Поля боя в новом свете - фотогалерея современных свидетельств войны
По случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны фотограф Джонатан Бимиш посетил места, где сохранились свидетельства противостояния на Западном фронте.
Бимиш зафиксировал с помощью инфракрасной фотографии сформированный войной ландшафт некоторых полей ожесточенных сражений во Франции и Бельгии.
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"Во многих местах на земле до сих пор видны шрамы, борозды и трещины, оставленные боями", - говорит Бимиш.
"Инфракрасная фотография всегда интересовала меня, поскольку она позволяет видеть за пределами обычного диапазона, и воспринимать цвета, которые как правило невидимы, и даже дает возможность видеть в темноте".
"Я начал свою работу в Сольферино около озера Гарда в Италии, где в 1859 году произошел чудовищный однодневный бой с почти 40 тысячами убитых и раненых. Ужасы Сольферино, особенно полное отсутствие заботы о раненных, приведут позже к созданию Международного красного креста", - говорит Бимиш.
Мне показалось идеальным продолжением этой работы - зафиксировать поля давних сражений Первой мировой войны и следы конфликта, которому исполняется 100 лет.
"Несмотря на то, что в сельской местности и на сельскохозяйственных угодьях Западного фронта многое уже заросло, во многих местах земля все еще несет на себе шрамы, борозды и трещины", - говорит Бимиш.
"Я хотел осуществить некий акт вспоминания и, хоть и незначительное, но воспроизведение и ознакомление с разрушительной историей. Как и у многих других, у меня есть предки, умершие на Западном фронте. Насколько многим из нас пришлось испытать боль, увидеть свои фамилии на Мененских воротах или Типвальском мемориале (монументы в память о погибших в Первой мировой. - Ред.)?"
"А как быть с пропавшими людьми, деревнями и до сих пор испещренным кратерами пейзажем?"
Бимиш чувствовал, что использование инфракрасной фотографии, возможно, позволит выявить то, что обычно остается невидимым, или посмотреть на него под другим углом.
"Инфракрасная техника фотографирования открывает широкий спектр визуальных возможностей, особенно с помощью новых цифровых технологий. Визуально она делает фото более воздушным и добавляет глубины изображению, - говорит фотограф. - Цвет может показаться неземным".
Он использовал два способа обработки изображений, один из которых подчеркивал красный и синий цвета, а второй оставлял небо голубым, а ветви делал светлыми и бледными.
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Все фото Джонатана Бимиша.