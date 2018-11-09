В каких странах больше всего уважают учителей?
Учителям, которые хотят иметь более высокий статус, стоит работать в Китае, Малайзии и Тайване, ведь, как свидетельствует международное исследование, именно в этих странах преподавателей уважают больше всего.
А вот их коллеги в Бразилии, Израиле и Италии - на противоположном конце "индекса статуса учителя", согласно исследованию Национального института экономики и социальных исследований и фонда Varkey Foundation.
Великобритания попала в верхнюю часть рейтинга. В частности, в этой стране учителей уважают больше, чем в США, Франции и Германии.
Но лидером стал Китай, где 81% населения считает, что ученики уважают своих учителей. В среднем этот показатель составлял 35%.
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В целом в исследовании опросили 35 тысяч человек из 35 стран. В Украине такой опрос не проводили.
Культура уважения
В Европе и Южной Америке в целом наблюдались "высшие уровни пессимизма относительно уважения учеников к учителям".
Культура уважения оказалась особенно выраженной в странах Азии, в частности в Южной Корее и Сингапуре.
Ученики в этих странах также показывают лучшие результаты на международных тестах. По мнению исследователей, уважение к профессии учителя, которая привлекает талантливых работников, сопровождают и высокие стандарты обучения.
Для определения престижа преподавательской карьеры в исследовании также спрашивали, хотели бы люди, чтобы их дети становились учителями.
В Китае, Индии и Гане большое количество семей с одобрением отнеслись к идее того, чтобы их дети выбрали профессию учителя.
Но в России, Израиле и Японии родители больше склонялись к тому, чтобы отговорить детей от такого пути.
В исследовании также спрашивали, сколько времени, по мнению респондентов, учителя тратят на работу.
В большинстве стран этот показатель недооценивали, но в двух странах - Канаде и Финляндии, чьи системы образования считаются одними из самых успешных в мире, - общественность была убеждена, что учителя работают еще дольше, чем на самом деле.
Перемена в настроениях
Исследование провели для сравнения с результатами подобного опроса, проведенного пять лет назад.
Одной из самых больших перемен стало отношение к идее оплаты в соответствии с успеваемостью учащихся.
В каждой стране с 2013 по 2018 год меньше людей стали поддерживать идею того, чтобы зарплата учителей зависела от результатов, которые демонстрируют их ученики.
Исследование было опубликовано фондом Varkey Foundation - основателем учительской премии Global Teacher Prize.
Создавший фонд Санни Варки сказал: "Этот индекс наконец-то академически доказал то, что мы всегда знали инстинктивно - связь между статусом учителей в обществе и успеваемостью детей в школе".
"Сейчас мы можем сказать, что, несомненно, уважать учителей - не только моральный долг, но и необходимость для образовательных результатов страны", - подчеркнул основатель фонда.
Топ-10 стран, где учителя имеют высокий статус
- Китай
- Малайзия
- Тайвань
- Россия
- Индонезия
- Южная Корея
- Турция
- Индия
- Новая Зеландия
- Сингапур