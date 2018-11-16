На армию или МВД: действительно ли силовики конкурируют за бюджет

Копірайт зображення Укринформ Image caption Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр обороны Степан Полторак

В среду на заседании правительства по бюджету-2019 министр обороны Степан Полторак заявил, что на армию планируют выделить слишком мало средств.

Он также отметил, что при распределении денег на всех силовиков, включая МВД и СБУ, собственно Вооруженным силам денег планируется выделить меньше, чем это требует закон о нацбезопасности.

Действительно ли силовики, в частности армия и полиция, конкурируют между собой за бюджет, который вскоре должна утвердить Верховная Рада?

Что сказал Полторак?

Министр обороны детализировал свою позицию на Facebook.

По его словам, средств, заложенных в бюджет на следующий год, не хватит на закупку достаточного количества новой техники, обеспечение новосозданных бригад и "создание запасов на случай открытой агрессии".

Но самая большая проблема - оборудование складов боеприпасов.

Денег, предусмотренных на нынешний и следующий годы, по утверждению Полторака, не хватит даже на достройку хранилищ, которые уже начали строить. А для больших арсеналов нужны "совсем другие средства".

В конце концов, подчеркнул министр, закон о нацбезопасности требует ежегодно выделять на безопасность и оборону не менее 5% ВВП, и большую часть этой суммы - 3% ВВП - именно на сектор обороны.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Закон о национальной безопасности не только прописал требование гражданского министра обороны Украины, но и детализировал функции всех силовиков

"А самое главное, там (в законе о нацбезопасности. - Ред.) четко определено, кто входит в сектор безопасности, а кто - в сектор обороны. Если взять эти данные (показатели проекта бюджета-2019. - Ред.) и посмотреть, какой ресурс получили ВСУ, то он недостаточный", - подытожил глава оборонного ведомства.

Закон о национальной безопасности указывает, что:

• Силы безопасности - это правоохранительные, разведывательные и другие органы, которые отвечают за нацбезопасности. Другими словами, это подразделения, входящие в структуру МВД (полиция и Нацгвардия), СБУ и разведка.

• Силы обороны - это Вооруженные силы Украины и другие формирования, которые обеспечивают оборону Украины.

Так каковы же цифры?

Расходы на силовиков (проект бюджета после первого чтения), грн: • Минобороны: 101,4 млрд (непосредственно на армию - 81,6 млрд) • Главное управление разведки Минобороны: 2,7 млрд • МВД: 82,3 млрд (Нацполиция - 29,5 млрд, Нацгвардия - 12,4 млрд) • СБУ: 9,4 млрд • Служба внешней разведки: 1,9 млрд • Другие: около 10,4 млрд • Всего на сектор безопасности и обороны: 209,7 млрд

Авторы проекта бюджета на 2019 год настаивают - на безопасность и оборону заложили даже чуть больше 5% ВВП, а именно 209,7 млрд грн (показатели принятой в первом чтении сметы).

Министерство обороны здесь действительно самый большой бенефициар - на него предусмотрено более 101 млрд грн (если учитывать Главное управление разведки Минобороны, то вместе - 104 млрд грн).

В то же время, МВД и СБУ вместе должны получить почти столько же - 91,7 млрд грн.

То есть речь идет о распределении 5% ВВП на сектор безопасности и обороны почти поровну.

Поэтому свои 3% ВВП, судя по таким цифрам, сектор обороны действительно недополучит.

Непосредственно же на функционирование армии в проекте бюджета предусмотрено 81600000000 грн.

В августе глава Генштаба Виктор Муженко в интервью BBC News Украина заявлял, что этого "явно недостаточно, чтобы держать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании способности".

Тогда же он говорил, что бюджетный "минимум" для армии - 112 млрд грн.

Обороноспособность или политика?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Нацгвардия - военизированное формирование, которое, впрочем, входит не в структуру Минобороны, а подчиняется МВД

Как отмечают политические и военные эксперты, такие заявления министра обороны, который с недавних пор имеет статус гражданского, следует рассматривать не только чисто с точки зрения обороноспособности, но и в контексте политической конкуренции министерств за бюджет.

