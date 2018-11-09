Россия не хочет сюрпризов: к чему приведут выборы в "ДНР" и "ЛНР"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дениса Пушилина называют главным фаворитом выборов в "ДНР"

11 ноября в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" пройдут так называемые выборы. Что стоит за этим процессом, кто победит и что это будет значить для Украины и минского процесса, выясняла BBC News Украина.

Выборы в "ЛНР" и "ДНР" состоятся 11 ноября - там будут выбирать "главу" и состав "народных советов".

Представители украинской власти и международного сообщества уже назвали выборы незаконными и нарушающими принципы, заложенные в минских договоренностях.

От этой кампании сюрпризов ожидать не стоит, уверены эксперты. Но она потенциально может поставить под угрозу весь минский процесс.

Выборы без выбора

Формат выборов в обеих самопровозглашенных республиках очень похож.

И в "ДНР", и в "ЛНР" за пост "главы" борется узкий круг кандидатов, а фаворит известен заранее.

В обеих республиках, скорее всего, победят действующие руководители, прогнозируют эксперты.

Будущим руководителем "ДНР" наиболее вероятно станет Денис Пушилин, который исполняет обязанности "главы" после убийства его предшественника Александра Захарченко в августе этого года.

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В "ЛНР" лидер гонки - Леонид Пасечник. Он также вот уже год формально исполняет обязанности руководителя "республики" после того, как его предшественник Игорь Плотницкий бежал в Москву и сложил с себя полномочия.

Их конкуренты - скорее технические кандидаты. С Пушилиним соревнуются четверо претендентов, с Пасечником - трое.

"Это выборы без выбора, - объясняет Анатолий Октисюк, политический аналитик "Дома демократии". - Просто легализация определенных назначений".

Он напоминает, что даже внутренняя оппозиция в "республиках" жестко устранялась. В октябре "Центризбирком ДНР" не допустил к выборам одного из самых ярких местных деятелей - Павла Губарева.

А в сентябре, как раз в разгар регистрации кандидатов российские пограничники просто не пустили в "республику" еще одного популярного в народе сепаратиста Александра Ходаковского.

"Все, кто боялся моего прихода к власти, теперь могут спать спокойно", - прокомментировал такие действия российской власти Ходаковский в своем Telegram.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Леонида Пасечника, который сейчас исполняет обязанности "главы ЛНР", называют фаворитом предстоящих псевдовыборов

"Россия жестко контролирует эти выборы. Она не хочет сюрпризов, поэтому и я сюрпризов не жду, - говорит политолог Владимир Фесенко. - К власти придут те же люди. Они - марионетки, и сами ничего не решают. Далее все будет зависеть от того, как они будут работать в интересах Москвы, и какими будут их взаимоотношения с кураторами этих республик".

Кроме того, жители самопровозглашенных республик будут выбирать состав "народных советов". В "ДНР" - 100 депутатов, в "ЛНР" - 50.

В обоих образованиях свои списки на выборы подали по две политические силы, которые и без выборов были представлены в советах.

В "ДНР" это "Свободный Донбасс" и "Донецкая республика", которую возглавляет Денис Пушилин. В "ЛНР" - "Луганский экономический союз" и "Мир Луганщины", возглавляемый Леонидом Пасечником.

Украина и Запад против

В Украине проведение выборов в "ДНР" и "ЛНР" неоднократно осуждали на всех уровнях. Президент Петр Порошенко назвал их "ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе".

"Нынешние выборы - ничтожны. Они не будут иметь правовых последствий и никогда не будут признаны международным сообществом", - заявил президент.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель Порошенко в очередной раз раскритиковал выборы, которые планируются в самопровозглашенных республиках

Проведение выборов подрывает минские договоренности и означает, что Россия идет на эскалацию ситуации на Донбассе, убеждена также Ирина Геращенко, первый вице-спикер парламента и представитель президента в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"К сожалению, РФ дала мандат своим марионеткам на политику безопасности и политическую дестабилизацию. Мир обязан дать этому жесткую оценку. Не просто беспокойство, а усиление санкций", - заявила Геращенко после заседания группы 6 ноября.

Запад в вопросе выборов в "ДНР" и "ЛНР" стал на сторону официального Киева. Выборы осудили и пообещали не признать в Евросоюзе, США, ОБСЕ и Совете безопасности ООН.

В частности, в ОБСЕ заверили, что проведение выборов "противоречит букве и духу минских договоренностей".

Что говорят в России и "республиках"?

В защиту выборов традиционно выступили в России. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что они "не противоречат минским договоренностям".

"Если вы прочитаете пункты минских договоренностей, которые предшествовали этому, то вы увидите, что многие, которые должны были быть выполнены украинской стороной, не были выполнены", - добавил Песков.

Руководство самопровозглашенных республик уверяет, что выборы "полностью соответствуют международному законодательству".

"В любом случае выборы в ДНР состоятся, - заявил, комментируя шквал критики со стороны западных стран, Денис Пушилин. - Они будут прозрачными, открытыми, пройдут по нашим законам и в соответствии с конституцией и всеми международными нормами и стандартами".

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Впрочем, Андрей Пургин, который был одним из лидеров "ДНР" в начале создания республики, считает проведение выборов нецелесообразным.

"Они пытаются получить легитимность любой ценой, но цена - доверие народа, - заявил он ВВС. - Это расхождение власти и народа по разным планетам".

Он называет выборы "издевательством над населением и здравым смыслом", поскольку реального выбора людям не предлагают, а конкуренты кандидатов-фаворитов носят технический характер.

Кроме того, по мнению Пургина, избирать руководство самопровозглашенных республик без проведения местных выборов все равно, что "продавливать" общество силой.

"Население, пережившее войну и поднявшее восстание, очень плохо продавливается и очень плохо воспринимает такое надругательство над своим внутренним миром", - убежден Пургин.

"Хоронят минские договоренности"

Несмотря на определенное сходство, выборы, которые состоятся 11 ноября на временно оккупированных территориях, отличаются от тех, что прошли в 2014 году, отмечает Владимир Фесенко.

Выборы-2014 привели к срыву первых минских соглашений и серьезной эскалации боевых действий, в частности боев под Донецким аэропортом и Дебальцево.

Сейчас риск эскалации незначительный, поскольку она может усилить антироссийские настроения в Украине накануне выборов, а в России это невыгодно, объясняет эксперт.

"То, что Россия пошла на эти выборы сейчас, значит, что она хочет сохранить эти две республики, легитимизировать их руководство. То есть это либо продолжение тактики навязывания реинтеграции этих территорий в Украине с особым статусом, что неприемлемо для нас, либо это - замораживание ситуации", - объясняет Фесенко.

И добавляет: "Я не ожидаю кардинальных изменений и какой-то катастрофы, но, к сожалению, это свидетельство того, что кризис на Донбассе - это надолго".

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Анатолий Октисюк считает, что проведение выборов недальновидное и в перспективе может навредить интересам России.

По его словам, западные демократии дали Москве крайне жесткие сигналы, поэтому в перспективе избирательная кампания в самопровозглашенных республиках может привести даже к введению нового пакета санкций.

Более того, идя на такую ​​политическую эскалацию Россия "дает очень хорошие козыри" Петру Порошенко.

"Этот шаг недальновидный со стороны российских визионеров, - объясняет аналитик. - Они первыми срывают политически минские договоренности. Они хоронят их официально. Даже дают Украине формальный повод выйти из них".

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