Русский вне закона: как на Львовщине регулируют язык
Львовская область уже второй месяц живет с запретом на "публичное использование русскоязычного культурного продукта". Такое решение еще в сентябре принял облсовет Львовской области, подобные ограничения также ввели в Тернопольской и Житомирской областях.
Авторы моратория утверждают, что таким образом стремились защитить информационное пространство от русификации и воздействия государства-агрессора. В среде львовских юристов указывают на рекомендательный характер документа.
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Да и выполняют запрет далеко не все.
Работает ли он во Львовской области и что означает на практике?
Рестораны работают на опережение
Львов, Площадь Рынок: здесь десятки заведений на любой вкус и кошелек.
Русскоязычной музыки не услышишь ни из изысканных ресторанов, ни из обычных "наливаек". В большинстве заведений ее не включали и задолго до запрета.
"У нас много крутого и шедеврального украинского контента. Надо популяризировать своих и искать интересные, уникальные сочетания в музыке. Мы никогда не использовали российский контент в наших заведениях. Справляемся без депутатских запретов. В "Крыивке" включаем повстанческие песни, в открытом кафе на площади рынок - Пиккардийской терции или Квитки Цисык ", - говорит совладелец !FEST Андрей Худо.
Ресторан "36по" - один из самых дорогих и самых популярных среди туристов.
На входе - администратор в вышитой сорочке. Девушка говорит, что еще два месяца назад иногда включали русскую музыку. Сейчас - песни исключительно украинские и англоязычные.
"Каждую неделю на выходных в нашем ресторане звучит живая музыка. Для этого специально приглашаем исполнителей. Некоторые гости просят спеть русские песни. Но мы отказываем. Потому что мы - за украинскую и заграничную музыку", - говорит администратор Любовь.
За несколько десятков метров от ресторана "36по" - не такой известный кафе-бар "Гуральня".
Он расположен в подвале одного из каменных домов, буквально - в семи метрах под землей. Сюда приводят на комплексные обеды туристов. В зале включен телевизор. На нем - один из музыкальных каналов, звучит англоязычная музыка.
"У нас даже дисков российских нет. Все украинские. Есть из монастыря очень хороший диск - мы его в пост включаем. Скоро начнутся праздники, так будут колядки. Не спорю, люблю творчество Аллы Пугачевой, но в заведении ее не включаю. Потому что для чего нам здесь в Украине русская музыка?" - рассказывает владелица кафе-бара Галина.
Что именно попадает под запрет облсовета - четкого ответа от депутатов получить не удалось. В самом документе конкретизации нет. Разработчики говорят, что запрет в основном касается музыкальных композиций, однако под него также могут попасть спектакли, концерты и книги.
Предупрежден - значит вооружен
В одном из известных книжных магазинов города действия постановления областного совета на себе не ощутили. Книги на русском языке с полок здесь прятать не собираются, а продукцию, напечатанную в России, давно промаркировали.
"Люди должны быть предупреждены. Так как из-за конфликта с Россией предвзятое отношение к товарам российского производства. Поэтому для своих клиентов мы сделали таблички - предупреждение о том, что книги изданы в России", - говорит продавец-консультант Мария.
Допросы "под музычку"
Депутаты, которые голосовали за запрет, говорят, что решение было принято из-за конфликта на Востоке Украины. Мол, участники АТО, которые возвращаются домой, не могут спокойно слушать русскую поп-музыку.
"На передовой все обстрелы происходят под "Казачье радио", потому что наши радиостанции там не ловят. Кроме того, мне друзья рассказывали, что пытки и допросы проводят "под музычку". Российскую. Поэтому представьте, как этим военным, их родным слушать такие песни на мирной территории", - говорит инициатор постановления, депутат Львовского областного совета Руслан Кошулинский.
На последнем заседании комиссии по вопросам культуры при Львовском областном совете запрет русскоязычного культурного продукта расширили.
Теперь он касается также артистов, внесенных в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Его можно найти на сайте Министерства культуры.
В планах депутатов - организовать рабочую группу, которая будет реализовывать запрет на русский культурный продукт. Она будет состоять из культурных деятелей, общественных активистов и представителей районных советов. Их задачей будет проводить разъяснительную работу среди владельцев развлекательных заведений и населения.
Наказание за несоблюдение запрета в самом документе не предусмотрено.
Запрет без нарушителей
"Филькиной грамотой" называют решение Львовского облсовета правозащитники.
Все потому, что он не имеет юридической силы, а является только рекомендацией. Кроме того, весь русскоязычный контент и так урегулирован на государственном уровне.
"Они это могут разве что на столбе расклеить и написать в газете, а контролировать - никак. Это решение не подлежит исполнению, поскольку депутаты не могут запретить то, что не регулируют. Титрование фильмов украинским языком, количество русскоязычного продукта на телевидении - все это уже и так есть в законе. Остальное - имеет политический характер, в виде декларирования определенной правовой позиции", - говорит правозащитник Олег Мицик.
Водитель маршрутки номер 45 Николай решение областных депутатов выполнять не собирается. Сегодня у него в салоне звучит песня американской певицы Шакиры, но сам он любит русский шансон, поэтому часто его включает.
"Маразм! Слушаю разную музыку, и русскую - мне никто не запретит. Кто-то указывать мне, что слушать и что смотреть, не будет! Я себе сам выбираю", - утверждает водитель Николай.
Депутаты-сторонники запрета говорят, что теперь полицейские могут сделать замечание тем, кто использует в публичном пространстве Львовской области русскоязычный контент.
Правда, сами полицейские никаких действий за почти два месяца существования этого запрета еще не предпринимали.