"Пусть сюда приедет Полторак и посмотрит" - как живут люди после взрывов в Ичне

Image caption Сгоревший дом в Августовке, поселке рядом с 6-м военным арсеналом

Пленка вместо окон, выбитые двери, обвисшие потолки, нашпигованная стеклом мебель, уничтоженная бытовая техника. Это неполный список ущерба, нанесенного жилым домам взрывами на 6-м военном арсенале в г. Дружба Черниговской области. 9 ноября исполняется ровно месяц с тех пор, как местные жители вынуждены были бежать среди ночи от снарядов "Града".

В эту первую годовщину военная прокуратура назвала причину пожара на складе. По версии следствия, это была диверсия. И пока там устанавливают, кто именно и как это сделал, люди, живущие в окрестных домах, рассказывают, что уже месяц живут как беженцы в собственном доме.

"Дети уже по четвертому разу болеют"

В части жилых домов как в рамках периметра воинской части, так и вне его до сих пор не поставлены новые окна и двери. Отопление здесь включили совсем недавно. К тому же люди спали при 9-10 градусах в шапках. Некоторые вынуждены так делать до сих пор, потому что батареи либо чуть теплые, либо совсем холодные.

К примеру, несмотря на включенное отопление, в доме на улице Садовой, 2 за пределами части повреждены трубы, поэтому живущие там пожилые люди по-прежнему спят в куртках.

"Нет окон, двери висят на волоске. Зима вот-вот наступит. Дети уже по четвертому разу болеют. Я уже не знаю, что им делать, какие лекарства давать. Каждый день спим в шапках, потому что холодно. И никто ничего не делает даже не приходили обмерить окна", - рассказывает Ольга Голуб. Она живет в четырехэтажке на территории воинской части.

У Ольги двое маленьких детей. Как раз накануне нашей встречи ее годовалый малыш нашел осколок стекла в своей комнате. Из-за выбитых окон ими была обильно усеяна вся квартира. Даже после уборки стекла до сих пор неожиданно "вылезают" в разных углах.

Жилой дом Ольги, как и еще 20 других, где живут семьи военных и гражданских работников склада, находящегося на балансе Министерства обороны. Как нам пояснили в ведомстве, договоры с фирмами-подрядчиками на их ремонты до сих пор не заключили.

Image caption Выбитые окна и двери - такие повреждения получили все жилые дома в Дружбе

В ответе на запрос BBC News Украина в оборонном ведомстве отметили, что причиной этому является то, что "все объекты, требующие восстановления, были включены в план строительства и капитального ремонта объектов общевойскового, коммунального и специального назначения ВСУ на 2018 год".

На практике это означает, что сейчас ремонты в жилых домах делают фирмы, которые согласились работать за деньги. Государство должно оплатить ремонт несколько позже - через два месяца.

Из ответа следует, что в настоящее время очередность и актуальность выполнения тех или иных работ никто не определяет. Это значит, что привлеченные фирмы сами решают, какими должны быть темпы ремонтов и приоритеты.

Как следствие, ситуация от дома к дому разнится.

Так, в четырех домах, за которые отвечает один и тот же подрядчик "СК Укркомплекстрой", окна начнут ставить только с 15 ноября, по информации Минобороны. В еще трех домах, где люди все еще живут с пленкой вместо стекол, должны были начать делать это с 9 ноября.

"Ничего не делается"

BBC News Украина не дали разрешение на съемку на территории военного арсенала, поэтому с жителями жилых домов Минобороны мы встретились рядом с КПП по его периметру.

"Я из пятиэтажки. У нас окна повреждены. У нас нигде ничего не делается. У людей стены повываливались к соседям", - рассказывает Антонина Мамич.

Женщина должна была выходить на работу в воинской части вскоре после пожара и взрывов, почти месяц спала в холоде.

"Кто за это несет ответственность? Хотя бы приехал министр обороны и посмотрел, что здесь делается", - говорит Галина Чернух.

Люди расстроены и измучены холодом в квартирах, невыполненными обещаниями чиновников, непонятным для них подходом к восстановлению зданий.

