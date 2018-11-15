Синяки - не аргумент: как расследуют случаи насилия в детдоме на Волыни

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Казарменный дух, входные двери на замке и решетки на окнах - первое, что бросилось в глаза, когда мы переступили порог детского приюта в городе Рожище на Волыни.

Более трех месяцев продолжается досудебное расследование случаев насилия и сексуальных домогательств в этом детском учреждении. Здесь живут дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

В ходе проверки 2 августа десять детей рассказали мониторам Уполномоченного по правам человека, что в их отношении и/ или в отношении других детей совершались акты насилия, их оскорбляли, с ними обращались жестоко сотрудники приюта.

Одна девочка рассказала, что сотрудник учреждения касался ее груди, других частей тела, употреблял непристойные слова. Двое других детей это подтвердили.

Представители омбудсмена сфотографировали синяки на теле детей, капли крови на одежде у одного из мальчиков, которого, по его словам, воспитатель ударил по носу. Также они сфотографировали порез на руке ребенка, причинившего вред самому себе в знак протеста, - с ним обращались жестоко, в частности, таскали за волосы. Это подтвердили другие дети.

Всяе эти факты изложены в отчете мониторов, с которым ознакомилась BBC News Украина.

Копірайт зображення Секретариат уполномоченного по правам человека Image caption Синяк на руке ребенка из Рожищенского детдома. Фото из отчета мониторов омбудсмена

Копірайт зображення Секретариат уполномоченного по правам человека Image caption Фото из отчета мониторов НПМ

Еще до визита в Рожище представители уполномоченного узнали от детей в Ковельском центре социально-психологической реабилитации, что в приюте, где они находились ранее, им давали пощечины.

Главный источник всей информации в отчете - показания самих детей, которые они дали двум мониторам во время индивидуальных бесед, проводившихся без предупреждения.

Мониторы проходят специальную подготовку и используют универсальные методики Национального превентивного механизма (НПМ).

Это дает право представителям омбудсмена посещать без предупреждения закрытые учреждения, например следственные изоляторы, тюрьмы, детские приюты, интернаты для детей и взрослых. Во время визитов они напрямую общаются с их обитателями.

Дети жаловались именно на дежурного по режиму Николая Матвийчука, который является братом руководителя этого учреждения.

Монитор Виталий Елов и представитель уполномоченного в западных областях Светлана Семчишина повторно посетили приют 4 августа. Дети рассказали им, что их трижды заставляли переписывать объяснительные записки, пока содержание не удовлетворило директора приюта.

Продолжается досудебное расследование. Уголовное производство открыли по трем статьям: проявление физического насилия и нанесение телесных повреждений сотрудниками приюта детям; ненадлежащее исполнение ими служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшие причинение существенного вреда здоровью, а также совершение дежурным по режиму развратных действий в отношении детей младше 16 лет.

Во властных коридорах, как на региональном уровне, так и в Киеве, уверяют, что расследование проводят лучшие правоохранительные кадры области, и это дело держат на контроле у Арсена Авакова.

Как сообщили BBC News Украина в прокуратуре и Нацполиции Волыни, следователь назначил еще одну экспертизу детей, никому из сотрудников учреждения не было выдвинуто ни одного подозрения.

Его директор Леонид Матвийчук продолжает работать. Упомянутый дежурный по режиму через два месяца после скандала уволился.

Волынский областной совет, курирующий этот приют, не нашел оснований для увольнения или отстранения Леонида Матвийчука от должности на время расследования. Только он может это сделать, хотя согласно типовому положению о таком приюте, учреждение должно подчиняться службе по делам детей. Впрочем, в области не позаботились о том, чтобы вовремя его переподчинить.

Официальная причина - отсутствие представления со стороны следователя Нацполиции или следственного судьи.

BBC News Украина попыталась разобраться, что сейчас происходит с этим резонансным делом, о котором спустя три месяца после появления в информационном поле успели забыть.

Популярная версия: "Это заговор"

2-3 августа новость о том, что обитатели Рожищенского приюта рассказали о побоях и сексуальных домогательствах в отношении одной из девочек, облетела украинские медиа и соцсети. Не всегда информация подавалась корректно, ведь без следствия и судебного приговора руководство учреждения и сотрудников обвинили в тяжких преступлениях против детей. Сейчас это дает основания уже им обвинить и мониторов, и уполномоченного, и СМИ в предвзятости.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что именно рассказали дети двум мониторам НПМ.

Секретариат омбудсмена не имеет полномочий расследовать это дело. Это делает следователь Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Сейчас в деле, где до сих пор нет подозреваемых, детям назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Формально она должна определить, насколько жестокое обращение повлияло на их психологическое самочувствие. В украинских реалиях, как объясняют юристы, это затягивает расследование на месяцы.

