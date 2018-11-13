"Нашел кость - приведи к ней ученого!" - исследователь, который ищет секрет долголетия в эволюции китов
Павел Гольдин - украинский биолог, который недавно описал неизвестный ранее вид вымерших карликовых усатых китов - чучулию Давида.
Это не первое его открытие. До этого он с коллегами уже описал четыре вида ранних китообразных, в частности, базилотрита - четвероногого кита, обитавшего на востоке Украины и в Киевской области 40 миллионов лет назад.
Еще два вида доисторических китов исследовали в Крыму. Там и работал Павел Гольдин. Он покинул полуостров после российской аннексии.
О новом открытии, его влиянии на мировую науку, а также о том, что мотивирует и демотивирует украинских ученых, Гольдин рассказал BBC News Украина.
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Открытие в молдавском музее
BBC News Украина: Расскажите о своем открытии.
Павел Гольдин: В мае 2014 года приехал в Кишинев и пошел знакомиться с коллегами в Институт зоологии.
Они повели в институтский музей, и первое, что я увидел, - в витрине экспозиции лежал череп доселе неизвестного науке кита.
Он казался примитивным, имел продолговатую маленькую мозговую коробку. Я попросил разрешения поработать с ним.
Чтобы найти ближайших родственников этого кита, нужно было препарировать кости уха и рассмотреть анатомию барабанной и каменистой костей.
Обычно я делал это с помощью стоматологического инструмента, но его у меня с собой не было. Пришлось работать вручную, с маленьким долотом.
Работа продолжалась три недели.
Оказалось, что кит относится к семейству цетотерий (вымерших миллионы лет назад усатых китов. - Ред.), однако отличается от всех известных цетотериев.
Я начал описание, но вынужден был его отложить и вернулся к нему через два года.
Готовую статью сначала не приняли в журнал - требовали предоставить новые детали. И через год я подал обновленный вариант в журнал PeerJ.
BBC News Украина: Почему чучулия Давида?
П.Г.: Чучулия - название села, возле которого нашли останки этого кита в 1965 году.
Анатолий Давид - молдавский ученый, который их обнаружил. Сейчас он профессор Института зоологии, ему 82 года.
BBC News Украина: Какими были эти вымершие усатые киты?
П.Г.: Они обитали в водах мирового океана. Останки находят у берегов Атлантического и Тихого океанов. Тяготели к субтропическим и умеренным широтам.
Цетотерии были тихоходными, медленно плавали по самому дну. Об этом свидетельствуют их тяжеленные скелеты позвонков и ребер с чрезвычайно плотной структурой костей.
Питались рыбой, иногда довольно большой и похожей на современные сардины.
Прямых потомков чучулии и других цетотериев, по нашему мнению, сейчас не существует.
Однако до наших дней дожили их "племянники" - потомки сестринского семейства карликовых гладких китов. Сейчас они попадаются в умеренных водах южного полушария, но еще миллион лет назад их можно было встретить и в Средиземном море.
Недостающее звено
BBC News Украина: Каково значение этого открытия?
П.Г.: Современные усатые киты подразделяются на четыре семейства: гладкие киты (к которым относится гренландский кит - млекопитающее с наибольшей продолжительностью жизни, вплоть до 200 лет), полосатик (среди которых самый большой - синий кит), серые киты и карликовые гладкие киты.
Все эти семейства известны в ископаемом состоянии в течение нескольких миллионов лет, однако их родственные связи до сих пор неизвестны.
А наше исследование показало, что цетотерия и карликовые гладкие киты - сестринские эволюционные ветви.
Были выявлены их общие предки, жившие в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Паратетисе (древний океан, раскинувшийся от Альп до Аральского моря. - Ред.) 12-15 миллионов лет назад.
Следовательно, были обнаружены звенья, объединяющие современных и ископаемых китов - цетотериев, карликовых гладких китов и полосатиков.
Так мы лучше понимаем эволюцию китов, время и скорость возникновения карликовых и гигантских форм.
Эти вопросы выглядят несколько академическими.
