Александр Усик: если сердце скажет - после боя станцую гопак

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В субботу, 10 ноября, в Манчестере состоится бой между украинским боксером, абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Белью.

На кону - четыре пояса WBC, WBO, IBF и WBА, обладателями которых является украинец.

В послужном списке Усика 15 победных поединков среди профессионалов. 11 из них боксер выиграл нокаутом. В 2012 году стал олимпийским чемпионом, одержав победу в финале над итальянским боксером Клементе Руссо.

Накануне боя ВВС побеседовала с украинским боксером, чтобы узнать, станцует ли он гопак в случае победы, как часто ездит в Крым и почему отказался от звания Героя Украины.

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BBC:В 2012 году в Лондоне после победы на Олимпиаде вы станцевали гопак. В субботу будете танцевать?

Александр Усик: Не знаю, буду, не буду - все зависит от внутреннего состояния. Если сердце скажет мне это сделать, тогда да, возможно, что-то сделаю.

BBC: Ваша семья сейчас живет в Киеве?

Александр Усик: Мы живем в Киеве сейчас.

BBC: Вы часто ездите в Симферополь?

Александр Усик: Как только у меня получается, я с удовольствием еду, потому что там очень много моих друзей, у меня сестра живет там, племянники мои, племянницы, кумовья, друзья. Это мой дом, ну как же, конечно, я езжу туда.

Как только у меня появляется возможность, время, я сразу же сажусь в машину и еду в Симферополь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2012 году Усик завоевал олимпийское золото, после финального боя украинец станцевал гопак

BBC: Вас не задерживают на контрольно-пропускных пунктах?

Александр Усик: Нет, очень уважительно относятся с обеих сторон, даже способствуют быстрому прохождению. Я быстро пересаживаюсь в машину, которая меня встречает, и еду домой.

BBC: Паспорт российский вы сделали?

Александр Усик: Нет, у меня один паспорт - паспорт гражданина Украины, потому что по законодательству мы не имеем права иметь в Украине двойное гражданство. Тройное - можем, а двойное - нет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Александр Усик завоевал пояса WBC, WBO, IBF и WBА

BBC: А в Москву вы часто ездите?

Александр Усик: Ну вот последний раз был на поединке. До этого ездил к товарищу на день рождения, да.

BBC: Вам предложили присвоить звание Героя Украины после победы в Москве. Почему вы отказались?

Александр Усик: А потому, что я не являюсь героем на самом деле. Есть много людей, которые сделали больше меня. Врачи спасают жизни людей. Учителя, которые учат детей. Ученые, которые совершают какие-то открытия.

Много людей, которые действительно заслуживают каких-то звезд, элементарного внимания и благодарности.

Спасибо, для своего народа я и так являюсь героем, так что мне не нужны звезды. Я обыкновенный парень "с района". Непонятно было бы - приехал "на район", а мне бы сказали - "Саня, ну ты чё".

BBC: Крым чей?

Александр Усик: Крым божий. Я уже об этом говорил. Крым - тех людей, которые там живут, которые любят Крым, родившихся там ...

Беседовала Ольга Мальчевская.

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