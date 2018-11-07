"Дикое поле": кадры, которых в украинском кино не видели

Копірайт зображення film.ua Image caption Съемки фильма о рейдерском захвате заправки на Донбассе снимали в Стробельске, родном городе Жадана. Фото со съемочной площадки

"Я с Донбасса, мне реально зашло", - говорит зрительница после просмотра фильма "Дикое Поле".

После семи лет работы, переписанного 13 раз сценария и 7 тысяч проведенных актерских проб, один из самых известных романов Сергея Жадана "Ворошиловград" получил свою экранизацию - с 8 ноября на экраны выходит лента "Дикое поле".

Приключенческий экшен о рейдерском захвате заправки с бандитскими разборками и невероятными панорамами Донбасса, где много мата и шуток, от которых в зале смеялись не громко, но часто, и крупные планы, где видна каждая морщинка водителя Коли и вся харизма игры Алексея Горбунова.

Копірайт зображення film.ua Image caption Роль пастора в ленте сыграл Алексей Горбунов. Кадр из фильма

"Наша история - о защите своего, о моменте, когда к тебе приходят и на твое говорят, что это мое. Что делать и как действовать? Об этом наша история", - говорил режиссер ленты Ярослав Лодыгин, для которого это была первая полнометражная работа в кино.

Традиционно ленту сначала показали журналистам, кинокритикам и зрителям звездной премьеры, среди которых был председатель правительства Владимир Гройсман, и к которому во вступительной речи обратился Лодыгин: "Дело Кати Гандзюк должно быть раскрыто. Времена, когда можно было безнаказанно убивать людей в этой стране, прошли".

Один миллион евро

Снять ленту о Донбассе на Донбассе, за десятки километров от линии фронта, в тех местах, о которых писал Жадан, стоило его авторам один миллион евро, половину из которых выделило Госкино, а вторую половину собирали по всему миру.

Об атмосферности, важности и красоте этих мест для фильма после просмотра говорили и критики, и авторы фильма.

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"Сначала удивлялся и спрашивал зачем, неужели не могли найти какое-то похоже хорошее место где-то ближе", - делится впечатлениями Владимир Ямненко, исполнитель роли работника заправки по имени Коча.

"Но когда я туда приехал, то не хотел уже ехать обратно. Так проникся этой историей", - говорит актер. Он рассказал, что легко вжился в роль настоящего донбасского парня, потому что родился на Подоле в Киеве, а вырос на Куреневке.

Копірайт зображення film.ua Image caption Коча, которого сыграл Владимир Ямненко, побитый жизнью работник заправки

Говоря о своей роли, которая состояла из одного мата, Сергей Жадан "жалуется", что в трейлере она была длиннее, чем в фильме.

"Но, бесспорно, это лучшие три секунды моей жизни", - шутит он на пресс-конференции.

Творческая группа на пресс-конференции вообще много шутит и делает осторожные прогнозы о том, пойдет ли на такую ​​ленту массовый зритель.

"Этот фильм - это такой смелый эксперимент, ведь это не простая и достаточно сложная лента. Но нам кажется, что своего зрителя она найдет", - говорит продюсер Яценко.

"Идеально все", или "мимо"?

После допремьерного показа "Дикое поле" собрало противоречивые отзывы и зрителей, и кинокритиков.

Копірайт зображення film.ua Image caption "Дикое поле" - это первая экранизация произведения Жадана и первая полнометражная работа Ярослава Лодыгина. Далее будут снимать "Интернат"

"Теперь мой любимый украинский игровой фильм. В нем идеальное все. Баланс юмора и драматизма, игра актеров, сюжет! И впервые в украинском кино речь актеров была органичной!", - пишет в Facebook зритель звездной премьеры Оксана Иванцив.

"Я никогда не был поклонником романа и не ждал шедевра. Просто фильм еще хуже ожиданий. Мимо жанра, мимо визуалки, мимо монтажа, мимо сценария, мимо всего. Даже мимо саундтрека", - делится впечатлениями после просмотра пользователь Facebook Ян Валетов.

Александр Гусев, кинокритик:

Мне кажется, что экранизация оказалась парадоксально неудачной из-за того, что она очень близка к тексту романа. В фильме очень близко воспроизведен его сюжет, но на экране он не работает.

Если в книге сюжет достаточно размыт, незакончен, есть много линий, которые обрываются, а воображение читателя захватывает само слово, поэзия языка, которая заполняет собой все сюжетные лакуны, то фильм не может ничего предложить взамен.

Есть вещи, которые ты не понимаешь, откуда они взялись, если не читал роман, вроде команды поддержки в финальной сцене. Массовому зрителю лента не понравится из-за отсутствия динамики и малопонятного сюжета.

Мы видим здесь ряд выверенных и выдержанных средних и крупных планов, как будто оператор хочет сделать из них глянцевую иллюстрацию. Такое впечатление, что этот фильм вообще снимал не режиссер, а оператор.

И при этом оператор снимал не кино, а фотосессию для модного журнала.

Здесь есть сильные стороны - выразительная донбасская фактура, очень понравилось, как в этом фильме обыграно двуязычие, хорошая работа художника, хотя некоторые вещи и переходят в полный гротеск, например сцена погребения.

Копірайт зображення Film.ua Image caption Тещу Кочи в фильме хоронили с феном и фарфором в могилу с портретом Шевченко

Для тех, кто не читал роман, я думаю, что этот фильм будет откровенно скучным.

Ярослав Пидгора-Гвяздовский, кинокритик:

Мне фильм больше понравился, чем нет. На него точно пойдут люди, которые читали и любят Жадана.

Для ленты хорошо подобраны локации, все персонажи очень точные и фактурные, это хорошие актерские попадания. Речь, конечно, идет о Горбунове. Но здесь есть заслуга и оператора, который настолько хорошо его показал, удачной цветокоррекции, которая сделала его лицо таким фотографическим.

Это глянец, в хорошем смысле этого слова, когда каждый кадр хочется повесить на стену, потому что он похож на картину.

Копірайт зображення film.ua Image caption Удачно подобранные локации на Донбассе называют одним из самых сильных моментов фильма

Лодыгин - дебютант на большом экране, и его незашоренность сказалась. Он делает то, на что бы не решились режиссеры после Карпенко-Карого. Это классные кадры, которых раньше в украинском кино мы просто не видели.

Однако, в фильме есть большие провалы.

Во-первых, в нем нет стержня. Жадан в романе прекрасно передает философию своего региона, а в фильме этого нет.

Более того, лента выглядит ни о чем - ну приехал парень, почему-то борется за заправку, которая не является заправкой, в финале драка неизвестно с кем, возникают вопросы, на которые нет ответа. А у Жадана все четко прописано. Это недостатки режиссуры. По форме фильм попал, а по содержанию, наполнению - нет.

И те, кто критикуют, и те, кто одобрительно отзываются о "Диком поле", сходятся в одном - лента актуальна.

"Украина почти ничем не отличается от главного героя. Мы увидели цель и упорно к ней идем. Нас пытаются уничтожить, тычут стволами в рожу, стреляют, вокруг коррупция, решалы и прочая мерзость (это в фильме), а на самом деле все так же, только убивают. Катя Гандзюк умерла за правду. Гройсману об этом на сцене напомнил Ярослав", - говорит зритель фильма Андрей Рымарук.

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