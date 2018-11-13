Первые леди и каблуки: кто кого?
"Хотя лидеры Франции и США приехали в Париж на мероприятия по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, у первых леди была своя битва. Чьи каблуки выше?" - отмечает Times.
Для торжественных мероприятий в Елисейском дворце Мелания Трамп выбрала туфли от Christian Louboutin на 12-сантиметровом каблуке.
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Каблуки синих туфель Бриджит Макрона были не ниже.
Стиль 65-летней супруги французского президента и ее походка на высоких каблуках у многих вызывают восхищение.
Всем известна и любовь Мелании Трамп к высоким каблукам. Во время визита в Польшу в 2017 году дети сделали ей подарок - пару обуви на высоких каблуках, напечатанную на 3D-принтере.
Первую леди США не раз критиковали за то, что ее высокие каблуки далеко не всегда уместны. В прошлом году ее появление на тоненьких шпильках в Техасе во время урагана "Харви" вызвало возмущение в социальных сетях.
Мелания Трамп также привлекла к себе внимание, когда на высоких каблуках вышла сажать дерево на территории Белого дома.
Бывшая первая леди США Мишель Обама высокие шпильки не любила и всегда предпочитала туфли-лодочки на небольшом каблуке.
Однако после того, как Мишель Обама переехала из Белого Дома, она стала обувать туфли на высоких каблуках.
Бывшая гражданская жена французского президента Франсуа Олланда журналистка Валери Триервейлер, наоборот, очень любила высокие каблуки.
Французские СМИ даже однажды критиковали ее за то, что на фоне Валери Франсуа Олланд выглядел невысоким.
Жены бывших президентов России и Франции Светлана Медведева и Карла Бруни иногда надевали высокие каблуки, но чаще отдавали предпочтение невысоким.
Но обувь первых леди не всегда привлекала столько внимания СМИ. Многие жены президентов не пытались выделяться за счет каблуков.