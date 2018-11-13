"Нашел кость - приведи к ней ученого!" - исследователь, который ищет секрет долголетия в эволюции китов

Копірайт зображення Павло Гольдін

Павел Гольдин - украинский биолог, который недавно описал неизвестный ранее вид вымерших карликовых усатых китов - чучулию Давида.

Это не первое его открытие. До этого он с коллегами уже описал четыре вида ранних китообразных, в частности, базилотрита - четвероногого кита, обитавшего на востоке Украины и в Киевской области 40 миллионов лет назад.

Еще два вида доисторических китов исследовали в Крыму. Там и работал Павел Гольдин. Он покинул полуостров после российской аннексии.

О новом открытии, его влиянии на мировую науку, а также о том, что мотивирует и демотивирует украинских ученых, Гольдин рассказал BBC News Украина.

Открытие в молдавском музее

BBC News Украина: Расскажите о своем открытии.

Павел Гольдин: В мае 2014 года приехал в Кишинев и пошел знакомиться с коллегами в Институт зоологии.

Они повели в институтский музей, и первое, что я увидел, - в витрине экспозиции лежал череп доселе неизвестного науке кита.

Копірайт зображення peerj.com Image caption Череп чучулии Давида (тогда неназванного доисторического кита) в 1965 году обнаружили близ молдавского села. 13 млн лет назад на этом месте было древнее море - Паратетис

Он казался примитивным, имел продолговатую маленькую мозговую коробку. Я попросил разрешения поработать с ним.

Чтобы найти ближайших родственников этого кита, нужно было препарировать кости уха и рассмотреть анатомию барабанной и каменистой костей.

Обычно я делал это с помощью стоматологического инструмента, но его у меня с собой не было. Пришлось работать вручную, с маленьким долотом.

Работа продолжалась три недели.

Оказалось, что кит относится к семейству цетотерий (вымерших миллионы лет назад усатых китов. - Ред.), однако отличается от всех известных цетотериев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Доисторические киты. Сверху - один из видов цетотериев

Я начал описание, но вынужден был его отложить и вернулся к нему через два года.

Готовую статью сначала не приняли в журнал - требовали предоставить новые детали. И через год я подал обновленный вариант в журнал PeerJ.

BBC News Украина: Почему чучулия Давида?

П.Г.: Чучулия - название села, возле которого нашли останки этого кита в 1965 году.

Анатолий Давид - молдавский ученый, который их обнаружил. Сейчас он профессор Института зоологии, ему 82 года.

Копірайт зображення peerj.com Image caption Чучулия Давида имела небольшие размеры - всего 3-4 метра в длину. Поэтому ее относят к так называемым карликовым китам

BBC News Украина: Какими были эти вымершие усатые киты?

П.Г.: Они обитали в водах мирового океана. Останки находят у берегов Атлантического и Тихого океанов. Тяготели к субтропическим и умеренным широтам.

Цетотерии были тихоходными, медленно плавали по самому дну. Об этом свидетельствуют их тяжеленные скелеты позвонков и ребер с чрезвычайно плотной структурой костей.

Питались рыбой, иногда довольно большой и похожей на современные сардины.

Прямых потомков чучулии и других цетотериев, по нашему мнению, сейчас не существует.

Копірайт зображення American Cetacean Society Image caption Современные дальние родственники чучулии Давида - карликовые гладкие киты

Однако до наших дней дожили их "племянники" - потомки сестринского семейства карликовых гладких китов. Сейчас они попадаются в умеренных водах южного полушария, но еще миллион лет назад их можно было встретить и в Средиземном море.

Недостающее звено

BBC News Украина: Каково значение этого открытия?

П.Г.: Современные усатые киты подразделяются на четыре семейства: гладкие киты (к которым относится гренландский кит - млекопитающее с наибольшей продолжительностью жизни, вплоть до 200 лет), полосатик (среди которых самый большой - синий кит), серые киты и карликовые гладкие киты.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Синий кит - наиболее известное животное. Изучение эволюции их гигантизма позволяет исследовать вопрос продолжительности жизни

Все эти семейства известны в ископаемом состоянии в течение нескольких миллионов лет, однако их родственные связи до сих пор неизвестны.

А наше исследование показало, что цетотерия и карликовые гладкие киты - сестринские эволюционные ветви.

Были выявлены их общие предки, жившие в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Паратетисе (древний океан, раскинувшийся от Альп до Аральского моря. - Ред.) 12-15 миллионов лет назад.

Следовательно, были обнаружены звенья, объединяющие современных и ископаемых китов - цетотериев, карликовых гладких китов и полосатиков.

Так мы лучше понимаем эволюцию китов, время и скорость возникновения карликовых и гигантских форм.

