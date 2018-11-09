США расширили санкции из-за действий России на Донбассе и в Крыму: кто в списке?

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Министерство финансов США ввело санкции против трех физических и девяти юридических лиц из-за событий в Украине и аннексии Крыма.

В связи с серьезным нарушением прав человека санкции введены против двух человек и одной организации.

Ограничительные меры ввели также против восьми компаний и одного человека, которые несут ответственность за продвижение российских интересов в Крыму.

В санкционный список вошли граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, которые раньше служили в СБУ, а также российский генерал Владимир Зарицкий.

Среди юридических лиц в список попали крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", компании "Гарант-СВ", ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", ООО "Южный проект" (Санкт-Петербург), крымский курортный отель "Мечта" и "министерство государственной безопасности ЛНР".

Почему они попали под санкции?

Александр Васильевич Басов, согласно данным луганских СМИ, был высокопоставленным чиновником в Службе безопасности Украины. В так называемой "ЛНР" он занимает должность заместителя "министра государственной безопасности".

Его и "министерство госбезопасности ЛНР" Минфин США обвиняет в серьезных нарушениях прав человека на территории, являющейся "оккупированной или контролируемой Российской Федерацией".

В частности, как говорится в заявлении американского ведомства, Басов занимался притеснениями "Свидетелей Иеговы".

Андрей Владимирович Сушко, по сообщениям украинских СМИ, - бывший подполковник СБУ. Минфин США указывает место его жительства - Керчь. Согласно этим данным, Сушко ранее был старшим оперуполномоченным по особо важным делам в крымском управлении СБУ.

Минфин США называет Сушко офицером ФСБ. Согласно заявлению ведомства, его подозревают в незаконном похищении в 2017 году крымскотатарского активиста, выступавшего против российской оккупации Крыма. К тому же, Сушко подозревают в незаконном похищении, применении электрошокера и избиении этого активиста, пока он находился в плену ФСБ.

Владимир Николаевич Зарицкий - генерал-полковник. Как говорится в сообщении Минфина США, он родился в селе Останы Житомирской области. С 2001 по 2010 год возглавлял ракетно-артиллерийские войска РФ.

Как говорится в заявлении минфина США, Зарицкий является учредителем ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (УКИП). Эта компания строит пятизвездочный гостиничный комплекс со спа-центром недалеко от Ялты, как сообщали российские СМИ.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Под санкции США попали несколько крымских санаториев

Санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", которые находились в государственной собственности Украины, "власть" аннексированного Крыма незаконно национализировала в 2014 году.

В 2018-м крымская "власть" без согласия Украины приватизировала и продала эти три гостиничных комплекса ООО "УКИП" за примерно 24 млн долларов, отмечает Минфин США.

В санкционный список также внесли ООО "Южный проект", который минфин США связывает с банком "Россия" и его крупнейшим акционером Юрием Ковальчуком, который уже давно находится под американскими санкциями.

В конце 2017 года "Южный проект" приобрел 100% акций крымского АО "Завод шампанских вин" "Новый Свет", который тоже находится под санкциями.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Заводу шампанских вин "Новый Свет", который находился в государственной собственности Украины, исполнилось 140 лет

"Продажа "Нового Света" стала первой крупной приватизацией бывшей украинской государственной собственности с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году", - говорится в заявлении Минфина США.

Среди тех, кто попал под санкции, оказался и курортный спа-отель "Мечта" в Ялте, принадлежащий компании "Гарант-СВ", которой владеет крупнейший российский банк "Сбербанк".

Реакция Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин приветствовал новые санкции США.

"После Крымской декларации последовали крымские санкции. Именно так. Последовательно и жестко, словом и делом", - отметил министр в Twitter.

Президент Петр Порошенко также приветствовал расширение санкций Вашингтоном. "Четкий сигнал - всем, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности", - написал президент в Facebook.

Ранее в четверг, 8 ноября, о расширении санкционного списка сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Санкции анонсировал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер

Он отметил, что санкции будут касаться физических лиц и организаций, которые принимали участие в бизнес-проектах в аннексированном Россией Крыму или нарушали права человека на полуострове и на Донбассе.

Волкер также подчеркнул, что в тексте санкций впервые будет указано, что ответственность за происходящее в так называемых "республиках" на востоке Украины лежит на России.

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