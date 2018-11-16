Что украинцы на праздники надевали: фотовыставка "Щирі. Свята"

Каким было свадебное платье на Полтавщине, как одевались на Пасху на Гуцульщине, в чем ходили колядовать на Подолье? Именно этим темам традиционных нарядов и праздникам посвящена фотовыставка "Щирі. Свята", которая открылась в музее Ивана Гончара в Киеве.
"Щирі. Свята", по словам авторов, - благотворительный проект: деньги от продажи фотокалендаря, который продается в музее, пойдут на реконструкцию музея.
В съемках приняли участие 15 украинских звезд - певицы Нина Матвиенко, Тина Кароль, Ната Жижченко (ONUKA), Джамала и телеведущие Маша Ефросинина, Руслан Сеничкин, Леся Никитюк. Для них команда музея Ивана Гончара и дизайнер Наталья Каменская создали аутентичные образы.
Рождественские праздники
Одно из главных действ во время рождественских праздников в Украине - обычай обрядовых обходов с участием персонажей Козы, Деда, Бабы.
"Я открываю календарь, я - месяц январь, - рассказывает телеведущая Леся Никитюк. - Рождество, коляда - именно пик! Мороз, снег! Все девушки наряжаются и идут колядовать. В детстве я всегда колядовала".
Сорок Святых
В день Сорока Святых, который в следующем году будет отмечаться 22 марта, с юга прилетают предвестники весны - жаворонки. По традиции, женщины пекут из теста птичек, разносят по домам и раздают детям.
Свадьба
Определенные месяцы календаря "Щирі. Свята" приурочены к свадебным нарядам. По украинской традиции, на свадьбе невесту в последний раз одевали по-девичьи. Дружки расплетали косу, накладывали ленты, a сверху украшали цветочным венком.
"Я специально выбрала именно свадебный наряд, потому что для меня самым впечатляющим и волнующим является обряд наряжания невесты. Я была на традиционной свадьбе на Волыни и на меня произвели огромное впечатление местные обряды", - рассказала после съемок Джамала.
"Уже в третий раз я участвую в проекте "Щирі", - рассказывает Ната. - Эта съемка помогает по-настоящему почувствовать глубину своих корней".
Пасха
Писанки - главный атрибут Пасхи. Их дарили, чтобы пожелать здоровья, рождения детей, защиты дома и хозяйства. А девушки дарили парням, которым хотели выразить свою симпатию, рассказывают сотрудники музея Гончара.
Троица
Неделю перед Троицей называют Зелеными праздниками. В этот день дом украшали травами и камышом, чтобы привлечь добрых духов и отпугнуть злых.
Спас
Спас символизирует окончание лета. В этот день освящают яблоки, груши, сливы нового урожая и угощают ими детей.
Завершается календарь декабрем, когда празднуют Николая. В съемке для этого месяца приняли участие певица Нина Матвиенко и детский фольклорный ансамбль "Орели".