В Непале ярко отпраздновали "День собак" - фото
В Непале во время индуистского фестиваля отметили День собак.
На этой неделе в стране начался пятидневный фестиваль Тихар - один из главных праздников страны.
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Второй день фестиваля называют Кукур Тихар - "день собак".
В этот день собакам всячески угождают и рисуют им на лбу красную точку - тику.
Животных также вкусно кормят и украшают цветочными гирляндами.
Индусы считают, что собака - это посланник Бога смерти, и если угодить собакам, это задобрит и самого Бога.
Фестиваль проходит одновременно с праздником Дивали в Индии и имеет схожие традиции. Во время праздника также чествуют коров и ворон.
В этот день непальцы уделяют внимание не только домашним, но и бездомным собакам.
Среди лакомств, которыми угощают собак во время Кукур Тихар - мясо, молоко, яйца и качественный корм для собак.
Тихар еще называют Дивали или фестиваль огней.
Во время фестиваля непальцы убирают в своих домах и дворах, зажигают огни и молятся Богине богатства Лакшми, призывая ее приехать в гости и благословить их.