Усик - Беллью: нокаут с прицелом на Джошуа

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Нокаутировав в восьмом раунде британца Тони Беллью, в ночь с субботы на воскресенье на ринге "Манчестер Арены" в Манчестере украинец Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Для Усика этот бой имел особое значение. В июле он победил по очкам в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии россиянина Мурата Гассиева и завладел поясами всех четырех основных версий и Трофеем Мухаммеда Али в крузервейте. Сразу после победы, непосредственно в ринге Александр вызвал на бой Тони Беллью, заявив, что ему без разницы, в какой категории драться с британцем.

Свои интересы

Это была заявка, ведь Беллью, который в свое время тоже был чемпионом мира в тяжелом весе, в последнее время выступал среди супертяжей и после двух подряд сенсационных побед нокаутами над соотечественником Дэвидом Хэем получил репутацию одного из сильнейших панчеров дивизиона. Своим заявлением Усик продемонстрировал, что крузервейтом ограничиваться не собирается и готов подниматься выше. Собственно, это и не удивительно, потому что в тяжелых весовых категориях в профессиональном боксе действительно высокими заработками могут похвастаться только супертяжи.

Впрочем, Беллью, за плечами которого было 11 лет профессиональной карьеры, 33 боя, из которых 30 победные (20 - нокаутом), один ничейный и два проигрышных, не устоял перед соблазном получить титул абсолютного чемпиона мира и решился на изнурительное снижение веса. Сложности процессу добавлял временной цейтнот: между днем, когда стороны договорились, и датой боя было менее трех месяцев.

При этом еще до встречи с Усиком 35-летний Беллью заявил, что при любом исходе этот бой будет для него последним в карьере. На предматчевой пресс-конференции Тони объяснил свое решение: "Я устал от славы и постоянного внимания. После поединка с Усиком изменю номер телефона и буду жить нормальной жизнью, просто исчезну из поля зрения".

Однако сначала Тони собирался победить Александра. И сам британец, и большинство специалистов, которых спрашивали о предстоящем противостоянии, были единодушны: по очкам у Беллью шансов победить более техничного и подвижного Усика нет. Все надежды британца были связаны со страшной силы ударом. Таким, который дважды помог ему сделать то, что не удалось другому выдающемуся украинскому чемпиону хевивейту Владимиру Кличко - нокаутировать Дэвида Хэя.

При этом Беллью советовали не затягивать с нокаутирующим ударом, потому что в поздних раундах более искусный украинец своего не отдаст. Такой риторики придерживались как британцы Хэй и Энтони Джошуа, так и украинцы Сергей Деревянченко и Евгений Хитров.

Настроены на войну

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Беллью настраивал себя на войну. Таким заведенным и сконцентрированным одновременно его не видели, пожалуй, никогда. И первые пять раундов в поединке были, возможно, самыми тяжелыми в карьере Усика. Диктовал условия именно Тони. А Александр в основном оборонялся, уклонялся и контратаковал. Только исключительная маневренность, ощущение боя и скорость ног позволили Усику выйти из-под этого непрерывного прессинга целым и невредимым.

Несколько серьезных ударов он все же пропустил, но это не были попадания опасные настолько, чтобы украинец оказался на канвас ринга. К тому же, контратаковал Александр не менее остро, а потому немного странным выглядит вывод всех 20-ти экспертов журнала The Ring, согласно которому по очкам лидировал только британец.

Преимущество Беллью не было тотальным. Более того, начиная с шестого раунда в поединке наступил перелом. Усик, который до этого скорее сдерживал соперника, занял центр ринга и начал диктовать условия сам. При этом преимущество украинца в ​​подвижности становилось с каждым мгновением заметнее. Несколько раз довольно опасно задеть оппонента Александру удалось уже в шестом и седьмом раундах.

А развязка наступила в восьмой трехминутке. Беллью, который в процессе сброса веса вынужден был похудеть на 18 килограммов (с 108-ми до 90) откровенно подсел функционально. В ходе восьмого раунда в тяжелом положении он оказывался трижды. Дважды из-под атак Усика выходил, а в третий раз, пропустив джеб справа и левый боковой, упал на канвас ринга как подкошенный. Открытый рефери счет имел формальное значение, поскольку шансов подняться у Беллью не было. Едва придя в себя после боя, Тони признался, что даже не знает, в каком раунде был нокаутирован.