Однако напомню: от размеров и темпов роста, так же как от пропорциональных размеров мозга, зависит, например, продолжительность жизни.
Поэтому вопрос эволюции карликовости и гигантизма китов - это история о поиске пути к долголетию.
BBC News Украина: Можно ли это считать открытием украинской науки?
П.Г.: Эта работа сделана в украинском институте и опубликована под украинским флагом.
Однако очевидно, что это достижение мировой науки, вклад в общемировое знание.
От открытия до публикации - годы
BBC News Украина: Как обстоят дела в украинской палеонтологии? Она конкурентоспособна в международной науке?
П.Г.: Украинские палеонтологи печатаются в ведущих мировых научных журналах, сотрудничают с коллегами со всего мира. В этом смысле наши работы находятся на мировом уровне.
Украинцы участвуют в международных региональных проектах, прежде всего, связанных с Балканским и Черноморско-Каспийским регионами.
В последние несколько лет коллеги из Института геологических наук Национальной академии наук Украины (НАН) провели впечатляющую работу по кайнозойской стратиграфии (один из подразделений исторической геологии. - Ред.) нашей страны - наконец у нас появилась целостная геологическая летопись огромной территории, описание полной последовательности слоев за почти 70 миллионов лет с портретами микрофауны для каждого слоя. То есть сейчас есть ответ на вопрос "Что у нас было?"
Украинцы пишут труды по палеонтологии ископаемых растений, рыб, грызунов, слонов и даже по генетике вымерших организмов, кости которых находят в пещерах.
Но надо понимать, что в Украине не так много палеонтологов, как, например, во Франции или России. Они хуже интегрированы в европейское сообщество, чем наши западные соседи.
Поэтому страна уступает по количеству публикаций Польши, Румынии, Венгрии, хотя у нас одинаковый уровень работ, который в Центральной Европе опирается на столетнюю традицию.
Открытия происходят ежегодно.
Но за каждым открытием стоят огромные усилия - находку нужно поместить в музей, отпрепарировать, описать - иногда с помощью самых современных методов анализа, найти ее историко-геологический контекст, биологическое значение, написать рукопись и т.д.
Поэтому от открытия до публикации проходят годы.
BBC News Украина: Несколько слов обукраинской зоологии. Как тут обстоят дела с научной работой и открытиями?
П.Г.: Зоология - одна из наук, где количество украинских публикаций в лучших международных журналах медленно увеличивается, и с 2013 года выросло примерно на 10%.
В наших условиях такой прогресс многого стоит.
Энтомологи и паразитологи пишут труды мирового уровня. В нашем Институте зоологии НАН есть отдел прикладной энтомологии, где исследуют использование хищных и паразитических насекомых как биологическое средство защиты растений от вредителей - вместо пестицидов.
Украинские гидробиологи проводят исследования планктона и придонных животных антарктических вод - и на станции [Академик Вернадский], и с рыболовных судов ...
Коллеги в Харькове исследуют генетику пресмыкающихся и земноводных, поведение и звуковую коммуникацию животных, во Львове - миграции зверей и птиц, в Одессе мои ученики исследуют популяции дельфинов.
В Институте зоологии НАН исследуют распространение и миграцию птиц и летучих мышей, влияние изменения климата на эти процессы, а также связанные с этим новые заболевания.
В отделе эволюционной морфологии исследуют эволюцию животных. Измеряют скорость эволюции, строят модели преобразований геометрической формы различных структур - зубов, костей, птичьих яиц, - прослеживают эволюцию потери конечностей и различных органов, реконструируют эволюцию полета и плавания.
Что можно изучать в Украине
BBC News Украина: Как строится сотрудничество украинских ученых с иностранными коллегами? Глава НАНЦ Евгений Дикий в интервью нам говорил, что едва ли не главная проблема украинской науки - желание все делать самостоятельно и неумение выходить на международные проекты.
П.Г.: Проблема действительно есть. Сюда следует добавить неумение вообще договариваться и делиться знаниями.
Есть много хороших ученых, которые держат материал в столе и не в силах довести исследование до логического завершения.
