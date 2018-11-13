Польша проигрывает битву за рабочие руки украинцев. Куда они поедут?

Копірайт зображення Ksenia Hnylytska Image caption На ситилайтах в Варшаве разместили плакаты с изображением украинок, которые приехали на заработки в Польшу

С приближением зимы польские СМИ все чаще пишут об опасности потери части работников из Украины.

Помимо традиционного сезонного фактора, на уменьшение количества украинских работников в Польше уже с января следующего года могут повлиять и изменения в правилах трудоустройства в Германии граждан стран за пределами ЕС.

Партии, входящие в правящую коалицию, уже достигли согласия об облегчении условий миграции для специалистов, отвечающих определенным критериям и имеющих достаточный уровень владения немецким.

Уже сейчас часть украинских работников из Польши переориентировалась на Чехию и Словакию, где выше оплата труда, пишет Rzeczpospolita.

Со ссылкой на результаты последнего исследования, проведенного агентством Work Service, издание предполагает, что в случае, если трудоустройство в Германии будет либерализовано, туда могут поехать до 60% украинцев, которые сейчас работают в Польше.

"Это огромная угроза польской экономике. В течение двух-трех месяцев дефицит персонала увеличится с 156 тыс. до более полумиллиона вакансий", - цитирует Rzeczpospolita Кшиштофа Инглота, руководителя Personnel Service.

Конечно, отток рабочей силы может привести к замедлению роста польской экономики - по прогнозам МВФ, до 3,5% в 2019 году и до 2,8% в среднесрочной перспективе.

Именно эту причину называет среди факторов возможного уменьшения количества украинских трудовых мигрантов в Польше и Национальный банк Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Такие доски объявлений для польских работников лет десять назад были не редкостью в Британии. Именно их рабочие места в Польше частично заполнили украинцы

В инфляционному отчете за октябрь этой теме аналитики Нацбанка посвятили отдельный раздел.

В Нацбанке ссылаются на данные о том, что в I полугодии 2018 года количество выданных разрешений на работу выросло всего на 20% по сравнению с I полугодием 2017 года, тогда как в течение двух предыдущих лет оно росло на более чем на 100%.

Среди возможных новых маршрутов украинских работников в НБУ также называют Чехию.

Впрочем, очевидно, это по большей части коснется квалифицированных работников, тогда как по опросам Personnel Service, более 70% украинских работников в Польше выполняли простую работу, не требующую высокой квалификации - на строительстве, в промышленности и сельском хозяйстве.

Как рассказал ВВС News Украина один из таких работников из Черкасской области, который не один год работает на промышленном предприятии в Познани, сейчас он дома, но собирается вернуться на работу в Польшу весной следующего года.

По его словам, сезонный набор украинских работников - даже на промышленном предприятии - вполне привычное явление, и вряд ли свидетельствует о возможности сокращения потока украинских трудовых мигрантов в Польшу.

Режим максимального содействия

Пока спрос на работу в Польше со стороны украинских работников остается высоким, и даже растет, а сама Польша остается лидером по предложению рабочих мест для украинцев - говорит Мария Абдуллина, руководитель направления OLX-работа.

В целом, по ее словам, этим летом спрос на работу за границей вдвое превысил показатели прошлого года. Но появляются и новые тенденции, в частности и активный поиск работы в более западных странах.

Раньше самые лояльные условия для украинских работников имела Польша, а теперь об упрощении условий трудоустройства украинцев думают и в других странах, объясняет Мария Абдуллина:

"В частности, правительство Германии заявило о намерениях упростить визовый режим для украинцев, которые будут приезжать на работу. Кроме того, предприниматели Чехии обратились к своему правительству с просьбой упростить режим и оформление украинцев на работу. Собственно, со стороны Европейского Союза спрос на украинских работников максимально поддерживается".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В сезон сбора спаржи в мае в Германии работают работники из Польши

Поэтому, говорит эксперт, понятно, почему польские предприниматели немного запаниковали. Особенно это касается представителей рабочих профессий, для которых фактор размера зарплаты является решающим.

"Понятно, что выбирая между Польшей и Германией, украинский работник, скорее всего, выберет Германию -там выше заработные платы, а это является основным фактором для украинских "голубых воротничков". Уже сейчас достаточно большое количество работников идут на немецкие заводы - машиностроительные, электроники. И спрос является устойчивым. Это также могут быть упаковщики, водители-грузчики, водители-дальнобойщики".

Мария Абдуллина обращает внимание и на еще одну тенденцию: те, кто уже раз или два съездили поработать в Польшу, по возвращении в Украину уже ищут вариант выезда в Германию.

"Поэтому, действительно, польские работодатели довольно остро реагируют. Мы уже даже почувствовали это на себе, поскольку у нас есть польское подразделение OLX, мы знаем, что у наших польских коллег активизировались запросы относительно более тесного сотрудничества".

В то же время, как отмечает Елена Бабакова, журналистка из Польши, немецкое законодательство даже после либерализации не будет таким либеральным, как польское.

К тому же, "немецкие плюшки - они для средне- и долгосрочных мигрантов. А украинская миграция в Польшу на 60% - до 3 месяцев".

Кроме того, говорит журналист, квалифицированные работники, "белые воротнички", которые живут и работают в Польше длительное время, "заинтересованы резидентурой и гражданством. А для вида на жительство нужны 5 лет жизни в одной стране ЕС, и изменение страны проживания влечет аннулирование миграционной истории".

В общем, по мнению Елены Бабаковой, либерализация трудоустройства в странах на запад от Польши изменит темпы миграции, но не общую статистику:

"Думаю, это будет как с безвизом: он немного ускорил темп сезонных миграций, но на статистику переезда на ПМЖ не сильно повлиял".

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