Поля боя в новом свете - фотогалерея современных свидетельств войны

Копірайт зображення Jonathan Beamish

По случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны фотограф Джонатан Бимиш посетил места, где сохранились свидетельства противостояния на Западном фронте.

Бимиш зафиксировал с помощью инфракрасной фотографии сформированный войной ландшафт некоторых полей ожесточенных сражений во Франции и Бельгии.

"Во многих местах на земле до сих пор видны шрамы, борозды и трещины, оставленные боями", - говорит Бимиш.

"Инфракрасная фотография всегда интересовала меня, поскольку она позволяет видеть за пределами обычного диапазона, и воспринимать цвета, которые как правило невидимы, и даже дает возможность видеть в темноте".

Копірайт зображення Jonathan Beamish Image caption Деревня Бомон-Амель находилась близко к линии фронта в битве при Сомме, одном из крупнейших наступлений союзников в Первой мировой войне. До 1918 года деревня была почти полностью разрушена. 1 июля 1916 года немецкий огонь почти уничтожил Королевский Ньюфаундлендский полк, когда бойцы двинулись в атаку по открытой местности

"Я начал свою работу в Сольферино около озера Гарда в Италии, где в 1859 году произошел чудовищный однодневный бой с почти 40 тысячами убитых и раненых. Ужасы Сольферино, особенно полное отсутствие заботы о раненных, приведут позже к созданию Международного красного креста", - говорит Бимиш.

Мне показалось идеальным продолжением этой работы - зафиксировать поля давних сражений Первой мировой войны и следы конфликта, которому исполняется 100 лет.

Копірайт зображення Jonathan Beamish Image caption Огромный кратер в Вими-Ридж создал взрыв британской мины под немецкими укрепленными позициями, который произошел в 21:50, 27 ноября 1916 года. Битва за Аррас началась в пасхальный Понедельник, 9 апреля 1917, и в ней впервые сражались четыре дивизии из канадского корпуса. Они получили большую тактическую победу, захватив Вими-Ридж

"Несмотря на то, что в сельской местности и на сельскохозяйственных угодьях Западного фронта многое уже заросло, во многих местах земля все еще несет на себе шрамы, борозды и трещины", - говорит Бимиш.

"Я хотел осуществить некий акт вспоминания и, хоть и незначительное, но воспроизведение и ознакомление с разрушительной историей. Как и у многих других, у меня есть предки, умершие на Западном фронте. Насколько многим из нас пришлось испытать боль, увидеть свои фамилии на Мененских воротах или Типвальском мемориале (монументы в память о погибших в Первой мировой. - Ред.)?"

"А как быть с пропавшими людьми, деревнями и до сих пор испещренным кратерами пейзажем?"

Копірайт зображення Jonathan Beamish Image caption Фронтовые и траншеи поддержки британских и немецких армий оставались в Санкчуари Вуд и вокруг него до 31 июля 1917 года, когда англичане начали полномасштабное наступление на немецкие позиции, начав битву под Пашендейле

Бимиш чувствовал, что использование инфракрасной фотографии, возможно, позволит выявить то, что обычно остается невидимым, или посмотреть на него под другим углом.

"Инфракрасная техника фотографирования открывает широкий спектр визуальных возможностей, особенно с помощью новых цифровых технологий. Визуально она делает фото более воздушным и добавляет глубины изображению, - говорит фотограф. - Цвет может показаться неземным".

Он использовал два способа обработки изображений, один из которых подчеркивал красный и синий цвета, а второй оставлял небо голубым, а ветви делал светлыми и бледными.

Копірайт зображення Jonathan Beamish Image caption 22 августа 1914 года в этой лесной местности в Россиньоль сотни мужчин были похоронены там, где они были убиты, непосредственно после боя. В этот день в Пограничной битве французские солдаты воевали с немецкими войсками на пяти отдельных участках. Более 27 тыс. французских солдат погибли, что стало крупнейшей потерей Франции за один день

Копірайт зображення Jonathan Beamish Image caption В феврале 1916 года немецкие войска захватили форты Дуомон и Во, важные пункты, которые охраняли подступы к городу Верден. Форты не удавалось отбить до октября 1916 года. Битва при Вердене стала самым длинным и кровавым противостоянием Первой мировой войны, в результате которого погибли и получили ранения более 700 тыс. человек

Копірайт зображення Jonathan Beamish Image caption Битва за Белло Вуд во время Великого весеннего наступления немецкой армии была первой крупномасштабной битвой войны, в которой принимали участие американские солдаты. 26 июня 1918 года американцы победили, но ценой победы стали около 10 тыс. убитых, раненых и пропавших без вести

Копірайт зображення Jonathan Beamish Image caption 31 октября 1918 года поэт Уилфред Оуэн написал последнее письмо домой из подвала дома лесника в Ори у канала Самбра-Уазаа. Его убили вместе с большей частью его рейд-группы, которая пыталась пересечь канал Самбра-Уаза на севере Франции 4 ноября 1918 года, всего за неделю до подписания перемирия

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