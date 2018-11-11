Киев в тумане и первые морозы - фотогалерея

  • 11 ноября 2018

Прохладный, загадочный и очень романтичный - осенний Киев в тумане. Мы собрали фотографии украинской столицы, которая всю неделю пряталась в дымке. Родина-Мать, левый берег Киева, Бессарабская площадь и первые морозы на окраинах - в фотогалерее.

Родина-Мать смотрит на левый берег Киева Копірайт зображення Dronarium Украина
Image caption Родина-Мать смотрит на левый берег Киева
туман Копірайт зображення Dronarium Украина
туман Копірайт зображення Dronarium Украина
Проспект Победы без людей и машин Копірайт зображення фото з facebook.com Владимир Бугаенко
Image caption Проспект Победы без людей и машин
Бессарабский рынок в центре Киева ночью скрылся за туманом Копірайт зображення фото з facebook.com Владимир Бугаенко
Image caption Бессарабский рынок в центре Киева ночью скрылся за туманом
туман Копірайт зображення фото з facebook.com Владимир Бугаенко
Первые морозы в селе Любарцы Копірайт зображення фото з facebook.com Павла Холодова
Image caption Первые морозы в селе Любарцы

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