Наш век - время больших консорциумов, сетевых проектов. Для участия в крупных командах нужно уметь отдавать, уметь работать в команде, приобретать опыт взаимного доверия.
Но скажем честно: главная проблема - хроническая нехватка средств для проведения исследований и стимула для вознаграждения. Это демотивирует многих.
Еще больше демотивирует отсутствие внимания общества к тому, что делается дома. У нас охотно цитируют достижения британских или российских ученых, но мало кто интересуется новостями института на соседней улице.
BBC News Украина: Насколько значителен потенциал украинских зоологов и палеонтологов в международных научных проектах?
П.Г.: Украина - край огромного научного наследия и природного потенциала.
У нас есть отложения с живыми организмами возрастом почти 600 миллионов лет - только около десяти стран мира могут похвастаться этим.
У нас есть прекрасные палеозойские отложения, где могут быть найдены останки древнейших наземных позвоночных.
Есть странные меловые отложения, где есть шанс найти останки динозавров, как это недавно случилось в соседней Румынии.
У нас есть янтарные отложения с уникальной фауной мелких животных в янтаре.
Есть огромная кайнозойская фауна - слоны, носороги, жирафы, крупнейшая в мире саламандра (описанная украинско-немецко-грузино-армянской командой), киты, тюлени.
Наконец, есть пещеры с организмами ледникового периода, которые содержат древнюю ДНК, что позволяет узнать об их генетической эволюции.
Возможностей - море, лучше украинцев их никто не знает, потому что исследования здесь ведутся уже около двухсот лет.
Мировое научное сообщество ценит то, что у нас происходит, и заинтересовано в нашем полноценном участии в научных исследованиях.
В научном мире любят не за деньги, а за результаты.
В отношении малого финансирования - проблема ведь не в том, что средств якобы нет, а в том, что новое знание должно стать общественным приоритетом.
Нашел кость в поле - принеси в музей и приведи ученого на место, где ты ее нашел!
Нашел кости в котловане - останови строительство на неделю, позвони в институт!
Средств нет? У страны есть средства на армию, полицию, закупки угля, дотации аграриям.
Наука - а именно естественная наука - должна войти в число приоритетов по вниманию и инвестициям. Она даст новое знание и национальное достояние.
Разумеется, деньги - это хорошо, но этого недостаточно. Ученому для работы нужны свобода действий, безопасность, комфорт, уважение, свободное время и вообще возможности распоряжаться своим временем.
Бедность - это враг науки.
Но не единственный. Такими же врагами являются произвол и хамство администраторов, загруженность бессодержательными задачами, бессмысленные инструкции, навязанные сверху расписания рабочего времени, нехватка личного пространства, таможенное законодательство позапрошлого столетия, не дающее быстро и дешево покупать приборы и реактивы, несогласованные налоговые процедуры, не позволяющие ученому получить большие деньги на исследования - и множество других вещей, которых не купишь в супермаркете.
Уехать из Украины
BBC News Украина: Было ли у вас желание и предложения перебраться на постоянную работу в иностранный научный центр?
П.Г.: Вы можете смеяться, но я вижу возможности развития, потенциал нашей страны.
Это очень хорошее поле для исследований, самая большая страна Европы.
Много полевых местонахождений, много музейных коллекций, развитая академическая инфраструктура.
BBC News Украина: До 2014 года вы работали в Крыму, но после аннексии, по вашим словам в интервью "Украинской правде - Жизнь", там не стало работы. В то же время в России пытаются демонстрировать, сколько денег они вкладывают в Крым ...
П.Г.: Я имел в виду, что не видел условий для работы, будущего для себя.
Был уверен изначально и убежден сейчас, что вторжение войск РФ стало убийственной авантюрой и самоубийством российского государства в его нынешнем состоянии.
Деньги вкладывали, если не сказать разбрасывались, пока они были. Однако нельзя построить общество из банкнот, это будет бумажный дом.
Наука - не пулемет, ее в военторге не купишь.
Какой смысл в финансировании, если у ученого нет свободы мысли, слова и действия?