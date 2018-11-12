Убирают, красят и дают бутылку за вскрытие: истории студентов-медиков

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Чтобы отработать пропуск, приносят клей и скотч, а еще моют кафедры и убирают. Истории о совершенно немедицинской практике, взяточничестве и буллинге ВВС News Украина рассказали студенты-медики из четырех вузов Украины.

В самих же вузах слова студентов называют лживыми и заявляют об оценочных суждениях, но соглашаются, что медицинское образование надо реформировать.

Публикуем рассказы студентов-медиков об их учебе, а также ответы на это университетов. Имена героев изменены.

"Уборка на практике и книги за порошок"

Катя окончила медицинский факультет Одесского медуниверситета еще в 2009 году. Но она надолго запомнила практику, которую ей и другим студентам пришлось пройти в вузе на первом и третьем курсах.

Они мыли и убирали общежития, кафедры и библиотеку, красили и убирали студенческую базу отдыха "Медик".

"Нас загоняли все это делать. Это был полный бред", - вспоминает бывшая студентка.

Одним из самых больших разочарований для нее стала медицинская практика, когда студентам предлагали подписать все, чтобы в больнице они "больше не появлялись".

"Врачам и медсестрам неинтересно учить студентов, которые свалились им на голову", - говорит молодая женщина.

Она рассказывает, как в университетскую библиотеку надо было принести тазики и порошки, чтобы получить книги.

Также ее возмущает "традиция", что кто-то из студентов должен был обязательно пропускать пары, потому что дежурил сторожем в подвале, где не закрывались двери, а другие студенты оставляли там свои вещи, переодевшись в хирургические костюмы.

"Что меня всегда возмущало - это старые преподаватели, живущие в XIX веке и несущие "гранит науки" в массы.

Их на кафедрах оставляли "из уважения к былым заслугам", и они выносили мозг студентам на полную, ничему толком не уча. Так было на кафедре хирургии в "Еврейской больнице", - рассказывает Катя.

Она утверждает, что по некоторым предметам почти не было занятий, например, на "Кафедре гигиены", и из цикла "Гинекологии" на 5-м курсе.

"Преподавателя там мы впервые увидели на экзамене, и то он опоздал на несколько часов", - вспоминает Екатерина.

Ответ Одесского медуниверситета

В Одесском медуниверситете в комментарии ВВС News Украина подтвердили, что отправляют студентов на практику, они убирают, однако назвали ее волонтерской и заявили, что таким способом формируют у них "бережное отношение к имуществу университета".

Копірайт зображення facebook.com/OdMedU Image caption Одесский медуниверситет: "Выпускники ОНМедУ - настоящие профессионалы в области врачебного дела и клинических исследований"

В вузе считают, что чтение "уникальных изданий XVIII - нач. XX века имеет большие преимущества над чтением электронных источников". А в библиотеке студенты тоже волонтерят, приводя в порядок старые и испорченные книги.

Слова об отсутствии пар и плохом уровне преподавания предметов назвали неправдой, но подтвердили, что студенты действительно периодически следят за одеждой однокурсников, пропуская пары.

Заверили, что такие дежурные могут сдать материал дополнительно, и рассказали, что в планах - эти подвалы реконструировать.

Относительно преподавателей "старой" школы заявили, что они "имеют огромный опыт" и профессиональные навыки для передачи знаний молодому поколению.

"Кто хочет учиться, тот будет учиться. Многие студенты с благодарностью вспоминают учебу в нашем вузе", - говорит проректор по научно-педагогической работе вуза Валерия Маричереда.

"Скотч за пропуск"

Студентка 5-го курса Тернопольского медуниверситета Оксана больше всего в вузе критикует качество обучения, которое, по ее словам, часто заключается в том, чтобы просто "переписать текст из книги в тетрадь".

Также девушку возмущает отношение преподавателей, которые называют студентов конкурентами и даже могут отказываться преподавать. Так было с предметом "Топографическая анатомия".

"На клинических кафедрах нам говорили: "Вы наши будущие конкуренты - мы вас учить не будем. На предмете "Детская хирургия" мы просто сидели в кабинете. Даже без преподавателя", - рассказывает студентка.

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На "Судебной медицине" преподаватель опаздывает на лекции, а после этого час критикует Минздрав, дает политические комментарии, а "студенты вынуждены это слушать".

"Вместо того, чтобы поднять уровень обучения, дать знания, мы зазубриваем тесты КРОК, чтобы хорошо их сдать. Университет ориентируется не на хороших врачей, а на хорошие результаты этих экзаменов", - критикует учебу Оксана.

Анатомическое вскрытие студенты последний раз видели еще на первом курсе, но "если преподавателю заплатить и принести бутылку, то он поведет на вскрытие".

На предмете "Детская хирургия" мы просто сидели в кабинете. Даже без преподавателя

Оксана утверждает, что в ее вузе "распространены взятки", и есть "много студентов, которые просто платят, не зная ничего".

Пропущенные занятия можно отработать весьма нестандартным способом. Чтобы закрыть пропуск по теме "Патология сердца", надо принести на кафедру "Физиологии" клей, скотч или пачку бумаги.

"Помогает только самообразование. Надо постоянно просить, чтобы помогли, показали, научили", - говорит студентка.

Ответ Тернопольского государственного медуниверситета им. И.Я. Горбачевского

"Администрации университета неизвестны случаи сдачи экзаменов за деньги. Администрация делает все для того, чтобы коррупции в университете не было", - ответили ВВС News Украина в вузе.

