Действительно ли сказки о принцессах опасны для детей?

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На волне борьбы с гендерной дискриминацией публичные люди все чаще выступают против традиционных сказок и мультфильмов о принцессах. BBC News Украина поинтересовалась у психологов, действительно ли образы диснеевских принцесс могут негативно влиять на детскую психику.

Недавно с критикой в ​​адрес всем известных сказок о прекрасных принцессах выступила голливудская актриса и звезда фильма "Пираты Карибского моря" Кира Найтли.

В октябре она рассказала, что запретила своей трехлетней дочери смотреть некоторые ленты производства Disney.

Особой критике подверглись мультфильфы "Золушка" и "Русалочка".

Принцессы в традиционных сказках ждут, пока их спасет богатый парень, а делать этого не следует, убеждена Найтли.

Вслед за ней против "принцесс" выступила другая актриса - Кристен Белл, которая сыгравшая главную роль в "Ледяном сердце".

По ее мнению, известная всем "Белоснежка" дает детям ложные посылы. Сказочная принцесса, мол, не должна была принимать яблоко от незнакомой женщины.

Удивительно также, что принц без разрешения поцеловал Белоснежку, пока она спала, отметила Белл.

Взвесив резонанс, который вызвали эти заявления в сети, BBC News Украина решила поинтересоваться у психологов и специалистов по гендерному воспитанию, какие риски могут иметь традиционные сказки и мультики старого образца для воспитания детей.

"Родители считают детей менее умными, чем они есть на самом деле"

Светлана Панина, психолог, гештальт-терапевт

Сказка - это культурный продукт, который нужно использовать по назначению. О вреде здесь точно речь не идет.

У меня такое ощущение, что возмущенные сказками родители считают своих детей значительно менее умными, чем они есть на самом деле. Якобы дети не видят, что происходит, не умеют сравнивать и не задают вопросов.

Вообще, чем младше ребенок, тем менее важен для него смысл того, что ему читают.

То есть ребенку до двух лет можно читать совершенно примитивние стишки, и он будет счастлив. А можно не читать вообще, а просто играть в снежки. Потому что главная потребность ребенка до двух лет - это привязанность и эмоциональный контакт с родителями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кира Найтли запретила дочери смотреть диснеевские мультфильмы про принцесс

В три-четыре года, когда дети способны воспринимать длинные сказки, более сложные сюжеты, знакомятся с полнометражными мультфильмами, они открывают мир фантазий. Работает правое полушарие, образное мышление.

В настоящее время для детей важно разнообразие. Умение не зацикливаться на реальном мире, а уходить в в мир иллюзий. Так как всех этих рафинированных принцесс в реальной жизни нет, как и прекрасных принцев. Это несуществующие персонажи. Они дают возможность пофантазировать.

Если слишком рано начнем включать анализ, мы ограничим воображение. А когда мы слушаем, воспринимаем, ныряем в этот мир фантазий вместе с детьми, мы и сами обогащаемся, и ребенку даем это многообразие.

В шесть-семь лет ребенок сам придет к вам и скажет: "Мама, что за идиотская сказка. Почему принцесса на горошине не могла пожаловаться, что ей неудобно спать? Почему настоящая принцесса проверяется горошиной? Почему принц и Русалочка не могли найти общий язык? Они писать не умели?" - спрашивают современные дети.

Дети спрашивают. Главное, чтобы родители были готовы отвечать, а не бежать "впереди паровоза", опережая детский интерес.

В 10-12 лет ваш ребенок уже четко понимает разницу между сказкой и реальностью. И что важно - именно в этом возрасте следует уделять особое внимание формированию научного мышления и критического взгляда на мир. Здесь начинается обсуждение и анализ сказок. Недаром дети начинают не только читать, но и изучать литературу как предмет только с четвертого-пятого класса.

Вопрос гендерного равенства сейчас остро обсуждаются в обществе. Но если родители в реальной жизни уважают друг друга, установили гендерный баланс, вероятнее всего проблем у ребенка с этим вообще не будет.

