Однако субъективность в трактовке патриотизма - не единственная проблема, которая беспокоит украинских кинематографистов.

В письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману они обращают внимание на многочисленные нарушения в ходе конкурса - от чисто процедурных до тех, которые могут вызвать подозрения относительно предвзятости членов комиссии.

Так, волну критики у части из них вызвал тот факт, что в состав экспертного совета входили люди, которые могут иметь прямое или косвенное отношение к проектам, которые подавались на конкурс.

Одна из особенностей конкурса по финансированию патриотического кино заключается в том, что на госфинансирование могли претендовать не только кино-, но и телепроекты, в том числе и сериалы.

"Получилось так, что была сформирована творческая комиссия, которая наполовину состоит из представителей телевизионных продакшенов. Они сами себе дают проекты, условно говоря", - возмущался в одном из интервью украинский режиссер Владимир Тихий.

В разговоре с BBC News Украина он называет это "прямым захватом экспертного совета представителями телевизионных продакшенов".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Владимир Тихий

"Представители этой комиссии своим же компаниям и предоставили возможность получать финансирование от государства", - добавляет Владимир Тихий.

"За все пять лет существования комиссии Госкино, так или иначе это были публичные и авторитетные кинематографисты Украины. И, конечно, любой конкурс не мог удовлетворить всех, потому что кто-то получает финансирование, а кто-то - нет. Но авторитет комиссии позволял, скажем так, удерживать определенный уровень доверия".

"А в этой ситуации представители телевизионных компаний - они в основном вообще не являются творческими работниками в этих компаниях, и они не являются авторитетными на уровне кинематографии. У них нет творчества, я уже не говорю о каких-то достижениях или признании", - добавляет Тихий.

"Реванш пророссийских сил"

Возмущает режиссера, как и его коллег из Независимой гильдии кинематографистов, и то, что государственное финансирование получают не просто украинские телепродакшены, а именно те, которые на протяжении многих лет активно занимались созданием телепродукта для российского рынка.

В еще одном письме к премьер-министру украинские киношники называют это не иначе как "реваншем пророссийских сил".

"У нас уже достаточно давно существует технологическое производство телевизионного мыла для России. Более года такие компании направляли свое внимание на то, чтобы иметь возможность получать помощь от государства на производство своего продукта", - объясняет Владимир Тихий в разговоре с BBC.

"И сейчас мы имеем результат - они стали очень влиятельной силой, которая уничтожает ту экологию в украинском кино, которая сложилась в течение последних пяти лет и которая позволила произойти вот этому началу ренессанса украинского кинопроизводства".

По словам Владимира Тихого, государственное финансирование сегодня получают телепродакшены, которые еще несколько лет назад по разным причинам не проявляли особого интереса к развитию украинского рынка, вместо чего работали с российским:

"Они мировоззренчески не понимают, что Украина - независимая страна, которая должна заниматься формированием независимой культурной среды".

"В то же время большая часть кинопроектов, которые действительно социально важны, которые очень необходимы для того, чтобы украинское кино состоялось, государственную поддержку не получат", - возмущается режиссер.

Что говорят в Минкульте?

В Минкульте заявляют, что хорошо знакомы с позицией критиков конкурса, однако по ряду вопросов придерживаются иного мнения.

В разговоре с BBC News Украина заместитель министра культуры Юрий Рыбачук заявил, что его ведомство не было инициатором выделения средств на финансирование патриотического кино - более того: для Минкульта это решение стало таким же сюрпризом, как и для украинского киносообщества.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Юрий Рыбачук, заместитель министра культуры

"Мы не инициировали, активно не лоббировали эту программу, но поскольку есть закон о госбюджете, то мы обязаны его выполнять", - говорит Рыбачук.

Недостатки в организации конкурса он связывает с тем с тем, что Министерство культуры проводило его впервые.

"Следует понимать, что эта программа реализуется впервые, и на начало года у нас не было даже хоть какой-то нормативно-правовой базы, в соответствии с которой можно было бы этот конкурс фильмов проводить. Нам пришлось провести колоссальную работу, чтобы разработать соответствующие положения и целый ряд нормативно-правовых актов, которые позволили бы запустить этот процесс", - объясняет он.

Упреки в том, что члены экспертного совета, которые голосовали за те или иные проекты, могли иметь потенциальный конфликт интересов, Рыбачук отрицает.

"Это совсем не так. Я подчеркиваю, что поскольку на конкурс принимались проекты, ориентированные на показ по телевидению, то логично, что в составе комиссии должны быть специалисты именно из этой отрасли, которые понимают и специфику производства, и специфику демонстрации в эфире, и знают интересы зрителей. Поэтому говорить, что в этом плане был какой-то перекос, я бы не стал".

"Конечно, мы понимаем, что может быть много таких случаев, когда член конкурсной комиссии, член экспертного совета может иметь конфликт интересов. Именно поэтому каждый из них обязан был сообщить письменно о наличии такого конфликта".

"Могли ли они это скрыть? Я знаю, что таких заявок о конфликте интересов было подано немало: не одна, не две и даже не пять. Поэтому говорить о том, что кто-то из членов экспертного совета как-то намеренно скрывал наличие конфликта интересов, нельзя", - уверяет Рыбачук.

На вопрос о том, имеет ли министерство какие-то другие механизмы выявления конфликта интересов, кроме получения личного заявления от самих членов экспертного совета, заместитель министра заявил, что и существующих норм вполне достаточно.

При этом, говорит Рыбачук, в Минкульте согласны с тем, что организация конкурса была далека от идеала.

"Очевидно, что процедуры нуждаются в совершенствовании. Но надо понимать, что идеальных механизмов вообще не существует - их просто невозможно придумать. Но опыт проведения конкурса и, собственно, та критика, которая звучит, - конечно, мы готовы будем сесть и посмотреть, какие именно позиции в процедуре этого конкурса требуют совершенствования".

В Минкульте также отметили, что пока не знают, получат ли бюджетные средства для проведения аналогичного конкурса в следующем году, и в каком объеме, однако в ведомстве "заинтересованы в этом и сейчас отстаивают эту позицию".

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