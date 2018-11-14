Как поют и что запрещают на улицах Львова

Хочешь петь - получи разрешение. Во Львове, чтобы стать уличным музыкантом, нужно получить "добро" чиновников. О чем поют и что запрещают в городе?

Уличные музыканты во Львове играют на бубнах, барабанах, скрипках и дрымбах. Взрослые и совсем юные. Однако законно ли это?

"Ставьте стаканчики, начинайте хлопать! Или бросайте их через плечо. Через какое бросили - там и ваша судьба!" - восклицает уличный музыкант прямо посреди площади Рынок.

Михаил Роса - студент-механик, однако здесь он - настоящий шоумен. Его уличное пение больше напоминает шоу-программу. Слушатели заказывают музыку, танцуют.

"А сейчас будет медленный танец. Приглашайте любимого человека, а если нет, выбирайте", - говорит Роса.

Сбор денег также больше напоминает спектакль. "Из присутствующих выбирают молодую девушку в модном кэппи, в него кладут деньги. Михаил Роса веселит публику: говорит, что средства пойдут в их общий с незнакомкой семейный бюджет.

Певец уверяет, на него никогда не жалуются, несмотря на то, что поет он с усилителем. Парень точно знает где, что и как петь.

"Я не из тех музыкантов, которые приходят и мешают кому-то. Я знаю, где люди жалуются, где люди не жалуются. За три года вокала знаю, кто и где живет. Смотрю по окнам: где не светится - значит, никто не живет. Можно петь", - говорит Михаил Роса.

"Он здесь каждую неделю. Я ничего не понимаю по украински, но в этих песнях точно есть душа. Неважно о чем он поет", - говорит американец Джеффри о музыке Михаила Росы.

На соседней улице композиции Братьев Гадюкиных исполняет еще один музыкант. Также с усилителем. Однако слушателей у него нет. Говорить с нами отказывается.

Для уличных музыкантов Львов поделен на три части: площадь Рынок, прилегающие улицы и весь город. В центре пользоваться звукоусилительной техникой строго запрещено. Она, мол, вредит старым историческим зданиям и способствует их разрушению.

Здесь также нельзя играть на духовых инструментах. На остальные части города запрет не распространяется.

Разрешение "на попеть"

С аккордеоном, кахоном и бубнами студенты-театралы приходят под фонтан Нептуна.

Поют между парами. Всего 15 минут в день. Выступление традиционно начинают с композиции группы Дахабраха. Заканчивают - исполнением песни "Многая лета".

"Мы отличаемся наверное от других уличных музыкантов тем, что исполняем украинские народные песни. Возрождаем национальную культуру, более того, мы не просто поем, а воспроизводим различные звуки - эффекты леса, моря, улицы", - говорит Олег Пригода, студент и уличный музыкант.

Разрешения "на попеть" эти музыканты также не получали. Говорят, часть из них поет точно хорошо, часть - подстраивается. Уверенности придает еще и то, что деньги им бросал даже мэр города.

"Нам Андрей Садовый бросил 10 гривен. Он пробежал, говорил по телефону и бросил нам деньги", - говорит студент Артур.

Средства собирают на ремонт университетской виолончели. За 15 минут получили 750 гривен. Для восстановления инструмента нужно еще три тысячи гривен.

Подать заявку для выступлений на улице можно в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или непосредственно на сайте городского совета. Необходимо указать время и дни выступлений, инструменты, которые будут использоваться, местонахождение исполнителей и репертуар.

Заявку рассматривает комиссия, состоящая из художников, музыкантов и депутатов. Они и принимают решение о предоставлении разрешения на исполнение уличной музыки.

Бамбу Ли приехал из Южной Кореи. Он - школьный учитель музыки. С собой привез около двадцати учеников музыкальной академии. В центре Львова они дают небольшой концерт с танцами, хлопаньем в ладоши и щелчками пальцами. Мужчина говорит, что пытался получить разрешение в городском совете, но не смог разобраться с сайтом.

"Не смог найти способ получить документы в городском совете. Я честно старался найти их на сайте, но вся информация была написана на украинском языке, поэтому я не смог ничего прочитать"- говорит Бамбу Ли.

Ценителей корейской музыки на площади собирается немало. Люди восторженно фотографируются с иностранцами.

"Они такие "лапочки"! Хотят фотографироваться. Я фанат корейских сериалов, сейчас они очень популярны. Поэтому люблю также и корейскую музыку. Она нацелена на романтику и комедию, она лайтовая", - говорит София, жительница Львова.

Правда, не всем местным жителям уличная музыка по душе.

Сергей живет на улице Армянской, в самом центре Львова. Говорит иногда музыканты мешают спать.

"Вечером играют. Они подходят под окна и поют и в 10 вечера, и до 12. Кому это надо?! Все поют: и русские, и украинские песни. Иногда не поют, а только играют. Тоже мне виртуозы! Джими Хендриксы!" - говорит Сергей, житель центральной части Львова.

Штрафовать или нет?

Штрафов за исполнение музыки в неустановленном месте нет. Сотрудничество между городской властью и уличными музыкантами пока строится на системе доверия.

По словам главы управления культуры Львовского городского совета Натальи Бунды, заявки в основном соответствуют концепции регулирования деятельности уличных артистов.

"Никто нам не напишет, что будет петь русскую попсу или русский шансон. Пишут, например, "игра на скрипке" или "игра на гитаре". Наиболее распространенное - "украинские песни". Но содержание репертуара никто не указывает", - говорит Наталья Бунда.

Отказывают в разрешениях чиновники обычно тем, кто хочет использовать усилительную технику в центральной части города.

Профессиональные уличные музыканты

А Мартин и его друзья называют себя профессиональными уличными музыкантами. Разрешение на исполнение своих песен у них есть. Правда, за ним пришлось побегать басгитаристу.

"Ходил в городской совет, на это ушло два месяца. Идея на самом деле неплохая, но если бы вся схема была отработана. Если бы все это хотя бы дня за три решить можно было - тогда было бы нормально. А так они говорят: два месяца потребуется для принятия решения, а вы в это время не можете играть", - говорит Мартин, участник группы "Графические Лилы".

На улице ребята играют уже 12 лет. Даже группу собственную создали - "Графические Лилы". Используют усилительную технику, потому что электрогитара по-другому не работает. Все в пределах допустимых норм. Исполняют песни Пинк Флойд и Лед Зепелин и мечтают о большой сцене...

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