"Ребенок должен быть минимально травмирован в результате расследования преступления в отношении него или того, что он проходит свидетелем по делу. Он не должен переживать много раз одну и ту же ситуацию. Хотя я не вижу ничего плохого в том, что следователь может назначить такую экспертизу. Он определяет, каких доказательств ему не хватает", - комментирует Аксана Филипишина, начальник управления по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства секретариата уполномоченного по правам человека.

BBC News Украина побеседовала со многими людьми, так или иначе задействованными в этом деле, прежде всего на региональном уровне.

В беседах не под запись часто звучит версия, что дети могли сговориться и дать ложные показания. Аргумент - это трудные подростки, от которых якобы можно ожидать чего угодно. Кроме того, их показания не подтвердила медицинская экспертиза. Синяки на теле детей объясняют тем, что они могли просто "удариться о стул", что жили в неблагополучных семьях, что могли подраться между собой.

Похожую версию в интервью BBC News Украина озвучил и директор приюта.

На разных этажах

Мы расспросили мониторов НПМ, как именно они разговаривали с детьми, где те находились и как давали показания во время этих бесед.

"Когда мы находились в карантинной комнате, одна из девочек сообщила, что она там уже полтора месяца. Когда спросил, почему, ответила, что так ее наказывают за то, что заступилась за другую девочку, которую дежурный таскал за волосы. Ее слова подтвердила и другая девочка и рассказала, что, когда дежурный закрыл ее в отдельной комнате, так называемой "вонючке" (гардеробная комната без окон и дверей), она в знак протеста порезала себе руку, мы сфотографировали этот порез. Тогда же другой мальчик рассказал, что он также вступился за того, кого били, и его ударили по носу", - описывает свое общение с детьми в комментарии BBC News Украина Виталий Елов, региональный координатор взаимодействия с общественностью уполномоченного по правам человека в Волынской области.

Из отчета мониторов мы также узнали, что дети, подтвердившие мониторам факт сексуальных домагательств в отношении одной из девочек, находились на втором этаже и не слышали того, что говорили дети на первом. Они не общались между собой во время визита правозащитников.

Копірайт зображення Секретариат уполномоченного по правам ребенка Image caption Синяк на руке ребенка из Рожищенского приюта. Фото из отчета мониторов НПМ омбудсмена

Image caption Следы крови, которые, по словам ребенка, остались на одежде после того, как его ударили. Фото из отчета мониторов НПМ

Кроме того, дети на втором этаже подтвердили, что слышали крики на первом, что там детей обижали.

Они это сделали независимо, поэтому представители омбудсмена убеждены: это опровергает любые предположения, что дети договорились.

20 лет не замечали решетку

За неделю до визита мониторов приют с плановой проверкой посетила глава службы по делам детей Волынской ОГА Алла Онищук.

В интервью BBC News Украина она рассказала, что дети ей ни на что не жаловались.

"У нас с детьми была длительная дружественная беседа. Мы обсуждали, в частности, как организован их быт, никаких нареканий от них на действия работников не было. Они знали, кто я. 3 августа, уже после визита мониторов, я снова встретилась с детьми, мы говорили с ними, а также с каждым отдельно. Предварительные выводы психологов свидетельствовали о том, что они находились в нормальном психологическом состоянии", - рассказывает Алла Онищук.

Она также не получала сообщений от родителей о насилии в отношении их детей в приюте.

Мы спросили у Аллы Онищук о решетке на окнах в приюте. В течение 20 лет ее служба не указывала директору на то, что ее там не должно быть. Ни одна плановая проверка ее не выявила. На то, что это ненормально - держать детей в таком учреждении за решеткой, - внимание обратили именно мониторы.

Глава областной службы по делам детей заверила, что теперь ее планируют снять. Также там начали делать ремонт.

"Когда я лично посещаю следственные изоляторы и общаюсь с детьми, я не нахожусь там целые сутки. Мне достаточно как специалисту поговорить с ребенком в течение короткого времени, чтобы по интонации, по реакции на определенные слова понять: хорошо ли в этом учреждении обстоят дела с соблюдением прав ребенка или нет", - отмечает Аксана Филипишина, отвечая на критику руководителя приюта о том, что представители омбудсмена находились в заведении слишком мало времени, но сделали слишком глубокие выводы о его работе.

Конфликт, когда в отношении детей, как следует из их показаний, применили силу, обращались с ними жестоко, состоялся в приюте 29 июля. 30 июля в Рожищенском отделении полиции зарегистрировали заявление от бабушки одной из девочек. Женщина пожаловалась на постоянные унижения и оскорбления ее внучки.

Нам показали эту запись в книге регистрации от 30 июля этого года.

Там говорится об открытии уголовного производства по факту нанесения детям легких телесных повреждений и ненадлежащего обращения со стороны должностных лиц.

