"Евробляхи" станут дешевле. Что утвердила Рада

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владельцы авто на иностранных номерах говорят, что борются за доступные автомобили для каждого украинца - например, этот BMW

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, которые снизили стоимость легализации автомобилей с "еврономерами". "За" проголосовали 250 депутатов.

Голосование проходило на фоне акции, которую второй день подряд проводили возле парламента владельцы таких автомобилей и активисты ОО "Авто-Евро-Сила". Они говорят, что стремятся сделать автомобили доступным для рядовых украинцев, нарушающих правила растаможивания авто "не от хорошей жизни", а от того, что стоимость растаможивания слишком высока.

Вместе с тем, такой подход критикуют владельцы официально импортируемых автомобилей, которые оплатили все определенные законом налоги.

Что приняли депутаты?

Согласно принятым депутатами изменениям в Таможенный и Налоговый кодексы, стоимость растаможки автомобилей, ввозимых для личного использования, определяется в зависимости от базовой ставки и двух коэффициентов - объема двигателя и возраста автомобиля.

Новые базовые ставки акциза будут такими:

50 евро за автомобиль с двигателем до 3000 куб. см на бензине

100 евро за автомобиль с двигателем более 3000 куб. см на бензине

75 евро за автомобиль с двигателем до 3500 куб. см на дизеле

150 евро за автомобиль с двигателем более 3500 куб. см на дизеле

1 евро за 1 кВт-часов емкости автомобиля с электрическим аккумулятором

Например, если брать самые популярные автомобилт с объемом двигателя от 1500 до 2500 кубов, то для нового авто пошлина составит 1,5(2,5)*50*1 = 75 (125 евро).

Если этому автомобилю, например, три года, то сумма вырастет до 225 и 375 евро соответственно.

При этом временные льготы на ввоз подержанных авто будут отменены.

Кроме изменений в ставках акцизов, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течении 90 дней после вступления закона в силу. То есть, в случае, если регистрация будет завершена в течение трех месяцев после вступления закона в силу, владелец авто оплатит только половину необходимых платежей.

Владельцы автомобилей, которые легализуют их в течение определенного в законе времени, освобождаются от штрафов за нарушение таможенного режима при временном ввозе или транзите авто.

Таможенные платежи, полученные в 2018-2019 годах от легализации авто на еврономерах, пойдут в Пенсионный фонд.

Достигнут ли компромисс?

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Одной из задач двух законов было "снять социальное напряжение" вокруг существования в Украине сотен тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.

Вместе с тем, принятые депутатами законы не учитывают требования владельцев автомобилей на еврономерах об отмене коэффициента возраста авто в формуле, что, по мнению активистов, позволило бы снизить стоимость оформления до 40% от стоимости авто. Эти требования обнародовало ОО "Авто-Евро-Сила", которое инициировало протесты, парализовавшие центр Киева.

С другой стороны, к законодательным изменениям критически относятся и импортеры новых авто. Например, решение депутатов о том, а чтобы предоставить "льготный" период растаможки автомобилей с еврономерами, в то время как "украинцы, которые законы не нарушали, будут платить за растаможку по полной", означает, что требования активистов могут и дальше расширяться - считает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко.

"Прогнозируют, что завтра активисты будут перекрывать дороги с требованиями к НБУ установить курс по 8 для евробляхеров на месяц", - написал Олег Назаренко в Facebook.

Авто с иностранной регистрацией в 2017 году 965 399 авто были завезены в Украину 189 382 авто не были вывезены 21 526 протоколов о нарушениях в отношении авто на еврономерах составили на таможнях ГФС

324 млн грн составила сумма штрафов

56 млн грн из них удалось взыскать UNIAN

Спор является частью длинной саги о том, как украинцы могут получить доступный "народный автомобиль". В предыдущие годы государство делало несколько безуспешных попыток поддержать "отечественного производителя". Впоследствии была предпринята попытка сделать ставку на более дешевые подержанные импортные авто.

Летом 2016 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые сильно снизили пошлины на ввоз подержанных легковых автомобилей. Изменения являются временными - их действие заканчивается 31 декабря 2018 года.

Авторы законопроекта надеялись, что это позволит убрать коррупционные схемы на рынке авто и сделает их более доступными для украинцев. Одновременно были введены экологические ограничения, которые должны предотвратить ввоз в Украину откровенного "металлолома".

Однако оказалось, что этого недостаточно, и что "серые" схемы остаются привлекательными для некоторых покупателей, ведь при легализации импортного авто в Украине покупатель должен уплатить таможенный сбор, НДС и акциз, которые могут "потянуть" на половину первоначальной стоимости автомобиля.

В то же время, владельцы "белых" импортных автомобилей, которые оплатили все налоги, отмечают, что кроме несправедливости того, что водители на еврономерах требуют для себя отдельных условий налогообложения, завоз "дешевых" импортных автомобилей грозит ухудшением экологических условий. Если бы в Украине были введены европейские экологические ограничения, стало бы понятно, почему в Европе некоторые автомобили стоят так дешево, настаивают импортеры "белых" авто.

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