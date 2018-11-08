Ибица без своих знаменитых вечеринок: почему?

Пляжный бар Sa Trinxa расположен на одном из белых песчаных пляжей, которыми так славится Ибица. Во время летнего сезона с его крыши свисают пальмовые листья, динамики пульсируют от танцевальной музыки, а молодые люди по дороге на пляж заходят, чтобы перекусить и выпить холодного испанского пива.

Однако с недавних пор Sa Trinxa, как и многие другие увеселительные заведения под открытым небом, вынуждены выполнять новые жесткие правила.

В этом году в баре обязали приглушить музыку, и даже установили устройство для регулировки уровня громкости.

"Люди приходят сюда из-за музыки", - говорит менеджер Альваро. "В выходные дни я люблю ходить в более спокойные места, но это же Sa Trinxa!"

Image caption Альваро работает в Sa Trinxa уже 12 лет

Власти Ибицы заявили, что допустимый уровень громкости музыки на открытых площадках наподобие Sa Trinxa не должен привышать 65 децибел - это немного громче, чем обычный разговор, но тише, чем работа большинства пылесосов.

Андреас Саймон входит в группу по борьбе с изменениями "Musica Si", или "Музыке да!"

Он показывает мне видео, которое группа выложила в социальные сети, ссылаясь на то, что уличный трафик в среднем создает шум равный 70 дБ, а при приземлении самолета уровень шума достигает 110 дБ.

Саймон рассказывает, что представители властей пришли, чтобы установить музыкальный ограничитель в одном пляжном баре в городе Сан-Антонио в 7 утра.

Несмотря на то, что бар был пуст и музыка отключена, ограничитель показал 72 дБ. Владелец спросил: "Так кого оштрафуют? Море, волны или ветер?"

Саймон отмечает, что общий подход властей к регулированию этого вопроса не работает: "Мы просим рассматривать каждый случай отдельно. Если у заведения нет соседей, то можно включить музыку погромче".

"Правительство хочет, чтобы люди поняли, что музыка - это шум. Но музыка - не шум, музыка - это часть культуры, и должно быть разумное решение, потому что без музыки этот остров умрет", - отмечает он.

Диджей Марта, выступающая под сценическим именем Хофманн Лалиопарда, соглашается. Она говорит, что в отношении маленьких заведений, расположеных далеко от жилых районов, нельзя применять такие же правила, как супер-клубам наподобие Ushuaïa.

"Они хотят остановить все, - говорит она. - Но мы объединяемся в группы: музыканты, художники и просто люди, которые любят искусство. Мы будем бороться с этими правилами, которые нам навязывают. "Культурные крохи", оставшиеся на острове, очень быстро исчезают".

Копірайт зображення Eva Montero Fotógrafa Image caption Диджей Марта говорит, что вместе с друзьями будет бороться против новых правил

Незаконные вечеринки

В прошлом году Ибицу посетили 3,2 миллиона туристов. На четырех Балеарских островах: Ибице, Форментере, Майорке и Минорке туризм давал 45% ВВП и треть всех рабочих мест.

Но балансировать между туристическим сектором и потребностями местных жителей становится все сложнее.

Когда социалистическая коалиция получила большинство мест в правящем совете Ибицы в 2015 году, ее главным лозунгом стало требование трансформировать индустрию туризма.

Image caption Туризм - это почти половина ВВП Ибицы. В этом году количество туристов уменьшилось

Висенте Торрес Феррер, глава управления по туризму Ибицы, говорит, что в закрытых клубах проблем с громкой музыкой не возникает, и на Ибице "лучшие дискотеки в мире". Но когда речь заходит об открытых площадках, необходимо учитывать нужды жителей острова.

"Мы знаем, что для Ибицы очень важно предложить туристам музыку, и мы не хотим от этого отказываться. Проблемы возникают, когда громкая музыка звучит до поздней ночи на незаконных вечеринках на частных виллах или в ресторанах под открытым небом", - объясняет он.

Торрес Феррер считает, что современная аудиоаппаратура позволяет удерживать музыку в стенах заведения.