И. о. начальника отделения полиции подполковник Игорь Исаков сказал, что не знает, кто именно из его подчиненных выезжал на этот вызов, и заверил, что открыть уголовное производство без сбора материалов в приюте невозможно. Следовательно, полицейского туда пустили. Далее нас отправили в областное управление Нацполиции. Мол, все детали надо спрашивать у них.

Впрочем, как удалось выяснить BBC News Украина, полицейским из Рожищенского отделения полиции были вынесены выговоры за ненадлежащее реагирование на заявление о жестоком обращении с детьми. Это подтверждают и в офисе уполномоченного.

Image caption Решетки на окне в Рожищенском детском приюте

"К большому сожалению, проверка осуществлялась очень медленно,сотрудник полиции, получивший выговор, просто приходил в приют, интересовался у руководителя возможностью получить объяснения, получал отказ и уходил", - говорит Аксана Филипишина.

В отчете мониторов говорится, что полицию вызвали жители частных домов, находящихся рядом с приютом.

Впрочем, в беседе с BBC News Украина жители двух домов напротив приюта этого не подтвердили. Одна женщина действительно вызвала полицию из-за того, что в детском учреждении били окна, выпадали стекла, но это было летом прошлого года. В этот раз никто из них ничего подозрительного не слышал.

Собеседник BBC News Украина в одном из министерств рассказал, что "никаких доказательств серьезных злоупотреблений против детей у следствия пока нет, а то, что дети рассказали одному человеку, они не подтвердили во время следственных действий, они в 14-16 лет не до конца осознавали последствий своих слов для судьбы взрослых".

Директор приюта: "У детей возникло желание показать, что они святые"

Далее мы приводим фрагмент интервью с директором приюта Леонидом Матвийчуком. Он согласился встретиться с BBC News Украина.

Image caption Директор детского приюта в Рожище Леонид Матвийчук

BBC News Украина: В вашем учреждении применяли физическую силу к детям?

Если говорить о выводах представителей уполномоченного по правам человека, стоит упомянуть сообщение в Facebook уполномоченного по правам человека. Речь шла о десяти пытках, трех сексуальных домагательствах. Конкретно они касались руководства приюта. Я - заведующий. Следовательно, эти обвинения касались меня.

BBC News Украина: Мы опираемся не нав пресс-конференцию, а на отчет, официальный документ.

Я могу сказать, что это не были события августа этого года. Это была инсинуация этих событий. Даже до окончания досудебного расследования, которое продолжается, я могу заявить, что это абсолютная неправда.

BBC News Украина: Что случилось в детском приюте 29 июля, по вашей версии?

В 22:15 мне позвонил дежурный по режиму и сказал, что дети не выполняют требований, не расходятся по комнатам. Когда я услышал, что один из них поджигал полоски бумаги, я через 15-20 минут был на месте. Я слышал крики, нецензурные слова, выкрики в сторону дежурного, песни звучали. Рядом спали дети по 4-5 лет. Я минут 20 находился в учреждении, чтобы увидеть, кто здесь выделяется, чтобы на следующий день иметь какие-то факты и аргументы.

Я открыл дверь в комнату девочек, для них это был шок, - и все сразу стало тихо.

Среди девочек выделялась одна, которая была немного активнее. Я разместил её в комнате для посетителей. Дежурному сказал, что через час, когда все успокоется, она вернется на свое место.

BBC News Украина: В комнату для посетителей или в "вонючку"?

В комнату для посетителей, я не ошибся. Вы меня просите воспроизвести эти обстоятельства.

BBC News Украина: То есть этот ребенок не сидел в "вонючке"?

Нет. Она находились в комнате для посетителей. Если вы имеете в виду гардеробную комнату, я еще раз детализирую. Когда я зашел к ним в комнату и сказал, чтобы они успокоились, на этом инцидент был исчерпан.

Это дети взрослые, побывавшие во многих жизненных ситуациях. На следующее утро моим сотрудникам было поручено взять у них объяснение, какие песни они пели, кто именно это делал, кто ругался, бил кулаками о стену, поджигал бумагу. Каждая из девочек описала ситуацию. Разговор с ними был серьезный, эмоциональный. У них это вызвало желание перевести стрелки, они, мол, святые, ни в чем не виноваты.

BBC News Украина: Показания детей касались не ваших действий, а дежурного по режиму Николая Матвийчука, вашего брата.

Мне не известны показания детей. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Я фактами могу подтвердить, что данные выводы носят желаемый характер.

На пресс-конференции 2 августа уполномоченный по правам человека отметила, что дежурный бил детей, соседи услышали крики о помощи, приехала полиция, которую дежурный не пустил. Я обратился в отделение полиции, там ответили, что такого-то числа никаких вызовов полиции не было (как отмечалось выше, в Рожищенском отделении полиции зарегистрирован вызов от 30 июля по заявлению бабушки одного ребенка по факту жестокого обращения, за ненадлежащее реагирование на которое, был вынесен выговор. - Ред.).