Копірайт зображення А. Годлевская / НАН Украины Image caption Цетотерий Рябинина - одно из открытий, в котором участвовал Павел Гольдин

Эти вопросы выглядят несколько академическими.

Однако напомню: от размеров и темпов роста, так же как от пропорциональных размеров мозга, зависит, например, продолжительность жизни.

Поэтому вопрос эволюции карликовости и гигантизма китов - это история о поиске пути к долголетию.

BBC News Украина: Можно ли это считать открытием украинской науки?

П.Г.: Эта работа сделана в украинском институте и опубликована под украинским флагом.

Однако очевидно, что это достижение мировой науки, вклад в общемировое знание.

От открытия до публикации - годы

Копірайт зображення Павел Гольдин Image caption Ученый уверен, что украинские зоологи и палеонтологи имеют огромный научный потенциал

BBC News Украина: Как обстоят дела в украинской палеонтологии? Она конкурентоспособна в международной науке?

П.Г.: Украинские палеонтологи печатаются в ведущих мировых научных журналах, сотрудничают с коллегами со всего мира. В этом смысле наши работы находятся на мировом уровне.

Украинцы участвуют в международных региональных проектах, прежде всего, связанных с Балканским и Черноморско-Каспийским регионами.

В последние несколько лет коллеги из Института геологических наук Национальной академии наук Украины (НАН) провели впечатляющую работу по кайнозойской стратиграфии (один из подразделений исторической геологии. - Ред.) нашей страны - наконец у нас появилась целостная геологическая летопись огромной территории, описание полной последовательности слоев за почти 70 миллионов лет с портретами микрофауны для каждого слоя. То есть сейчас есть ответ на вопрос "Что у нас было?"

За каждым открытием стоят огромные усилия - находку нужно поместить в музей, отпрепарировать, описать

Украинцы пишут труды по палеонтологии ископаемых растений, рыб, грызунов, слонов и даже по генетике вымерших организмов, кости которых находят в пещерах.

Но надо понимать, что в Украине не так много палеонтологов, как, например, во Франции или России. Они хуже интегрированы в европейское сообщество, чем наши западные соседи.

Поэтому страна уступает по количеству публикаций Польши, Румынии, Венгрии, хотя у нас одинаковый уровень работ, который в Центральной Европе опирается на столетнюю традицию.

Открытия происходят ежегодно.

Но за каждым открытием стоят огромные усилия - находку нужно поместить в музей, отпрепарировать, описать - иногда с помощью самых современных методов анализа, найти ее историко-геологический контекст, биологическое значение, написать рукопись и т.д.

Поэтому от открытия до публикации проходят годы.

BBC News Украина: Несколько слов обукраинской зоологии. Как тут обстоят дела с научной работой и открытиями?

П.Г.: Зоология - одна из наук, где количество украинских публикаций в лучших международных журналах медленно увеличивается, и с 2013 года выросло примерно на 10%.

В наших условиях такой прогресс многого стоит.

Копірайт зображення nas.gov.ua Image caption Изучение насекомых - одна из сфер, где украинские ученые проводят много исследований

Энтомологи и паразитологи пишут труды мирового уровня. В нашем Институте зоологии НАН есть отдел прикладной энтомологии, где исследуют использование хищных и паразитических насекомых как биологическое средство защиты растений от вредителей - вместо пестицидов.

Украинские гидробиологи проводят исследования планктона и придонных животных антарктических вод - и на станции [Академик Вернадский], и с рыболовных судов ...

Коллеги в Харькове исследуют генетику пресмыкающихся и земноводных, поведение и звуковую коммуникацию животных, во Львове - миграции зверей и птиц, в Одессе мои ученики исследуют популяции дельфинов.

Копірайт зображення А. Годлевская / НАН Украины Image caption Еще одна сфера изучения украинских зоологов - влияние изменения климата на жизненный цикл птиц и летучих мышей

В Институте зоологии НАН исследуют распространение и миграцию птиц и летучих мышей, влияние изменения климата на эти процессы, а также связанные с этим новые заболевания.

В отделе эволюционной морфологии исследуют эволюцию животных. Измеряют скорость эволюции, строят модели преобразований геометрической формы различных структур - зубов, костей, птичьих яиц, - прослеживают эволюцию потери конечностей и различных органов, реконструируют эволюцию полета и плавания.

Что можно изучать в Украине

Копірайт зображення Павел Гольдин Image caption Череп усатого кита Brandtocetus chongulek из озера Тобечик в Керчи

BBC News Украина: Как строится сотрудничество украинских ученых с иностранными коллегами? Глава НАНЦ Евгений Дикий в интервью нам говорил, что едва ли не главная проблема украинской науки - желание все делать самостоятельно и неумение выходить на международные проекты.

