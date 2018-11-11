Киев в тумане и первые морозы - фотогалерея

Прохладный, загадочный и очень романтичный - осенний Киев в тумане. Мы собрали фотографии украинской столицы, которая всю неделю пряталась в дымке. Родина-Мать, левый берег Киева, Бессарабская площадь и первые морозы на окраинах - в фотогалерее.

Копірайт зображення Dronarium Украина Image caption Родина-Мать смотрит на левый берег Киева

Копірайт зображення Dronarium Украина

Копірайт зображення Dronarium Украина

Копірайт зображення фото з facebook.com Владимир Бугаенко Image caption Проспект Победы без людей и машин

Копірайт зображення фото з facebook.com Владимир Бугаенко Image caption Бессарабский рынок в центре Киева ночью скрылся за туманом

Копірайт зображення фото з facebook.com Владимир Бугаенко

Копірайт зображення фото з facebook.com Павла Холодова Image caption Первые морозы в селе Любарцы

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