Я работаю в этом учреждении с 1999 года. За это время коллективом здесь были созданы условия, которые нашим руководством оцениваются как достаточно надлежащие, достойные для пребывания детей. Звучат обвинения, что меня неоднократно увольняли с работы, кто-то меня покрывал.

Те люди, которые предоставляли своему руководству такую информацию, либо преследовали свои корыстные цели, либо делали так, чтобы из уст уважаемых людей звучала неправда. Я также стал жертвой. Считаю, что руководство института уполномоченного в определенной степени со мной в одной лодке.

BBC News Украина: Но десять детей, как мы узнаем из отчета мониторов уполномоченного по правам человека, находясь на разных этажах, свидетельствовали, что в их отношении и/или в отношении других детей применяли силу, угрозы, их оскорбляли.

Продолжается досудебное расследование. Когда оно закончится, мы получим ответы на эти вопросы. Елов (один из мониторов. - Ред.), когда поднялся на второй этаж, даже не общался с детьми.

BBC News Украина: Там работал еще один монитор, именно она общалась с детьми.

За 10-15 минут разговора с детьми ситуация была изображена таким образом, что все подлинно установлено. Меня никто не хотел слушать.

Если обвинения подтвердятся, пусть меня посадят в тюрьму. Такие вещи без суда и следствия не оглашаются.

BBC News Украина: Мониторы уполномоченного опираются на показания воспитанников. Вы не доверяете тому, что рассказывали дети?

Я уважаю работу уполномоченного. Но мне хотелось бы, чтобы мониторы пользовались своими уникальными возможностями в интересах и детей, и взрослых. Я тоже человек. Когда хотел объяснить ситуацию, мои слова не принимались во внимание вообще.

BBC News Украина: Как можно объяснить синяки на телах детей? Есть фото.

Не знаю, о каких синяках говорится в отчете. Детей, находящихся в учреждении, обследовали медицинские работники из Луцка. Дети позже прошли судебно-медицинскую экспертизу. Я видел фото на пресс-конференции. Меня интересует технология, как это было сделано.

Есть еще приюты в других областях, я тесно обмениваюсь информацией с ними. Мне известно, как в соседней Тернопольской области делались точно такие же снимки. Там предусматривался такой же сценарий. Его погасили за несколько часов с привлечением Минсоцполитики, офиса уполномоченного.

"Не может быть оправдания, что это такой контингент детей"

Елена Прашка, монитор уполномоченного, кандидат педагогических наук, проводившая проверку приюта вместе с Виталием Еловым, убеждена, что директор "ведет себя непедагогично: ставит клеймо, клеймит детей".

"Страшно то, что общество допускает саму мысль, что детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, можно воспитывать таким образом. Мы хотим, чтобы это было место, где ребенок может получить приют и помощь, а не жить, как в клетке, за решеткой", - отмечает она.

Image caption "Вонючка" - гардеробная комната, где, по словам детей, их запирали, чтобы наказать за плохое поведение

Аксана Филипишина отмечает, что, независимо от результатов расследования, в этой ситуации есть вопросы и к областной службе по делам детей, и к полиции, и к облсовету.

По ее мнению, в учреждении обнаружили достаточное количество случаев нарушений прав детей для того, чтобы уволить его руководителя.

"Мне не понятно, как он может объяснить пребывание 16 детей из 33 на протяжении длительного времени в изоляторе (в карантинной комнате по правилам ребенок может находиться не более недели. - Ред.). То есть там берегли спальни на втором этаже, держа детей в карантинной зоне . В отчете наших мониторов говорится, что их переводили туда за хорошее поведение. Что это за карательное заведение?"

Другой факт: 17 мая из приюта сбежал мальчик. О том, что ребенок без вести пропал, Леонид Матвийчук заявил в правоохранительные органы почти через два месяца - 11 июля.

"Почему дети оттуда сбегают? Не может быть оправдания, что это какой-то нетакой контингент. Я посещаю много таких приютов по Украине. С порога могу понять, насколько профессиональным является его коллектив. Приходишь - двери настежь открыты, никаких решеток нет, ворота открыты, дети свободно находятся на улице, приятная обстановка. Никто не боится, что ребенок куда-то побежит", - отмечает Аксана Филипишина.

Ведется следствие.

Факты и комментарии, которые удалось собрать BBC News Украина, свидетельствуют о том, что взрослым в этой истории верят больше, чем словам детей. Кроме того, пощечины, таскание за волосы или и оскорбления, как показывает эта история, в нашем социуме часто даже не воспринимают как насилие. Ни в юридическом смысле, ни в моральном.

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