Донецкий аэропорт и детские мечты: как в метро Киева заканчивают масштабный мурал

Image caption Похожий бурый медведь кисти итальянского художника Kraser ранее появился в Киеве на Подоле. Рядом с ним - Львовская ратуша

На станции метро "Осокорки" в Киеве близится к завершению масштабный мурал, в создании которого принимают участие восемь художников со всего мира.

Каждый из художников создает отдельный объект - все их объединяет тема национального единства.

Финансирует проект Министерство информационной политики Украины, а реализуется он при содействии Киевской городской госадминистрации.

Изначально мурал должны были завершить до 14 декабря, но художники обещают закончить работу до 25 ноября.

Площадь муралов - 2700 квадратных метров. Его стоимость составляет 3,65 млн гривен, согласно контракту, размещенному на сайте ProZorro.

Image caption Каждую работу создает отдельный художник

Бюджет столицы и метрополитена в финансировании проекта не участвовал.

"Концепт мурала состоит из сочетания взглядов восьми художников мирового уровня, их креативного видения и мыслей на актуальные темы, касающиеся непосредственно украинского народа", - отмечали в Киевском метрополитене.

Image caption На мурале в частности изображены животные и растения из Красной книги Украины, например корсак, который живет на востоке страны

На одной из его частей бурый медведь из Западной Украины и львовская ратуша расположены рядом со степным лисом с востока страны, около которого изображена башня разрушенного донецкого аэропорта.

Image caption Художники работают ночью, постепенно раскрашивая стены станции метро

Именно метрополитен будет заниматься муралом после завершения работ, в частности проводить ремонт или реставрацию, сообщало УНН.

Первый рисунок проекта - черно-белое изображение Авдеевки - вызвал скандал. Прохожие увидели похожие на детские розовые рисунки на стене и вызвали полицию, решив, что работу испортили вандалы.

Image caption Пассажиры метро решили, что розовые рисунки - работа вандалов

Оказалось, что это авторский замысел бельгийского художника Мэтью Доуна. Рисунок изображает мечты мальчика, который был вынужден покинуть свой дом в Авдеевке из-за военных действий.

Художник представил, что маленький переселенец нашел черно-белое фото родного дома и по-детски изобразил на нем свои мечты.

Image caption Яркие рисунки - детские мечты, которым не суждено было осуществиться из-за войны

Image caption Мурал планируют завершить до 25 ноября

Image caption Пассажиры по-разному относятся к росписи на стенах метро

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