П.Г.: Проблема действительно есть. Сюда следует добавить неумение вообще договариваться и делиться знаниями.

Есть много хороших ученых, которые держат материал в столе и не в силах довести исследование до логического завершения.

Наш век - время больших консорциумов, сетевых проектов. Для участия в крупных командах нужно уметь отдавать, уметь работать в команде, приобретать опыт взаимного доверия.

Но скажем честно: главная проблема - хроническая нехватка средств для проведения исследований и стимула для вознаграждения. Это демотивирует многих.

Еще больше демотивирует отсутствие внимания общества к тому, что делается дома. У нас охотно цитируют достижения британских или российских ученых, но мало кто интересуется новостями института на соседней улице.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На территории Украины есть меловые отложения, где могут быть найдены останки динозавров

BBC News Украина: Насколько значителен потенциал украинских зоологов и палеонтологов в международных научных проектах?

П.Г.: Украина - край огромного научного наследия и природного потенциала.

У нас есть отложения с живыми организмами возрастом почти 600 миллионов лет - только около десяти стран мира могут похвастаться этим.

У нас есть прекрасные палеозойские отложения, где могут быть найдены останки древнейших наземных позвоночных.

Есть странные меловые отложения, где есть шанс найти останки динозавров, как это недавно случилось в соседней Румынии.

У нас есть янтарные отложения с уникальной фауной мелких животных в янтаре.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Застывшие в янтаре древние насекомые давно представляют предмет интереса для учёных

Есть огромная кайнозойская фауна - слоны, носороги, жирафы, крупнейшая в мире саламандра (описанная украинско-немецко-грузино-армянской командой), киты, тюлени.

Наконец, есть пещеры с организмами ледникового периода, которые содержат древнюю ДНК, что позволяет узнать об их генетической эволюции.

Возможностей - море, лучше украинцев их никто не знает, потому что исследования здесь ведутся уже около двухсот лет.

Мировое научное сообщество ценит то, что у нас происходит, и заинтересовано в нашем полноценном участии в научных исследованиях.

В научном мире любят не за деньги, а за результаты.

Нашел кость в поле - принеси в музей и приведи ученого на место, где ты ее нашел!

В отношении малого финансирования - проблема ведь не в том, что средств якобы нет, а в том, что новое знание должно стать общественным приоритетом.

Нашел кость в поле - принеси в музей и приведи ученого на место, где ты ее нашел!

Нашел кости в котловане - останови строительство на неделю, позвони в институт!

Средств нет? У страны есть средства на армию, полицию, закупки угля, дотации аграриям.

Наука - а именно естественная наука - должна войти в число приоритетов по вниманию и инвестициям. Она даст новое знание и национальное достояние.

Копірайт зображення НАН Украины Image caption Научные исследования должны стать общественным приоритетом

Разумеется, деньги - это хорошо, но этого недостаточно. Ученому для работы нужны свобода действий, безопасность, комфорт, уважение, свободное время и вообще возможности распоряжаться своим временем.

Бедность - это враг науки.

Но не единственный. Такими же врагами являются произвол и хамство администраторов, загруженность бессодержательными задачами, бессмысленные инструкции, навязанные сверху расписания рабочего времени, нехватка личного пространства, таможенное законодательство позапрошлого столетия, не дающее быстро и дешево покупать приборы и реактивы, несогласованные налоговые процедуры, не позволяющие ученому получить большие деньги на исследования - и множество других вещей, которых не купишь в супермаркете.

Уехать из Украины

Копірайт зображення Павлу Гольдин Image caption Павлу Гольдину пришлось уехать из Крыма, но уезжать из Украины он не планирует

BBC News Украина: Было ли у вас желание и предложения перебраться на постоянную работу в иностранный научный центр?

П.Г.: Вы можете смеяться, но я вижу возможности развития, потенциал нашей страны.

Это очень хорошее поле для исследований, самая большая страна Европы.

Много полевых местонахождений, много музейных коллекций, развитая академическая инфраструктура.

BBC News Украина: До 2014 года вы работали в Крыму, но после аннексии, по вашим словам в интервью "Украинской правде - Жизнь", там не стало работы. В то же время в России пытаются демонстрировать, сколько денег они вкладывают в Крым ...

П.Г.: Я имел в виду, что не видел условий для работы, будущего для себя.

Был уверен изначально и убежден сейчас, что вторжение войск РФ стало убийственной авантюрой и самоубийством российского государства в его нынешнем состоянии.

Деньги вкладывали, если не сказать разбрасывались, пока они были. Однако нельзя построить общество из банкнот, это будет бумажный дом.

Наука - не пулемет, ее в военторге не купишь.

Какой смысл в финансировании, если у ученого нет свободы мысли, слова и действия?

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