Родителям советую начинать с себя.

"Работать над тем, чтобы такие мультфильмы появлялись реже"

Ирина Миньковская, менеджер по коммуникациям и партнерству общественной организации "ЭдКемп Украина" (Организация проводит антидискриминационную экспертизу школьных учебных материалов)

Есть так называемый скрытый учебный план. Например, когда на рисунке в учебнике мальчик летает, путешествует, а девочка лепит вареники.

Там не сказано напрямую, что женщина должна сидеть дома и варить борщи, но рисунок формирует у детей такую систему разделения труда.

То же касается, по нашему мнению, различных анимационных фильмов и прочего развлекательного контента.

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Нигде в сказках напрямую не говорится, что принцесса должна сидеть в башне и ждать, пока ее спасет принц. Но ход событий закладывает у детей именно такое понимание жизни. Что так правильно.

Сейчас вопросам гендерного равенства уделяют много внимания. Мы видим новые мультфильмы, которые дают другую картину. Например, "Очарованный принц" или новая "Рапунцель".

"Рапунцель" в новой версии - нормальная современная девочка, которая не сидит дома, многим интересуется, не особо слушается родителей и выбирает свой путь.

Это не значит, что старые диснеевские мультфильмы нужно запрещать. Они имеют художественную ценность, они были созданы тогда, когда еще не было такого выбора, как сейчас.

Но эти ленты могли бы стать хорошим инструментом для развития критического мышления у детей.

Например, правильно ли поступила "Белоснежка", впустив домой чужую женщину и взяв у нее яблоко. А что будет дальше? Что должен сделать принц? Можно спокойно смотреть эти мультики, делать стоп-кадры и разговаривать с детьми.

Запреты не очень работают. Дети в любом случае о них узнают и их посмотрят. Поэтому лучше показать и сразу все обсудить, чем ждать и запрещать.

Но, конечно, надо все-таки всем вместе работать над тем, чтобы такие мультфильмы появлялись реже. Ведь мы считаем, что они действительно оказывают определенное негативное влияние.

"Если папа бил маму, сказки о принцах не помогут"

Антонина Оксанич, детский и семейный психолог, гештальт-терапевт

Ребенка формирует окружение.

Если мы говорим об отношениях мужчины и женщины, то понимание этого формирует пример родителей.

Какие бы сказки не читали ребенку, если родители обеспокоены тем, чтобы заложить сыну или дочери правильные ценности, они должн подавать пример самой своей жизнью.

Как папа и мама договариваются друг с другом? Как они разделяют обязанности дома? Это все имеет значение.

Если папа бил маму, сказки о принцах не помогут. Ребенок растет и потом вынужден разбираться с этим, иногда возвращаться в детство и переживать свою травму.

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Сказки нужны ребенку. Чем больше сказок у ребенка в арсенале, тем лучше.

Ребенок сможет видеть разные образы, получать определенный эмоциональный опыт и более четко себя идентифицировать с тем, с кем ему хочется. В какой-то период с мышкой, потом с принцессой, а затем прочтет "Пеппи длинный чулок" и будет себя с ней идентифицировать. Это совсем другой образ.

Важно, чтобы были не только принцессы, чтобы было разнообразие.

Когда человек ищет свой стиль, он примеряет на себя разные образы и врезультате чувствует - о, это мое! Так же и ребенок.

Это не сказка формирует ребенка. У нее нет такой силы. Это ребенок использует сказки для понимания себя.

Читая сказки ребенку, комментировать их не нужно. Но после прочтения надо спросить: что ты чувствуешь, что думаешь?

Даже когда речь идет о маленьком ребенке, надо спросить. Ведь сказка может поразить ребенка. Важно, чтобы ребенок не оставалась один с этими чувствами, особенно если эти чувства какие-то сложные, непонятные. И хорошо, когда он может это обсудить с мамой или отцом.

Можно придумывать свои сказки. Предлагать придумать свою историю или изменить конец сказки, которую только что прочитали. Такое творчество очень хорошо влияет на ребенка.

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