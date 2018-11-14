Донецкий аэропорт и детские мечты: как в метро Киева заканчивают масштабный мурал

  • 14 ноября 2018
Похожий бурый медведь кисти итальянского художника Kraser ранее появился в Киеве на Подоле. Рядом с ним - Львовская ратуша
Image caption Похожий бурый медведь кисти итальянского художника Kraser ранее появился в Киеве на Подоле. Рядом с ним - Львовская ратуша

На станции метро "Осокорки" в Киеве близится к завершению масштабный мурал, в создании которого принимают участие восемь художников со всего мира.

Каждый из художников создает отдельный объект - все их объединяет тема национального единства.

Финансирует проект Министерство информационной политики Украины, а реализуется он при содействии Киевской городской госадминистрации.

Изначально мурал должны были завершить до 14 декабря, но художники обещают закончить работу до 25 ноября.

Площадь муралов - 2700 квадратных метров. Его стоимость составляет 3,65 млн гривен, согласно контракту, размещенному на сайте ProZorro.

Каждую работу создает отдельный художник
Image caption Каждую работу создает отдельный художник

Бюджет столицы и метрополитена в финансировании проекта не участвовал.

"Концепт мурала состоит из сочетания взглядов восьми художников мирового уровня, их креативного видения и мыслей на актуальные темы, касающиеся непосредственно украинского народа", - отмечали в Киевском метрополитене.

Лисичка на стіні
Image caption На мурале в частности изображены животные и растения из Красной книги Украины, например корсак, который живет на востоке страны

На одной из его частей бурый медведь из Западной Украины и львовская ратуша расположены рядом со степным лисом с востока страны, около которого изображена башня разрушенного донецкого аэропорта.

Художники работают ночью, постепенно раскрашивая стены станции метро
Image caption Художники работают ночью, постепенно раскрашивая стены станции метро

Именно метрополитен будет заниматься муралом после завершения работ, в частности проводить ремонт или реставрацию, сообщало УНН.

Первый рисунок проекта - черно-белое изображение Авдеевки - вызвал скандал. Прохожие увидели похожие на детские розовые рисунки на стене и вызвали полицию, решив, что работу испортили вандалы.

Пассажиры метро решили, что розовые рисунки - работа вандалов
Image caption Пассажиры метро решили, что розовые рисунки - работа вандалов

Оказалось, что это авторский замысел бельгийского художника Мэтью Доуна. Рисунок изображает мечты мальчика, который был вынужден покинуть свой дом в Авдеевке из-за военных действий.

Художник представил, что маленький переселенец нашел черно-белое фото родного дома и по-детски изобразил на нем свои мечты.

Яркие рисунки - детские мечты, которым не суждено было осуществиться из-за войны
Image caption Яркие рисунки - детские мечты, которым не суждено было осуществиться из-за войны
Мурал планируют завершить до 25 ноября
Image caption Мурал планируют завершить до 25 ноября
Пассажиры по-разному относятся к росписи на стенах метро
Image caption Пассажиры по-разному относятся к росписи на стенах метро

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