"В ДНР лидирует картошка, в ЛНР - капуста" - соцсети о "выборах" на Донбассе

Копірайт зображення Getty Images/Anadolu Agency Image caption Овощами торговали и на "выборах" в Донецке в ноябре 2014 года

Представители так называемых избиркомов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили об успешном проведении "выборов" руководства "республик".

Как на них отреагировали соцсети - в подконтрольных Киеву и неподконтрольных районах Украины - в обзоре от BBC News.

"В традициях позднего СССР"

"По данным экзит-полов, на эту минуту в "ДНР"лидирует картошка, а в "ЛНР" - капуста. Второе место занимают морковь и лук соответственно", - пошутил в Facebook журналист и блогер Денис Казанский, который должен был покинуть Донецк в 2014 году.

Копірайт зображення Getty Images

Он сопроводил свою заметку фотографиями очередей людей, стоящих рядом с мешками овощей, которые свезли к "избирательным участкам" как стимул для "избирателей".

"В Донецке "ДНР" запретила журналистам показывать пустые участки. А вечером в лучших традициях позднего СССР привлекают людей на праздничный концерт в честь "волеизъявления", - отметил редактор "Новостей Донбасса" Алексей Мацука.

А другой журналист - Евгений Спирин, четыре года назад покинувший Луганск, - так поделился своими данными о "дне выборов" в "ЛНР": "В подарок тем, кто проголосовал, пополняха "ЛугаКом" (мобильный оператор в непризнанной "ЛНР". - Ред.) на 100 российских рублей. Как сказал главный чекист Пасечник (самопровозглашенный глава "ЛНР". - Ред.): "Мы приготовили их 30 тысяч".

"Тем, кто голосует впервые и по паспорту им не более 22 лет, выдают обложки на паспорта с... гербом "ЛНР". В Перевальске и Алчевске на участках тусуются упоротые казаки в шапках. Там, впрочем, как и в Луге, голосуют одни пенсионеры", - добавил блогер.

"Как утверждают псевдоорганизаторы фейковых выборов в ОРДЛО, а их заявления дублируют зависимые крымские наблюдатели со ссылкой на ненастоящих международных: "Никаких нарушений законодательства, которые повлияли бы на результат, зафиксировано не было". Этот тезис следует трактовать, как никакого законодательства, которое можно было бы нарушать, зафиксировано не было. Ну, как и выборов. Поэтому обсуждать тоже нечего", - написала председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

С другой стороны

"Избирательный процесс" критиковали и в самих "ДНР" и "ЛНР" - в частности те местные деятели, которых не допустили к выборам.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывший командир подразделения СБУ "Альфа" в Донецкой области, а впоследствии - командир сепаратистского батальона "Восток" Александр Ходаковский тоже не в восторге от "выборов" в "ДНР"

Например, экс-командир батальона донецких сепаратистов "Восток" Александр Ходаковский, которому, по его словам, посоветовали не возвращаться в Донецк из России для участия в "выборах", написал в своем блоге: "Поздравляю новый состав народного совета ("парламента ДНР". - Ред.) со стабильным рабочим местом и высокой по меркам ДНР заработной платой на ближайшие годы. Правила сохранения этой привилегии просты: внимательно слушать команду на поднятие рук и быстро на нее реагировать".

"Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь: не смог по объективным причинам принять участие в голосовании - избежал уголовного преследования в Украине за явку на выборы", - пошутил он.

Другой донецкий блогер и сторонник отделения от Украины Александр Жучковский еще за несколько дней до "выборов" писал о том, что "абсолютное большинство не готово голосовать за Пушилина" (самопровозглашенный глава "ДНР". - Ред.).

"За прошлый месяц я не встретил ни одного человека (а у меня широкий круг общения, в том числе в армии и госучреждениях), который высказался бы в поддержку Пушилина. Как будет обеспечена явка и нужный результат за "фаворита" - понятно. Я сам слышал от бюджетников, и соцсети заполнены свидетельствами того, как пенсионеров, студентов, военнослужащих, госслужащих заставляют (где угрозами, где подкупом) сделать "правильный выбор" 11 ноября. Впрочем, ничего другого мы и не ожидали", - писал блогер, который впоследствии признался, что на выборы не ходил.

Копірайт зображення "Другой Луганск"

А в паблике "Другой Луганск" (более 18 тысяч подписчиков) жаловались, что "выборы" не были "референдумом о вхождении в состав РФ": "На деле же, избирателю предложить больше нечего, кроме избитого и затертого "С Россией в сердце" (навеки, навсегда, вместе - нужное подчеркнуть). Вещали, что РФ хотя бы признает выборы".

Впоследствии в том же паблике описали концерт в Луганске, посвященный окончанию "выборов": "Люди проявляли патриотизм как могли: флажки ЛНР торчали из карманов, цеплялись к рюкзакам или просто были в руках, однако потом некоторые успешно выбрасывались".

На фото, которое сопровождало пост, виден выброшенный кем-то флажок "республики".

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