200 листов гипсокартона для детей нет ни у кого

Image caption Алексей от имени своего второго класса просит побыстрее восстановить его школу

К этому добавляется то, что ни школа, ни детский сад в Дружбе до сих пор не возобновили свою работу. У школы мы встретили 7-летнего Алексея, он только что вернулся с уроков в Ичне. После взрывов дети учатся в райцентре за 15 км от дома.

Мальчик от имени своего второго класса просит побыстрее отремонтировать их школу. Пока мы общаемся с ним, как раз из окна его класса летят камни. Там работают строители от Ичнянской объединенной территориальной общины (ОТГ). Впрочем, около 2 млн грн, выделенных на ремонт школы, до сих пор не поступили.

А она серьезно повреждена: стоит без окон, между классами упали стены, в столовой и спортивном зале гуляет ветер.

В похожем состоянии сейчас и детский сад "Антошка", которым должно заниматься Министерство обороны. Его посещают 36 детей. Но сейчас они все остаются дома.

Image caption Игровая комната в детсаду "Антошка"

Здесь вставили окна и починили входные двери, но до сих пор не восстановили потолок. Он может упасть в любой момент детям на голову. Цена вопроса - около 20-30 тысяч грн. Именно столько стоит 200 листов гипсокартона и работа строителей для его восстановления.

Директор "Антошки" Лариса Реус говорит: "Прошу, чтобы нам помогли с кровлей, с потолком. Она вся живая, она падает. На себя ответственность я не могу взять, чтобы деток не травмировало. Понимаете? Минобороны сказало, что на этот год средств уже нет".

В ответе BBC News Украина Минобороны заверило, что все ремонтные работы в детском саду выполнят до 25 декабря этого года.

Пока же в его стенах живут саперы.

"Родители носили военные снаряды на плечах, а что теперь?"

Частью домов в Дружбе должен заниматься Ичнянский ОТГ. Проблемы там сейчас те же. Только 8 ноября местные власти получили первый транш в размере 6 млн грн из государственного бюджета.

Эти деньги, вероятно, пойдут прежде всего на компенсации тем семьям, которые вообще потеряли свои дома. В соседнем с Дружбой поселке Августовка из-за пожаров, вызванных взрывами снарядов, сгорели дотла четыре дома. Еще 16 домов сильно разрушены, по данным местных властей.

"У нас более 290 актов обследования, по которым работают лицензионные организации и определяют сумму ущерба. Ни копейки помощи от государства (по состоянию на 5 ноября. - Ред.) нам не поступило. До сих пор мы осуществляли ремонты за счет спонсоров", - рассказывает в комментарии BBC News Украина Оксана Андрианова, глава ичнянской горадминистрации.

Сразу после бедствия Кабмин выделил 100 млн грн на восстановление. Но в течение месяца эти деньги так и не дошли до тех, кто в них нуждается.

Как следствие, 80- и 90-летние люди, живущие, например, в частных домах рядом с военной базой, имеют все шансы встретить зиму в холоде и с ветром в спальне. Разве что их от этого спасут их родные.

Сюда завозили шифер и цемент. Впрочем, главная проблема для местных жителей сегодня - это выбитые окна и опасно обвисшие потолки.

Image caption Типичное состояние потолка в частных домах вокруг воинской части

"Посмотрите, как мы живем. Как беженцы! Здесь вокруг было полно стекла. Мои отец и мать на своих плечах носили когда-то те ящики с военными снарядами. А сейчас все о нас забыли. Сделали нам здесь ад - и забыли", - говорит Татьяна Чаус, проводя нам экскурсию по дому своего 90-летнего отца на улице Хвойной, что за лесом, который окружает воинскую часть.

Видим и здесь пленку вместо стекол, выщербленные во многих местах потолки, недавно замазанные трещины на стенах. Когда выходим из дома, слышим, как за дверью громко плачет хозяин. "У него частые сердечные приступы", - говорит дочь.

Местные жители рассказывают, как строители им говорят, что прежде всего будут восстанавливать дом над дорогой - тот, "который видят корреспонденты".

Даже если действительно он скоро будет выглядеть как новый и там будет тепло и уютно, его фасад не скроет реалий, в которых не по своей вине оказались местные жители.

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