Стоит ли спрашивать коллег, сколько они зарабатывают?

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"Сколько ты зарабатываешь?" - не тот вопрос, который большинство из нас хочет задать коллеге за столом переговоров или в очереди в столовой.

Так же это и не тот вопрос, на который многим из нас хотелось бы отвечать, говорят борцы за права женщин из Fawcett Society.

Но, предполагают они, если мы действительно хотим бороться с неравенством в оплате труда, то пришло время стремиться к большей прозрачности в том, что касается наших заработков. Надо положить конец существующей "культуре секретности" в этом вопросе.

Результаты исследования, проведенного Fawcett Society, говорят о том, что 61% людей испытывают дискомфорт при мысли о том, что им придется спрашивать у других, сколько они зарабатывают.

При этом большая часть из нас так же не обрадуется необходимости рассказать о размерах своей зарплаты.

Однако именно раскрытие этой информации является лучшим способом убедиться в том, чтобы женщины могут получать справедливую оплату за свою работу.

В качестве примера, представители Fawcett Society приводят историю повара Кей Коллинз, которая узнала, что ее коллега-мужчина получает большую зарплату, хотя и занимает ту же должность.

По ее словам, разговор о доходах зашел случайно: "Мы работали вместе. Это был спокойный день. Крис что-то читал и сказал, что там есть статья о механике, который зарабатывает 25 тыс. фунтов в год. Он сказал, что это на четыре тысячи больше, чем получает он".

Копірайт зображення Kay Collins Image caption Кей Коллинз с мужем

Так Кей узнала, что зарплата Криса на несколько тысяч больше ее - несмотря на то, что она имела 15-летний опыт работы, а Крис занимал эту должность всего около года.

"У нас не возникло никаких проблем с тем, чтобы это обсудить. Крис был так же шокирован, как и я", - говорит Коллинз.

Следствием этого разговора стал иск к работодателю и суд, который женщина в конце концов выиграла. Правда, тогда же она потеряла работу и с тех пор нового места так и не нашла.

Несмотря на это, говорит Коллинз, она все равно выбирает открытость в вопросе заработков.

Сэм Смезерс из Fawcett Society говорит, что закрытость в обсуждении зарплаты позволяет работодателям хитрить.

"По всей стране дискриминация в оплате труда встречается гораздо чаще, чем люди думают. А все из-за культуры секретности, которая существует и поныне", - говорит он.

По оценкам Fawcett Society, разрыв в уровне оплаты труда мужчин и женщин составляет около 13,7%.

Однако подсчеты Fawcett Society критикуют в Институте экономических дел. Его специалисты говорят, что Fawcett Society определяют разницу в оплате труда по средним показателям доходов, что не совсем корректно.

Например, Национальная статистическая служба Великобритании для подсчетов использует показатель медианной, а не средней зарплаты.

Для этого сравниваются только доходы мужчин и женщин, получающих зарплату в пределах среднего уровня.

Такой подход позволяет убрать искажения, создаваемые небольшим количеством чрезмерно высоких зарплат.

Если считать таким образом, то окажется, что разрыв в оплате мужчин и женщин меньше, и составляет только 8,6%.

Однако в Fawcett Society утверждают, что намеренно используют показатель средней, а не медианной зарплаты: "Чтобы показать, что чрезмерно высокую зарплату чаще получают мужчины, а не женщины, тогда как очень низкую - наоборот".

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