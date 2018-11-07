В Непале ярко отпраздновали "День собак" - фото

Копірайт зображення @PAPPU_THE_PUG_NEPAL Image caption Во время непальского фестиваля Кукур Тихар собакам ставят на лбу красную точку

В Непале во время индуистского фестиваля отметили День собак.

На этой неделе в стране начался пятидневный фестиваль Тихар - один из главных праздников страны.

Второй день фестиваля называют Кукур Тихар - "день собак".

В этот день собакам всячески угождают и рисуют им на лбу красную точку - тику.

Животных также вкусно кормят и украшают цветочными гирляндами.

Копірайт зображення @RAINBOMINO Image caption Японский шпиц Скуби в восторге от гирлянд из бархатцев, которыми его украсили

Индусы считают, что собака - это посланник Бога смерти, и если угодить собакам, это задобрит и самого Бога.

Копірайт зображення SUMNIMA UDAS Image caption Жительница Непала Сумнима Маудас называет Кукур Тихар одним из своих любимых праздников, когда она охотно балует своего чихуахуа Сану

Фестиваль проходит одновременно с праздником Дивали в Индии и имеет схожие традиции. Во время праздника также чествуют коров и ворон.

Копірайт зображення UMID POKHAREL Image caption Умид Похарель, владелец лабрадора Фризы, говорит, что "чествовать собак всего один день - недостаточно"

В этот день непальцы уделяют внимание не только домашним, но и бездомным собакам.

Копірайт зображення KELSANG ONGMU TAMANG Image caption Один из жителей приобщил к празднику не только своих собак Свити и Милли, но и кошку Мисси

Среди лакомств, которыми угощают собак во время Кукур Тихар - мясо, молоко, яйца и качественный корм для собак.

Копірайт зображення @PAPPU_THE_PUG_NEPAL Image caption Мопсу Паппу во время праздника особенно понравилось угощение

Тихар еще называют Дивали или фестиваль огней.

Во время фестиваля непальцы убирают в своих домах и дворах, зажигают огни и молятся Богине богатства Лакшми, призывая ее приехать в гости и благословить их.

Копірайт зображення @DHARMAADVENTURES Image caption Дейзи Пай очень понравилось быть в центре внимания

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