"Если у вас есть терраса, и только одна колонка, которая свисает со стены, вам приходится включать музыку на полную мощность, чтобы ее было слышно за последнее столиком".

"Но если у вас есть четыре колонки, вы можете разместить их определенным образом, что позволяет слушать музыку, в основном, как тихий фон".

"Не хватает полицейских"

Также изменения позволят изменить имидж острова как места для шумных вечеринок. Бары Сан-Антонио теперь закрываются в три утра вместо пяти.

"Это не означает, что Сан-Антонио отказывается от ночной жизни. Если вы хотите продолжить вечеринку, можете пойти на дискотеку и развлекаться уже там", - говорит Торрес Феррер.

Image caption Существует мнение, что изменение графика работы баров создаст больше новых проблем, чем решит старых

Но многие люди считают, что более ранний комендантский час просто выталкивает гуляк на улицу, а проблема, от которой Сан-Антонио действительно страдает, - это нехватка полиции.

Водитель такси Карлос родился на Ибице. "У нас очень много торговцев наркотиками, и очень мало полиции на улицах", - говорит он.

Мартин Мейкпис соглашается. Он переехал на Ибицу из Великобритании в 1991 году и называет себя известным бизнесменом в Сан-Антонио.

"Решение закрывать бары раньше создаст больше новых проблем, чем решит старых. Теперь тысячи людей оказываются на улицах, и каждый раз это заканчивается преступлениями".

Я спросила его о занятиях проституцией и случаях грабежа в Сан-Антонио.

"Это правда. Есть банды, которые провоцируют такие проблемы", - говорит он, но утверждает, что власти могли бы прекратить это, если бы хотели.

"Больше правоохранителей на ночных улицах, могло бы решить проблему, но к сожалению, они не способны это сделать".

Image caption Мартин Мейкпис считает, что достижение гармонии между потребностями туристов и местных жителей является решением проблемы

Сокращение расходов

Так почему не увеличат численность полицейских?

Директор управления по туризму Ибицы Висенте Торрес Феррер связывает это с сокращением бюджетных расходов после финансового кризиса 2008 года, а также возлагает вину непосредственно на прежнее правительство Мариано Рахойя.

"Экономические проблемы затронули все страны мира, но Испания пострадала больше других, - объясняет он. - Поэтому были сокращены месные бюджеты".

Ибица обратилась к новому правительству в Мадриде с просьбой увеличить бюджетные ассигнования на основные услуги и увеличить штат полицейских.

Остров также хочет решить вопрос проживания туристов, чтобы попытаться взять под контроль увеличение стоимости аренды жилья.

Теперь туристам запрещено арендовать квартиры на острове, а дома или виллы можно арендовать, только если владелец недвижимости имеет лицензию.

Необитаемый остров?

Но несмотря на все изменения, это еще не предел. Группа местных активистов "Prou!" - каталонский вариант лозунга "Хватит!" - насчитывает 8 тысяч членов в Facebook.

Группа стремится "отстоять и защитить" Ибицу от нашествия туристов, преступности, нелегального строительства и экологической опасности, говорят ее члены.

Image caption Остров Ибица славится своими пляжами и вечеринками

Тем не менее, некоторые местные жители теряют терпение. Водитель такси Карлос говорит, что некоторые из 140 тысяч постоянных жителей Ибицы планируют покинуть остров навсегда.

За последние 10 лет многие люди покинули Ибицу, чтобы начать новую жизнь на Майорке или на материковой части Испании, добавляет он.

Изменения в музыкальных заведениях, новые часы работы баров и ограничения на жилье уже приводят к изменениям: количество туристов в июле уменьшилось на 4%, а в августе - на 3% по сравнению с прошлым годом.

Бизнесмен из Сан-Антонио Мартин Макпейс, говорит, что остров пытается решить давнюю проблему: как найти баланс между потребностями жителей и туристов.

"Это ситуация с курицей и яйцом: без жителей у нас не будет туристов, без туристов у нас не будет жителей. Нам нужно найти компромисс".

Полная версия репортажа представлена на Business Daily.

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