"Конкуренция между министерствами существует везде - каждое ведомство борется за свой кусок пирога", - говорит BBC News Украина директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Конкуренция между министерствами существует везде - каждое ведомство борется за свой кусок пирога Николай Сунгуровский, Центр Разумкова

"Но это не естественная конкуренция между институтами. Это фактически конкуренция между политическими силами, которые, к сожалению, вовлекают в этот процесс вооруженные силы", - добавляет военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

В то же время политолог Вадим Карасев обращает внимание, что такие политические "маневры" могут привести к дисбалансу в системе безопасности:

"Лоббистские возможности [министра внутренних дел] у Авакова значительно больше, чем у Полторака. У Авакова есть депутаты и "Народный фронт", а у Полторака - только президент".

"Есть перекос в сторону внутренней безопасности... Нацгвардия и полиция - хорошо экипированы и организованы, и армия по своим ресурсам не очень их опережает. Хотя в большинстве стран именно армия - самая мощная силовая организация", - объясняет политический эксперт.

Копірайт зображення azov.org.ua Image caption Подразделения Нацгвардии имеют различную военную технику, включая танки. В 2014-2015 годах принимали активное участие в АТО

По его словам, Аваков лучше "понимает, как работает лоббистская схема при формировании бюджета".

"А Полторак значительно менее опытен, поэтому у него есть только одна возможность - говорить об этом публично и рассчитывать на президента и его политическую силу", - заключает политолог.

В большинстве стран именно армия - самая мощная силовая организация Вадим Карасев, политолог

В конце концов, добавляют эксперты, за всем этим есть еще и проблема контроля за этими 5% ВВП, которые пойдут на безопасность и оборону.

"Заявляли о введении нового менеджмента ресурсов и кадров. Но на практике этого не видно", - сетует Николай Сунгуровский.

"Никаких проблем"

Копірайт зображення УНИАН

В комментарии BBC News Украина представитель МВД Артем Шевченко уверяет: проблемы конкуренции ведомств на самом деле не существует:

"Бюджет безопасности и обороны - общий. Никаких проблем с Полтораком у МВД нет".

"Полторак - лоббист своего ведомства, а Аваков - своего. Но это не значит, что между ними существуют какие-то противоречия. Просто в пределах аргументации бюджетных запросов для своего ведомства они доказывают главе правительства свои позиции", - добавляет Артем Шевченко.

В то же время, в той же Нацгвардии неоднократно выражали готовность выполнять сугубо оборонительные задачи, в частности на передовой на Донбассе. Сейчас, по решению Генштаба, непосредственно на линии соприкосновения позиции держат только подразделения ВСУ.

Так же в МВД отвергают обвинения в том, что Нацгвардия и структуры полиции лучше обеспечены, чем армия. Там объясняют: перевооружение Нацгвардии больше заметно, потому что эта структура меньше ВСУ.

"Нацгвардия должна получать технику - у них тоже ответственное направление. Нельзя же все пустить на передовую", - соглашается с такой точкой зрения военный эксперт Николай Сунгуровский.

Пока увеличивать не будут

Копірайт зображення УНИАН Image caption Секретарь СНБО Турчинов: пока правительство с инициативой увеличения бюджета на оборону не обращалось

Пока же информация о возможном увеличении расходов на армию или вообще на сектор безопасности и обороны не поступала.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проверить, как тратили предыдущие оборонные бюджеты.

"Я поручу Государственной аудитслужбе проверить все расходы на оборону, посмотреть, где есть эффективность, где неэффективность использования, где есть распределение, резервы", - ответил он Полтораку на заседании правительства.

До этого премьер пообещал обратиться и к СНБО: "Я предлагаю принять протокол выступления Степана Тимофеевича (Полторака. - Ред.) и направить от правительства в СНБО свои предложения. Потому что без них мы здесь ничего не сделаем".

В СНБО говорят, что пока новых предложений увеличить расходы на оборону не было.

"Мы всегда поддерживаем увеличение оборонного бюджета, но пока Кабмин с подобной инициативой не выходил", - сообщил BBC News Украина секретарь СНБО Александр Турчинов.

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