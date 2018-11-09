США расширили санкции из-за действий России на Донбассе и в Крыму: кто в списке?
Министерство финансов США ввело санкции против трех физических и девяти юридических лиц из-за событий в Украине и аннексии Крыма.
В связи с серьезным нарушением прав человека санкции введены против двух человек и одной организации.
Ограничительные меры ввели также против восьми компаний и одного человека, которые несут ответственность за продвижение российских интересов в Крыму.
В санкционный список вошли граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, которые раньше служили в СБУ, а также российский генерал Владимир Зарицкий.
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Среди юридических лиц в список попали крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", компании "Гарант-СВ", ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", ООО "Южный проект" (Санкт-Петербург), крымский курортный отель "Мечта" и "министерство государственной безопасности ЛНР".
Почему они попали под санкции?
Александр Васильевич Басов, согласно данным луганских СМИ, был высокопоставленным чиновником в Службе безопасности Украины. В так называемой "ЛНР" он занимает должность заместителя "министра государственной безопасности".
Его и "министерство госбезопасности ЛНР" Минфин США обвиняет в серьезных нарушениях прав человека на территории, являющейся "оккупированной или контролируемой Российской Федерацией".
В частности, как говорится в заявлении американского ведомства, Басов занимался притеснениями "Свидетелей Иеговы".
Андрей Владимирович Сушко, по сообщениям украинских СМИ, - бывший подполковник СБУ. Минфин США указывает место его жительства - Керчь. Согласно этим данным, Сушко ранее был старшим оперуполномоченным по особо важным делам в крымском управлении СБУ.
Минфин США называет Сушко офицером ФСБ. Согласно заявлению ведомства, его подозревают в незаконном похищении в 2017 году крымскотатарского активиста, выступавшего против российской оккупации Крыма. К тому же, Сушко подозревают в незаконном похищении, применении электрошокера и избиении этого активиста, пока он находился в плену ФСБ.
Владимир Николаевич Зарицкий - генерал-полковник. Как говорится в сообщении Минфина США, он родился в селе Останы Житомирской области. С 2001 по 2010 год возглавлял ракетно-артиллерийские войска РФ.
Как говорится в заявлении минфина США, Зарицкий является учредителем ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (УКИП). Эта компания строит пятизвездочный гостиничный комплекс со спа-центром недалеко от Ялты, как сообщали российские СМИ.
Санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", которые находились в государственной собственности Украины, "власть" аннексированного Крыма незаконно национализировала в 2014 году.
В 2018-м крымская "власть" без согласия Украины приватизировала и продала эти три гостиничных комплекса ООО "УКИП" за примерно 24 млн долларов, отмечает Минфин США.
В санкционный список также внесли ООО "Южный проект", который минфин США связывает с банком "Россия" и его крупнейшим акционером Юрием Ковальчуком, который уже давно находится под американскими санкциями.
В конце 2017 года "Южный проект" приобрел 100% акций крымского АО "Завод шампанских вин" "Новый Свет", который тоже находится под санкциями.
"Продажа "Нового Света" стала первой крупной приватизацией бывшей украинской государственной собственности с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году", - говорится в заявлении Минфина США.
Среди тех, кто попал под санкции, оказался и курортный спа-отель "Мечта" в Ялте, принадлежащий компании "Гарант-СВ", которой владеет крупнейший российский банк "Сбербанк".
Реакция Украины
Министр иностранных дел Павел Климкин приветствовал новые санкции США.
"После Крымской декларации последовали крымские санкции. Именно так. Последовательно и жестко, словом и делом", - отметил министр в Twitter.
Президент Петр Порошенко также приветствовал расширение санкций Вашингтоном. "Четкий сигнал - всем, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности", - написал президент в Facebook.
Ранее в четверг, 8 ноября, о расширении санкционного списка сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Он отметил, что санкции будут касаться физических лиц и организаций, которые принимали участие в бизнес-проектах в аннексированном Россией Крыму или нарушали права человека на полуострове и на Донбассе.
Волкер также подчеркнул, что в тексте санкций впервые будет указано, что ответственность за происходящее в так называемых "республиках" на востоке Украины лежит на России.