Александр Усик: если сердце скажет - после боя станцую гопак
В субботу, 10 ноября, в Манчестере состоится бой между украинским боксером, абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Белью.
На кону - четыре пояса WBC, WBO, IBF и WBА, обладателями которых является украинец.
В послужном списке Усика 15 победных поединков среди профессионалов. 11 из них боксер выиграл нокаутом. В 2012 году стал олимпийским чемпионом, одержав победу в финале над итальянским боксером Клементе Руссо.
Накануне боя ВВС побеседовала с украинским боксером, чтобы узнать, станцует ли он гопак в случае победы, как часто ездит в Крым и почему отказался от звания Героя Украины.
BBC:В 2012 году в Лондоне после победы на Олимпиаде вы станцевали гопак. В субботу будете танцевать?
Александр Усик: Не знаю, буду, не буду - все зависит от внутреннего состояния. Если сердце скажет мне это сделать, тогда да, возможно, что-то сделаю.
BBC: Ваша семья сейчас живет в Киеве?
Александр Усик: Мы живем в Киеве сейчас.
BBC: Вы часто ездите в Симферополь?
Александр Усик: Как только у меня получается, я с удовольствием еду, потому что там очень много моих друзей, у меня сестра живет там, племянники мои, племянницы, кумовья, друзья. Это мой дом, ну как же, конечно, я езжу туда.
Как только у меня появляется возможность, время, я сразу же сажусь в машину и еду в Симферополь.
BBC: Вас не задерживают на контрольно-пропускных пунктах?
Александр Усик: Нет, очень уважительно относятся с обеих сторон, даже способствуют быстрому прохождению. Я быстро пересаживаюсь в машину, которая меня встречает, и еду домой.
BBC: Паспорт российский вы сделали?
Александр Усик: Нет, у меня один паспорт - паспорт гражданина Украины, потому что по законодательству мы не имеем права иметь в Украине двойное гражданство. Тройное - можем, а двойное - нет.
BBC: А в Москву вы часто ездите?
Александр Усик: Ну вот последний раз был на поединке. До этого ездил к товарищу на день рождения, да.
BBC: Вам предложили присвоить звание Героя Украины после победы в Москве. Почему вы отказались?
Александр Усик: А потому, что я не являюсь героем на самом деле. Есть много людей, которые сделали больше меня. Врачи спасают жизни людей. Учителя, которые учат детей. Ученые, которые совершают какие-то открытия.
Много людей, которые действительно заслуживают каких-то звезд, элементарного внимания и благодарности.
Спасибо, для своего народа я и так являюсь героем, так что мне не нужны звезды. Я обыкновенный парень "с района". Непонятно было бы - приехал "на район", а мне бы сказали - "Саня, ну ты чё".
BBC: Крым чей?
Александр Усик: Крым божий. Я уже об этом говорил. Крым - тех людей, которые там живут, которые любят Крым, родившихся там ...
Беседовала Ольга Мальчевская.