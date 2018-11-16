Соглашение Мэй по "брекситу" не нравится почти никому из политиков Британии. Что будет, если она не удержится у власти?

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События вокруг "брексита" поставили Британию на грань, возможно, наиболее серьезную за всю послевоенную историю политического кризиса. В ближайшее время в стране могут произойти падение правительства Терезы Мэй и внеочередные выборы или новый референдум о членстве в ЕС, - а возможно, и то, и другое.

В новую фазу политического кризиса Великобритания вошла после того, как правительство Терезы Мэй согласоваол с Брюсселем проект договора об условиях выхода Британии из ЕС.

Тереза ​​Мэй говорит, что изложенные в проекте условия - это лучший из возможных вариантов для Британии. Но они возмутили оппонентов премьера и в ее собственной Консервативной партии, и все остальные представленные в парламенте партии, причем атакуют ее оппоненты с обоих флангов: и евроскептики, и еврооптимисты.

В результате премьерство Мэй оказалось под серьезной угрозой.

Сама по себе смена премьер-министра и правительства ничего особенного из себя не представляет, но уникальность и серьезность ситуации заключается в условиях, в которых страна движется к этому политическому землетрясению: во-первых, осталось четыре с половиной месяца до 29 марта 2019 года - дня предполагаемого выхода из ЕС, во-вторых, оппозиционную лейбористскую партию возглавляет Джереми Корбин, который на фоне британского мейнстрима считается ультралевым.

Что касается членства в ЕС, то часть британских политиков и прессы считает уже вполне вероятным проведение еще до конца марта второго референдума, на котором британцы могут и "передумать" уходить из ЕС. Впрочем, Тереза ​​Мэй и многие другие политики идею второго референдума решительно отвергают.

Точные прогнозы пока невозможны, поскольку развитие событий зависит от индивидуальных решений многих политиков. Этапы и сценарии политического кризиса таковы:

Вотум недоверия

14 ноября правительство Мэй после пяти часов споров утвердило проект соглашения с ЕС, а уже утром 15 ноября в отставку в знак несогласия с этим решением ушли министр по "брекситу" Доминик Рааб, министр труда и пенсий Эстер Маквей и еще шесть членов правительства низших рангов.

Ожидаются и новые отставки, и, соответственно, рост числа оппонентов Мэй в верхушке Консервативной партии.

Члены Палаты общин от Консервативной партии могут инициировать вотум недоверия Терезе Мэй как лидеру партии. Для этого нужны письменные заявления 15% депутатов-тори, то есть 48 из нынешних 315.

По сообщениям из парламента, число этих заявлений растет. Сколько их уже набралось, знает только глава "Комитета 1922" Грэм Брейди, который по должности принимает подобные заявления, иногда конфиденциально, но политические комментаторы считают вполне вероятным, что в ближайшее время рубеж в 48 голосов будет преодолен.

Далее пойдет голосование всех членов консервативной фракции в Палате общин, и если Мэй не наберет простое большинство (минимум 158 голосов), то должна будет уйти и с поста председателя партии (без права баллотироваться снова), и с поста премьера.

И даже если Мэй выигрывает, счет по голосам может оказаться таким, что она сочтет невозможным оставаться лидером партии и правительства.

Далее консерваторы могут выбрать себе нового лидера, который и станет премьером, а могут объявить внеочередные выборы - жестких правил здесь нет.

Голосование по соглашению с ЕС

Следующая ловушка для Мэй - голосование в Палате общин за проект соглашения с ЕС.

25 ноября проект планируется принять на чрезвычайном саммите ЕС, а голосование в Вестминстере предполагается провести еще в начале декабря.

Копірайт зображення Reuters Image caption Прогнозировали, что Борис Джонсон станет преемником Дэвида Кэмерона, но преемницей стала Тереза Мэй. Теперь букмекеры пророчат Джонсона в преемники Мэй

Вероятность того, что парламент не поддержит правительство Мэй, очень велика. В тори после прошлогодних выборов больше нет абсолютного большинства (315 из 650 мандатов), к тому же несколько десятков консерваторов будут голосовать против.

Евроскептики недовольны проектом соглашения, потому что по нему Великобритания минимум до конца 2020 года, а возможно и дольше, будет фактически полностью подчиняться правилам ЕС, потеряв при этом право голоса. Еврооптимисты - в принципе против и хотели бы довести дело до нового референдума.

Союзники же консерваторов, которые обеспечивают им минимальное рабочее большинство - 10 депутатов от североирландской Демократической партии юнионистов - недовольны соглашением, потому что в нем предусмотрена возможность таможенной границы между Северной Ирландией и другими составными частями королевства. Заместитель председателя партии и депутат Найджел Доддс уже заявил, что парламент должен отклонить соглашение, поскольку оно "разваливает Соединенное Королевство и ставит Великобританию в положение вассала Евросоюза".

Формально провал в парламенте будет означать, что правительство Мэй должно будет в течение трех недель подготовить новый проект соглашения (что невозможно), фактически же он будет равен вотуму недоверия Терезе Мэй и ее кабинету.

Если не Мэй, то кто?

Среди возможных кандидатов на пост главы Консервативной партии называют жестких сторонников "брексита", которые ушли в июне из правительства - бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона и министра по брекситу Дэвида Дэвиса, - нынешних министра внутренних дел Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта и еще нескольких политиков.

Фаворитом букмекеры считают Бориса Джонсона.

Но это - букмекеры, а выбирать будут (если будут) члены Консервативной партии, и на партийных выборах возможны всякие сюрпризы, что показали и выборы самой Терезы Мэй два года назад.

Копірайт зображення Reuters Image caption В четверг Тереза Мэй защищала проект соглашения с ЕС в Палате общин - и выслушала немало жестких вопросов и упреков

Внеочередные выборы

Согласно закону правительство Мэй может не объявлять выборы парламента до лета 2022 года, но политическая ситуация может подтолкнуть к внеочередным выборам.

По последним опросам, консерваторы все еще опережают лейбористов, но разница составляет всего несколько процентов.

Поэтому итоги внеочередных выборов будут непредсказуемыми, особенно если учесть, что сам факт их проведения будет означать, что консерваторы провалили важное и фактически единственную их задачу: договориться с ЕС об условиях выхода.

Новый референдум

Внеочередные выборы сами по себе могут стать фактически референдумом об отношениях с ЕС, но не исключен и просто второй референдум.

Последние опросы показывают, что на таком референдуме большинство британцев теперь высказались бы за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

Например, в ходе опроса, проведенного на этой неделе компанией YouGov, 54% респондентов высказались за Евросоюз, 46% - за выход из него.

Впрочем, перед референдумом 23 июня 2016 года опросы тоже показывали преимущество сторонников Евросоюза.

Кроме того, рассуждения о возможности второго референдума пока следует считать теоретическими: правительство решительно отвергает эту идею.

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