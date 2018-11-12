Русский вне закона: как на Львовщине регулируют язык

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Львовская область уже второй месяц живет с запретом на "публичное использование русскоязычного культурного продукта". Такое решение еще в сентябре принял облсовет Львовской области, подобные ограничения также ввели в Тернопольской и Житомирской областях.

Авторы моратория утверждают, что таким образом стремились защитить информационное пространство от русификации и воздействия государства-агрессора. В среде львовских юристов указывают на рекомендательный характер документа.

Да и выполняют запрет далеко не все.

Работает ли он во Львовской области и что означает на практике?

Рестораны работают на опережение

Львов, Площадь Рынок: здесь десятки заведений на любой вкус и кошелек.

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Русскоязычной музыки не услышишь ни из изысканных ресторанов, ни из обычных "наливаек". В большинстве заведений ее не включали и задолго до запрета.

"У нас много крутого и шедеврального украинского контента. Надо популяризировать своих и искать интересные, уникальные сочетания в музыке. Мы никогда не использовали российский контент в наших заведениях. Справляемся без депутатских запретов. В "Крыивке" включаем повстанческие песни, в открытом кафе на площади рынок - Пиккардийской терции или Квитки Цисык ", - говорит совладелец !FEST Андрей Худо.

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Ресторан "36по" - один из самых дорогих и самых популярных среди туристов.

На входе - администратор в вышитой сорочке. Девушка говорит, что еще два месяца назад иногда включали русскую музыку. Сейчас - песни исключительно украинские и англоязычные.

"Каждую неделю на выходных в нашем ресторане звучит живая музыка. Для этого специально приглашаем исполнителей. Некоторые гости просят спеть русские песни. Но мы отказываем. Потому что мы - за украинскую и заграничную музыку", - говорит администратор Любовь.

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За несколько десятков метров от ресторана "36по" - не такой известный кафе-бар "Гуральня".

Он расположен в подвале одного из каменных домов, буквально - в семи метрах под землей. Сюда приводят на комплексные обеды туристов. В зале включен телевизор. На нем - один из музыкальных каналов, звучит англоязычная музыка.

"У нас даже дисков российских нет. Все украинские. Есть из монастыря очень хороший диск - мы его в пост включаем. Скоро начнутся праздники, так будут колядки. Не спорю, люблю творчество Аллы Пугачевой, но в заведении ее не включаю. Потому что для чего нам здесь в Украине русская музыка?" - рассказывает владелица кафе-бара Галина.

Что именно попадает под запрет облсовета - четкого ответа от депутатов получить не удалось. В самом документе конкретизации нет. Разработчики говорят, что запрет в основном касается музыкальных композиций, однако под него также могут попасть спектакли, концерты и книги.

Предупрежден - значит вооружен

В одном из известных книжных магазинов города действия постановления областного совета на себе не ощутили. Книги на русском языке с полок здесь прятать не собираются, а продукцию, напечатанную в России, давно промаркировали.

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"Люди должны быть предупреждены. Так как из-за конфликта с Россией предвзятое отношение к товарам российского производства. Поэтому для своих клиентов мы сделали таблички - предупреждение о том, что книги изданы в России", - говорит продавец-консультант Мария.

Допросы "под музычку"

Депутаты, которые голосовали за запрет, говорят, что решение было принято из-за конфликта на Востоке Украины. Мол, участники АТО, которые возвращаются домой, не могут спокойно слушать русскую поп-музыку.

"На передовой все обстрелы происходят под "Казачье радио", потому что наши радиостанции там не ловят. Кроме того, мне друзья рассказывали, что пытки и допросы проводят "под музычку". Российскую. Поэтому представьте, как этим военным, их родным слушать такие песни на мирной территории", - говорит инициатор постановления, депутат Львовского областного совета Руслан Кошулинский.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руслан Кошулинский считает, что участникам АТО и их родным тяжело слышать русскую музыку в Украине

На последнем заседании комиссии по вопросам культуры при Львовском областном совете запрет русскоязычного культурного продукта расширили.

Теперь он касается также артистов, внесенных в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Его можно найти на сайте Министерства культуры.

В планах депутатов - организовать рабочую группу, которая будет реализовывать запрет на русский культурный продукт. Она будет состоять из культурных деятелей, общественных активистов и представителей районных советов. Их задачей будет проводить разъяснительную работу среди владельцев развлекательных заведений и населения.

Наказание за несоблюдение запрета в самом документе не предусмотрено.

Запрет без нарушителей

"Филькиной грамотой" называют решение Львовского облсовета правозащитники.

Все потому, что он не имеет юридической силы, а является только рекомендацией. Кроме того, весь русскоязычный контент и так урегулирован на государственном уровне.

"Они это могут разве что на столбе расклеить и написать в газете, а контролировать - никак. Это решение не подлежит исполнению, поскольку депутаты не могут запретить то, что не регулируют. Титрование фильмов украинским языком, количество русскоязычного продукта на телевидении - все это уже и так есть в законе. Остальное - имеет политический характер, в виде декларирования определенной правовой позиции", - говорит правозащитник Олег Мицик.

Водитель маршрутки номер 45 Николай решение областных депутатов выполнять не собирается. Сегодня у него в салоне звучит песня американской певицы Шакиры, но сам он любит русский шансон, поэтому часто его включает.

"Маразм! Слушаю разную музыку, и русскую - мне никто не запретит. Кто-то указывать мне, что слушать и что смотреть, не будет! Я себе сам выбираю", - утверждает водитель Николай.

Копірайт зображення HALYNA YAKUSHKO

Депутаты-сторонники запрета говорят, что теперь полицейские могут сделать замечание тем, кто использует в публичном пространстве Львовской области русскоязычный контент.

Правда, сами полицейские никаких действий за почти два месяца существования этого запрета еще не предпринимали.

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