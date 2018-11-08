Караван мигрантов, направляющийся в США: где он сейчас?
Тысячи мигрантов, которые направляются к границе с Соединенными Штатами, добрались до столицы Мексики. Для них власти города превратили местный стадион в огромный лагерь.
Все переселенцы, прибывающие в Мехико, могут прийти на стадион и получить самое необходимое - матрасы, одеяла и еду.
Большинство мигрантов - граждане Гондураса, расположенного в Центральной Америке. По их словам, они вынуждены были покинуть родину из-за того, что не чувствовали себя там в безопасности.
Некоторые признаются, что надеются добраться до США, чтобы найти там работу.
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Караван из нескольких тысяч переселенцев отправился из города Сан-Педро-Сула (Гондурас) в направлении Соединенных Штатов еще 13 октября. С тех пор прошло более трех недель - мигранты успели преодолеть более 1600 километров.
Большинство из них передвигается пешком.
Несмотря на долгий путь, у многих мигрантов, в частности у детей, нет правильной обуви, которая подходила бы для подобного путешествия.
Переселенцы благодарят мексиканские власти за помощь и возможность отдохнуть.
По официальным данным, на стадионе сейчас находятся 4,5 тысячи мигрантов. Еще две группы переселенцев приближаются к столице.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался по этой ситуации, пытался давить на мексиканские власти и требовал от них остановить караван мигрантов.
В середине октября Трамп заявил, что не исключает возможности полного закрытия границы с Мексикой с привлечением военных.
Некоторые переселенцы уверяют, что в любом случае продолжат двигаться к границе с США. Другие же не исключают, что останутся в Мексике и будут просить местные власти о политическом убежище.