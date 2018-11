Необычное нарушение памяти, которое может быть и у вас

Копірайт зображення BBC / Getty

Неспособность вспомнить события прошлого или представить будущее - одно из расстройств памяти, обнаруженное учеными недавно. Такие люди обычно не осознают, что с ними что-то не так, а потому это явление может быть гораздо более распространенным, чем кажется.

60-летняя Сьюзи Маккиннон не помнит свое детство, свадьбу, семейные путешествия - ничего, кроме настоящего.

Она, например, знает, что была на свадьбе племянника, знает, что с ней был ее муж, но вспомнить саму вечеринку не может.

На самом деле у нее очень мало воспоминаний о своей жизни, при этом Сьюзи не страдает амнезией.

У нее очень мало воспоминаний о своей жизни, при этом Сьюзи не страдает амнезией

В течение многих лет Маккиннон даже не догадывалась, что она чем-то отличается от других людей. Мы склонны считать, что наш разум функционирует так же, как и у окружающих нас людей. И мы не часто обсуждаем свои воспоминания.

Когда Маккиннон слышала, как знакомые рассказывали о событиях прошлого в мельчайших подробностях, она думала, что они просто придумывают их, чтобы сделать свой рассказ более ярким.

Но однажды ее подруга, будущий медик, попросила Сьюзи принять участие в тесте на проверку памяти, который она разработала для учебного проекта.

Именно тогда и выяснилось, что у Маккиннон отсутствует автобиографическая память.

Маккиннон помнила, что определенные события произошли, но не могла вспомнить свое участие в них

Маккиннон взялась исследовать феномен амнезии, но истории людей, потерявших память вследствие болезни или травмы мозга, не были похожи на ее опыт.

Она помнила, что определенные события произошли, но не могла вспомнить свое участие в них.

Лет десять назад, когда она сломала ногу и у нее появилось много свободного времени, Маккиннон перечитала множество публикаций о ментальном путешествии во времени и решила поговорить с ученым, который специализируется на этом вопросе.

В тот день, когда она прислала электронное письмо Брайану Левину, психологу из Научно-исследовательского института Ротмана в Бейкрести в Торонто, женщина очень нервничала.

Левин также вспоминает тот день как самый волнующий в своей карьере. Результатом их общения стало открытие нового синдрома - сильнейшего дефицита автобиографической памяти (SDAM).

Люди обладают удивительной способностью мысленно путешествовать во времени, при желании воссоздавая в своем сознании события прошлого или представляя будущее.

Вспомните, как вы сидите на уроке в первом классе, или представьте, что на следующие выходные окажетесь на пляже, наблюдая за дельфинами.

Дело в том, что вы не только помните определенные ситуации, но и представляете себя в них, переживаете их тем или иным способом заново. Именно это Маккиннон и не способна сделать.

Люди обладают удивительной способностью мысленно путешествовать во времени

Как объясняет Брайан Левин в радиопередаче BBC All in the Mind: "Маккиннон вспоминает прошлые события в третьем лице, будто они произошли не с ней, а с кем-то другим".

Определенным образом мы все так делаем, забывая какие-то детали давней ситуации, но в случае Маккиннон все гораздо серьезнее.

Давно прошедшие события вспоминаются в третьем лице, как будто они случились с кем-то другим

Этот синдром заметно отличается от амнезии, которая обычно возникает после конкретного события или травмы головного мозга. Амнезия препятствует сохранению в памяти новой информации, а следовательно формированию воспоминаний.

Люди с сильнейшим дефицитом автобиографической памяти способны изучать и запоминать новую информацию, но эта информация лишена богатства реального жизненного опыта.

В моей голове нет доказательств того, что я там была. Я не чувствую, что это мой опыт

Если Маккиннон помнит какие-то подробности произошедшего, то это только потому, что она видела фотографии событий или специально интересовалась ими.

Она не может представить себя в той ситуации, или вспомнить, какая на ней была одежда или с кем она была.

Женщина объясняет: "Там на свадьбе вполне мог быть кто-то другой из семьи, а не я. В моей голове нет никаких доказательств того, что я там была. Я не чувствую, что это мой опыт".

Сьюзи не испытывает ностальгии по былым временам, но и мучительных воспоминаний о печальных событиях у нее тоже нет

Это означает, что у Маккиннон не бывает ностальгии по былым временам, но и мучительных воспоминаний о печальных событиях у нее тоже нет.

Смерть члена семьи она переживает тяжело, как и все, однако печаль очень быстро исчезает.

Эта особенность также делает ее приятным в общении человеком, ведь она не помнит обид, поскольку не может вспомнить свои негативные эмоции.

Причины этого расстройства пока не известны исследователям. Они не выявили каких-либо болезней или травм, связанных с ним, и предполагают, что это, вероятно, врожденное свойство. Однако Левин и его команда изучают возможные связи с другими ментальными расстройствами.

Маккиннон также страдает афантазией, то есть не способна визуализировать образы. Возможно, именно это и не позволяет ей сохранять в памяти события во всей полноте, как это делают другие люди.

Сказать точно довольно затруднительно. Многолетние исследования памяти показывают, что мы реконструируем событие в нашем мозгу каждый раз, когда вспоминаем его. Но делаем ли мы это одинаково, не известно.

Люди с фотографической памятью воспроизводят событие в виде картинок или видеосюжета, другие - вспоминают его скорее как абстрактную идею или факт.

Профессор когнитивной нейрофизиологии из Вестминстерского университета Кэтрин Лавдей сравнивает дефицит автобиографической памяти с нашими ранними воспоминаниями.

Мы обычно можем описать события, которые произошли с нами до трех лет, потому что мы слышали о них от взрослых или видели фотографии. Но нам трудно вспомнить, что именно мы чувствовали в те моменты.

Обычно мы знаем, что происходило в нашей жизни до трех лет, но нам трудно вспомнить, как мы себя тогда чувствовали

Пока неизвестно, насколько широко распространено это расстройство. Левин и его команда пытаются выяснить это с помощью онлайн-опроса (на английском языке).

В нем участвовали 5 тысяч человек, и многие отмечают, что также страдают этим расстройством. Конечно, такая выборка не может претендовать на абсолютную объективность, но цифры свидетельствуют о том, что это не такая уж редкая вещь для большинства из нас.

Команда Левина изучает гипотезу, что автобиографическая память может иметь целый спектр проявлений.

На одном ее конце - люди с дефицитом автобиографической памяти, на другом - те, у кого она максимально обострена. Такие люди не забывают почти ничего, даже незначительные и ничем неприметные события.

Автобиографическая память может иметь целый спектр проявлений

Если это так, неважно, есть ли у вас это состояние, если оно, в принципе, не мешает вам жить.

Сьюзи Маккиннон прожила с этим всю жизнь. Осознание того, что у нее расстройство памяти, ничего не изменило в ее жизни, кроме того, что внесло определенную ясность.

Теперь она знает, что другие люди не придумывают лишние подробности своих историй, а действительно помнят их.

"Я не чувствую, что мне чего-то не хватает, ведь я никогда не имела других воспоминаний", - говорит она.

Я не чувствую, что мне чего-то не хватает, ведь я никогда не имела других воспоминаний

Ее состояние имеет еще одно преимущество.

"Я знаю, что многие люди стремятся научиться жить текущим моментом, для меня это не проблема, ведь иначе я просто не умею", - смеется Маккиннон.

