Как в Британии лечат людей, которых облили кислотой

Image caption Адель лечится в центре пластической хирургии и ожогов Сент-Эндрюс последние четыре года

Внимание: в статье содержатся фотографии, которые могут шокировать.

Все больше людей в Британии становятся жертвами нападений с кислотой. ВВС получило доступ в крупнейший ожоговый центр в Европе, где помогают выздороветь пострадавшим.

Адель Беллис лежит под наркозом на операционном столе Центра Сент-Эндрюс в Брумфильдской больнице. Вокруг нее более десятка медиков готовятся к операции.

За последние четыре года, с тех пор, как ее бывший парень заплатил мужчине, который вылил на нее серную кислоту, ей сделали уже столько операций, что она устала считать.

На этот раз хирурги сделают несколько диагональных разрезов вдоль шрама на правой стороне ее шеи, а затем зашьют этот участок обратно.

Это делается для того, чтобы ослабить давление и улучшить подвижность - ранее Адель было трудно поворачивать шею.

Для того, чтобы сделать маленькие отверстия вдоль шрама для улучшения внешнего вида, используют углекислотный лазер.

Через час в операционной манипуляция успешно завершается. Но это - всего лишь еще один шаг на длинном пути.

Нападение произошло в августе 2014 года.

Адель сидела на автобусной остановке и говорила по телефону с подругой, когда заметила мужчину в спортивном костюме.

"Он был завернут в черный шарф, который закрывал его рот. Он бежал трусцой, встряхивая бутылку", - рассказывает женщина.

Тогда и проишошло нападение, повлекшее ожоги правой стороны ее тела и лица, которые изменили всю ее жизнь.

"Потом все было как в тумане, я бегала по дороге среди машин", - вспоминает женщина.

Image caption В отделении есть круглосуточная операционная

Адель повезли в больницу в Саффолке оказать первую помощь, а затем перевезли в специальный Центр пластической хирургии и ожогов Сент-Эндрюс в Эссексе.

На той стадии советы были простыми - "продолжайте промывать водой".

Только когда ее раны достигли нормального уровня pH, можно было начинать дальнейшее лечение.

Тест-полоски для проверки уровня pH использовали для того, чтобы определить кислотность или щелочность раны и лучший метод лечения. Когда пришло время, хирурги удалили мертвую, обожженную кожу, а сверху разместили кожу донора.

"Потом мне делали пересадку кожи, - рассказывает женщина. - Ее брали с моего бедра и использовали на части головы, руки, кисти и грудной клетки".

Копірайт зображення ADELE BELLIS Image caption Адель сделали несколько пересадок кожи

После хирургической операции за шрамами был нужен круглосуточный уход: специальные повязки создавали постоянное давление, чтобы кожа не поднялась и не пошла волдырями.

"Во время моего лечения я должна была надевать большую пластиковую маску на 12 часов в день", - объясняет Адель.

"Затем на мне были давящие повязки во время сна, которые накрывали мне голову. Это длилось в течение 18 месяцев", - рассказывает женщина.

В ожоговом отделении не было зеркал, и Адель смогла увидеть, как она выглядит, лишь шесть недель спустя.

"Впечатления пациентов от своей внешности достаточно сильны, и когда они пережили травму, они могут не ожидать, как на самом деле выглядят", - объясняет хирург Квентин Фрю.

Image caption Врач Квентин Фрю говорит, что многие пострадавшие от нападений с кислотой не обращаются за медицинской помощью

Адель - одна из многих пациенток, которых лечат в Центре Сент-Эндрюс, где есть 24 выделенных кровати для пациентов с ожогами и круглосуточная операционная.

Спрос на такое лечение растет.

Как выяснила ВВС, за последние пять лет по всей Англии в больницы попали более 500 пациентов, которых облили едкими веществами.

"Люди, которых мы здесь видим, - это действительно лишь верхушка айсберга", - говорит доктор Фрю.

"Многие пациенты не обращаются за медицинской помощью, - добавляет он. - Они могут заниматься самолечением из-за стыда или опасаясь негативных последствий со стороны злоумышленников или членов семьи".

"Это меняет ваше мировоззрение"

В центре пытаются лечить не только физические раны, но и психологические шрамы.

Старший психолог в службе психологической терапии больницы Мария Лоуфорд поясняет: "Травма означает, что все уже не так, как раньше, особенно когда происходит нападение с кислотой".

Она добавляет: "Все ваше мировоззрение будто меняется очень быстро, сразу, и подрывается ваше чувство безопасности в мире".

Копірайт зображення ADELE BELLIS Image caption Адель говорит, что уже не представляет себя без шрамов

Адель говорит, что психотерапия помогла ей утвердиться в намерениях не дать бывшему парню разрушить ее жизнь.

Она была жертвой домашнего насилия, объясняет женщина.

"Он фактически контролировал меня, манипулировал мной, а когда я не захотела больше быть с ним, я это прекратила", - говорит Адель.

"Просто я думаю, что он не хотел, чтобы я досталась кому-то еще, поэтому, по его мнению, если бы на меня вылили кислоту, никто бы больше не захотел быть со мной. Поэтому он заплатил тому парню, чтобы он это сделал", - говорит женщина.

Ее бывший парень сейчас в тюрьме.

Адель говорит, что пообещала себе снова иметь нормальную жизнь, но нападение повлияло не только на нее.

Инцидент сделал ее ближе к семье, но она говорит, что это сломало ее отца.

Тем не менее, она остается оптимисткой.

Копірайт зображення ADELE BELLIS

"Каждый раз, когда я прихожу в больницу, это позитив, потому что я знаю, что становлюсь на шаг ближе к тому, чтобы помочь себе и своим шрамам", - говорит женщина.

"Нападение с кислотой навсегда останется со мной. Это всегда будет моим прошлым, что бы ни произошло", - говорит Адель.

"Я действительно не могу себя представить без шрамов", - добавляет она.

И это доказывает, что она выздоравливает, раз она начала их принимать.

"Мои новые шрамы представляют новую меня, - говорит Адель. - Новую сильную меня".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram