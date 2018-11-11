Киев в тумане и первые морозы - фотогалерея
- 11 ноября 2018
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Прохладный, загадочный и очень романтичный - осенний Киев в тумане. Мы собрали фотографии украинской столицы, которая всю неделю пряталась в дымке. Родина-Мать, левый берег Киева, Бессарабская площадь и первые морозы на окраинах - в фотогалерее.
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