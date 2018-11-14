Донецкий аэропорт и детские мечты: как в метро Киева заканчивают масштабный мурал
На станции метро "Осокорки" в Киеве близится к завершению масштабный мурал, в создании которого принимают участие восемь художников со всего мира.
Каждый из художников создает отдельный объект - все их объединяет тема национального единства.
Финансирует проект Министерство информационной политики Украины, а реализуется он при содействии Киевской городской госадминистрации.
Изначально мурал должны были завершить до 14 декабря, но художники обещают закончить работу до 25 ноября.
Площадь муралов - 2700 квадратных метров. Его стоимость составляет 3,65 млн гривен, согласно контракту, размещенному на сайте ProZorro.
Бюджет столицы и метрополитена в финансировании проекта не участвовал.
"Концепт мурала состоит из сочетания взглядов восьми художников мирового уровня, их креативного видения и мыслей на актуальные темы, касающиеся непосредственно украинского народа", - отмечали в Киевском метрополитене.
На одной из его частей бурый медведь из Западной Украины и львовская ратуша расположены рядом со степным лисом с востока страны, около которого изображена башня разрушенного донецкого аэропорта.
Именно метрополитен будет заниматься муралом после завершения работ, в частности проводить ремонт или реставрацию, сообщало УНН.
Первый рисунок проекта - черно-белое изображение Авдеевки - вызвал скандал. Прохожие увидели похожие на детские розовые рисунки на стене и вызвали полицию, решив, что работу испортили вандалы.
Оказалось, что это авторский замысел бельгийского художника Мэтью Доуна. Рисунок изображает мечты мальчика, который был вынужден покинуть свой дом в Авдеевке из-за военных действий.
Художник представил, что маленький переселенец нашел черно-белое фото родного дома и по-детски изобразил на нем свои мечты.