Тактическая самостоятельность

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Усик одержал гроссмейстерскую со всех точек зрения победу, ценность которой возрастает еще и ввиду того, что в его углу на этот раз не было тренера Анатолия Ломаченко, который в эти дни готовит сына Василия к защите титула WBA в легком весе с пуэрториканцем Хосе Педрасой. Бой состоится 8 декабря в Нью-Йорке, а Усику без Ломаченко-старшего рядом было непросто, ведь именно выбранный этим тренером тактический рисунок помог в чистую победить Гассиева в финале WBSS. Перед этим бой в полуфинале турнира против латыша Майриса Бриедиса Усик проводил без Ломаченко и имел большие трудности.

На этот раз действиями Александра руководили Юрий Ткаченко и Расс Абнер. Анатолий Ломаченко ограничился дистанционными предматчевыми инструкциями. Впрочем, в нынешнем случае тактика сработала идеально - Александр выиграл 16-й из 16-ти проведенных на профи-ринге боев, в 12-й раз отправив соперника в нокаут.

Естественно, сразу после боя британские журналисты спросили Усика о возможном бое с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа. Александр ответил, что провел самый тяжелый год в карьере и сейчас больше всего хочет отдохнуть. Правда, промоутер бойца Александр Красюк добавил за клиента: "Сашу интересует такой бой".

В конце концов, никаких вызовов, в отличие от предыдущего боя, Усик на этот раз не делал, заявлениями не разбрасывался. Видно, что бой против Беллью дался украинцу непросто, и теперь ему нужно время, чтобы проанализировать все то, что произошло. Ведь несколько раз Тони попал в Александра довольно опасно. При этом не надо забывать, что Беллью не имеет над Усиком преимущества в антропометрии и сильно подсел на экваторе боя - очевидно, из-за связанного со сбросом веса истощения.

Между крузервейт и хевивейтом

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Джошуа, так же как чемпион WBC в хевивейте Дионтей Уайлдер из США, имеют заметное преимущество в росте, размахе рук и габаритах по сравнению с Усиком. Соответственно, их попадания могут иметь разрушительные последствия. Конечно, Александр обладает уникальным умением обороняться и уклоняться от ударов, молниеносно контратакует, но в бою с людьми, которые банально больше и мощнее, эта черта может не дать преимущества.

В ближайшее время Усику и его команде будет над чем подумать. Не исключен вариант, что он попытается раз или два защитить звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. По крайней мере, упоминавшийся выше украинец Хитров, который живет и тренируется в США, утверждает, что американцы видят в Усике главного промоутера тяжелого веса, который до сих пор в популярности проигрывал хевивейту катастрофически.

В принципе, пока ситуация если и изменилась, то не кардинально. Накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира британская пресса сообщила, что гарантированный гонорар Беллью за бой составит 4 миллиона фунтов, тогда как за нетитульный бой с Хэем среди супертяжей он заработал минимум 10 млн.

Надо также учитывать, что в крузервейте не так уж и много личностей уровня Усика. Видимо, интерес может вызвать повторная встреча с Бриедисом, победа над которым была не очень однозначной. Возможно, с помощью российских денег удастся подогреть интерес вокруг реванша с Гассиевым. Тоже сомнительно, потому как Мурата Александр победил в чистую. Можно вспомнить также 50-летнего американца Роя Джонса, который недавно заявил о желании вернуться в бокс ради боя с Усиком.

Однако все эти варианты - несерьезные. Особенно на фоне возможных противостояний с Джошуа или Уайлдером, или даже другим грозным британцем Диллианом Уайтом, который присутствовал на бое Усик - Беллью в Манчестере. 22 декабря Уайт сойдется в поединке с земляком Дереком Чисорой. Победителя называют одним из претендентов на чемпионский бой с Джошуа. Однако учитывая, что в приоритете Энтони - поединок за объединение титулов с Уайлдером, такой вариант могут отложить. И, соответственно, свести Уайта с Усиком. Вариантов много, но пока все они выглядят приблизительными.

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