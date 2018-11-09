Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Больше всего профессию учителя уважают в Китае

Учителям, которые хотят иметь более высокий статус, стоит работать в Китае, Малайзии и Тайване, ведь, как свидетельствует международное исследование, именно в этих странах преподавателей уважают больше всего.

А вот их коллеги в Бразилии, Израиле и Италии - на противоположном конце "индекса статуса учителя", согласно исследованию Национального института экономики и социальных исследований и фонда Varkey Foundation.

Великобритания попала в верхнюю часть рейтинга. В частности, в этой стране учителей уважают больше, чем в США, Франции и Германии.

Но лидером стал Китай, где 81% населения считает, что ученики уважают своих учителей. В среднем этот показатель составлял 35%.

В целом в исследовании опросили 35 тысяч человек из 35 стран. В Украине такой опрос не проводили.

Культура уважения

В Европе и Южной Америке в целом наблюдались "высшие уровни пессимизма относительно уважения учеников к учителям".

Культура уважения оказалась особенно выраженной в странах Азии, в частности в Южной Корее и Сингапуре.

Ученики в этих странах также показывают лучшие результаты на международных тестах. По мнению исследователей, уважение к профессии учителя, которая привлекает талантливых работников, сопровождают и высокие стандарты обучения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хотят ли родители, чтобы их дети стали учителями?

Для определения престижа преподавательской карьеры в исследовании также спрашивали, хотели бы люди, чтобы их дети становились учителями.

В Китае, Индии и Гане большое количество семей с одобрением отнеслись к идее того, чтобы их дети выбрали профессию учителя.

Но в России, Израиле и Японии родители больше склонялись к тому, чтобы отговорить детей от такого пути.

В исследовании также спрашивали, сколько времени, по мнению респондентов, учителя тратят на работу.

В большинстве стран этот показатель недооценивали, но в двух странах - Канаде и Финляндии, чьи системы образования считаются одними из самых успешных в мире, - общественность была убеждена, что учителя работают еще дольше, чем на самом деле.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Почти везде неправильно определяют, сколько часов учителя на самом деле тратят на работу

Перемена в настроениях

Исследование провели для сравнения с результатами подобного опроса, проведенного пять лет назад.

Одной из самых больших перемен стало отношение к идее оплаты в соответствии с успеваемостью учащихся.

В каждой стране с 2013 по 2018 год меньше людей стали поддерживать идею того, чтобы зарплата учителей зависела от результатов, которые демонстрируют их ученики.

Исследование было опубликовано фондом Varkey Foundation - основателем учительской премии Global Teacher Prize.

Создавший фонд Санни Варки сказал: "Этот индекс наконец-то академически доказал то, что мы всегда знали инстинктивно - связь между статусом учителей в обществе и успеваемостью детей в школе".

"Сейчас мы можем сказать, что, несомненно, уважать учителей - не только моральный долг, но и необходимость для образовательных результатов страны", - подчеркнул основатель фонда.

Топ-10 стран, где учителя имеют высокий статус

Китай Малайзия Тайвань Россия Индонезия Южная Корея Турция Индия Новая Зеландия Сингапур

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