Там заверили, что имеют программу по борьбе с коррупцией, работники читают "памятку", как с ней бороться, и имеют ящик и телефон доверия.

Копірайт зображення tdmu.edu.ua Image caption В университете говорят, что трупов для вскрытия действительно не хватает

Также в университете заявили, что тщательно проверяют, как студенты отрабатывают пропуски, и имеют отдельный приказ, запрещающий приносить дары "в виде канцелярских товаров".

После слов студентки о политических комментариях на лекциях в вузе заявили, что провели беседу и "строго предупредили" преподавателя, а с заведующими кафедр поговорили о "соблюдении медицинской этики".

В университете говорят, что "стараются повышать качество образовательного процесса", заверили, что проводят опросы студентов о качестве преподавания.

Вместе с тем, признали, что трупов для вскрытия действительно не хватает. А относительно конкуренции между студентами и преподавателями на рынке труда, на которую, якобы, сетовал один из преподавателей, отметили:

"Студенты не являются конкурентами преподавателей кафедр в будущем... Если и был такой случай (заявление преподавателя. - Ред.), то это скорее исключение", - говорят в университете.

"Экзаменыот 50 долларов"

"На первом курсе экзамены стоят примерно 50 долларов. При этом уровень знаний может быть нулевым. Но платишь 50 долларов - и сдаешь", - рассказывает об учебе в медуниверситете имени Даниила Галицкого во Львове студентка второго курса Ольга.

По ее словам, столько стоил, например, экзамен по "Медицинской химии", а вот на втором цены значительно выше - 400 долларов за "Биологическую химию".

Девушку возмущал подход к преподаванию в вузе предмета "Медицинская физика", где, как она утверждает, студентов ничему не учили, а на экзамене "можно было очень легко списать".

"Это меня возмущает, так как это важный предмет, который будет нужен каждому врачу - знания об ультразвуке, рентгене", - говорит студентка.

Несмотря на эту критику и упоминания о коррупции, девушка говорит, что уровень обучения в вузе в целом очень высокий.

"Есть преподаватели, которые по больницам нас водят и показывают, как лечат пациентов, все объясняют", - рассказывает студентка.

Давал деньги тот, кто хотел облегчить себе жизнь, потому что учиться было трудно, вспоминает свою учебу во львовском медицинском вузе Богдан, окончивший его в 2014 году.

Он говорит, что сам за экзамены не платил, но знает, как это делали другие.

Богдан продолжает сейчас работать в медицинской сфере и критикует недостаточный объем практики для студентов во время его учебы. Чтобы научиться, например, ставить капельницы, по его словам, надо было искать работу и учиться этому во внеурочное время.

Еще одно его неприятное воспоминание об учебе - это буллинг со стороны преподавателей.

"Преподаватель мог предвзято относиться и унижать при всех во время лекций, потому что ему просто не понравился твой внешний вид - почему каблуки, что это за прическа? На студентов было очень большое моральное давление", - вспоминает мужчина.

Ответ медуниверситета имени Даниила Галицкого

В вузе слова студентов назвали оценочными суждениями, а коррупцию в образовании "улицей с двусторонним движением".

"Очень часто студенты таким образом пытаются решить проблемы с пропусками занятий, низким уровнем подготовленности", - заявили в медуниверситете.

Копірайт зображення meduniv.lviv.ua Image caption Медуниверситет имени Даниила Галицкого: "Каждый год во время встречи с первокурсниками руководство призывает сразу сообщать обо всех проявлениях коррупции"

Там заверили, что измеряют рейтинги кафедр и преподавателей и надеются, что Минздрав запустит более действенные механизмы проверки профессионализма преподавателей.

Об уровне обучения в вузе отметили, что если студент не сдает экзамен "КРОК" - его отчисляют за неуспеваемость. В прошлом году отчислили 304 студента.

"Мы понимаем, что система медицинского образования далека от идеальной и требует изменений, мы готовы эти изменения внедрять у себя", - заявили в медуниверситете имени Даниила Галицкого.

"Преподаватель выходит сэкзамена, чтобы не слушать"

"Взятки есть, но не на всех кафедрах. Можно, даже зная идеально предмет, не сдать. Могут просто валить", - рассказывает о своей учебе в Национальном медуниверситете им. Богомольца Александр.

По его словам, так было во время сдачи модуля по "Ортопедической стоматологии" на одноименной кафедре весной 2016 года.

"Специально валили, чтобы получить деньги. При мне девушка ответила на все вопросы билета, а преподаватель отвернулся, а потом сказал ей, что, мол, ты ничего не рассказала", - вспоминает бывший студент.

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Преподаватель также может выйти во время твоего ответа, будто он ничего не слышал, утверждает Александр.

Он признается, что во время сессии в 2016 году заплатил за сдачу модуля по той же "Ортопедической стоматологии". "Я подстраховался - и учил, и заплатил 150 долларов", - говорит парень.

При этом, по его словам, цены за предметы очень разные - от 100 до 250 долларов, они зависят от уровня сложности экзамена.

Ответ медуниверситетаимени Богомольца

Информация о коррупции не поступала руководству стоматологического факультета в течение последних нескольких лет, заявили в вузе в ответ на запрос ВВС News Украина. При этом там заверили, что студентов всегда просят сообщать о коррупции, если они с ней сталкиваются.

Недавно двух студентов из универа отчислили за "нарушение академической добропорядочности".

Несколько студентов университета Богомольца связались с ВВС News Украина, чтобы рассказать о том, что они очень довольны учебой и со взятками никогда не сталкивались.

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