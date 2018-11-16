Что украинцы на праздники надевали: фотовыставка "Щирі. Свята"

Каким было свадебное платье на Полтавщине, как одевались на Пасху на Гуцульщине, в чем ходили колядовать на Подолье? Именно этим темам традиционных нарядов и праздникам посвящена фотовыставка "Щирі. Свята", которая открылась в музее Ивана Гончара в Киеве.

Копірайт зображення Домосфера Image caption На фото - Маша Ефросинина. Наряд: рубашка из домотканого полотна, вышитая шерстяными нитями; поясное убранство - опинка, полушубок "с раками", украшенный шерстяными шнурами, украшения из серебряных монет, жемчуг. Свадебный венок из дутых стеклянных бусин, цветов из стружки и лент. Село Корнич, Покутье, начало ХХ века

"Щирі. Свята", по словам авторов, - благотворительный проект: деньги от продажи фотокалендаря, который продается в музее, пойдут на реконструкцию музея.

В съемках приняли участие 15 украинских звезд - певицы Нина Матвиенко, Тина Кароль, Ната Жижченко (ONUKA), Джамала и телеведущие Маша Ефросинина, Руслан Сеничкин, Леся Никитюк. Для них команда музея Ивана Гончара и дизайнер Наталья Каменская создали аутентичные образы.

Рождественские праздники

Одно из главных действ во время рождественских праздников в Украине - обычай обрядовых обходов с участием персонажей Козы, Деда, Бабы.

Копірайт зображення Домосфера Image caption На фото - телеведущая Леся Никитюк. Наряд: рубашка из конопляного полотна, вышитая шерстяными нитями; на поясе - горботка (несшитый кусок домотканой шерстяной ткани в полоску) ожерелье коралловое, стеклянное. Тернопольская область, западное Подолье, конец XIX - начало ХХ века

"Я открываю календарь, я - месяц январь, - рассказывает телеведущая Леся Никитюк. - Рождество, коляда - именно пик! Мороз, снег! Все девушки наряжаются и идут колядовать. В детстве я всегда колядовала".

Сорок Святых

В день Сорока Святых, который в следующем году будет отмечаться 22 марта, с юга прилетают предвестники весны - жаворонки. По традиции, женщины пекут из теста птичек, разносят по домам и раздают детям.

Копірайт зображення Домосфера Image caption На фото - Наталка Галаневич и Соломия Мельник, группа Dakh Daughters. На Наталке: юбка из шелковой ткани; керсетка из ситца, серебряный крест, инкрустированный стеклами, золотые серьги-полумесяцы. На Соломии: юбка синяя хлопчатобумажная, подбитая черным ситцем, керсетка из красного сатина, юбка из ситца, серебряный крест, серебряные серьги. Киевская область, начало ХХ века

Свадьба

Определенные месяцы календаря "Щирі. Свята" приурочены к свадебным нарядам. По украинской традиции, на свадьбе невесту в последний раз одевали по-девичьи. Дружки расплетали косу, накладывали ленты, a сверху украшали цветочным венком.

Копірайт зображення Домосфера Image caption На фото - Александра Зарицкая (KAZKA). Наряд: рубашка из мануфактурного льняного полотна, вышитая техникой штаповкa, бусы стеклянные, свита суконная, венок свадебный из парафиновых шариков и бумажных цветов, ленты атласные. Черкасская область, село Легедзино, восточное Подолье, начало ХХ века

Копірайт зображення Домосфера Image caption На фото - Джамала. Наряд: керсетка из черного плиса, ожерелье коралловое, стеклянное дутое, серебряный дукач с бантом, серебряные серьги, свадебный венок из шерстяных помпонов с сусальным золотом, бумажных цветов и стеклянных бусин, жаккардовые ленты, Черкасская область, Полтавщина, начало ХХ века

"Я специально выбрала именно свадебный наряд, потому что для меня самым впечатляющим и волнующим является обряд наряжания невесты. Я была на традиционной свадьбе на Волыни и на меня произвели огромное впечатление местные обряды", - рассказала после съемок Джамала.

Копірайт зображення Домосфера Image caption Ната Жижченко (ONUKA) "примерила" роль старшей дружки. Праздничным атрибутом для дружки был калач и безрукавка "калинка" (наплечная одежда), венок свадебный из бумажных вощеных цветов и листьев, с бисером и бусинами, пряди шерстяных ниток; атласные ленты. Ивано-Франковская область, конец ХIХ века

"Уже в третий раз я участвую в проекте "Щирі", - рассказывает Ната. - Эта съемка помогает по-настоящему почувствовать глубину своих корней".

Пасха

Писанки - главный атрибут Пасхи. Их дарили, чтобы пожелать здоровья, рождения детей, защиты дома и хозяйства. А девушки дарили парням, которым хотели выразить свою симпатию, рассказывают сотрудники музея Гончара.

Копірайт зображення Домосфера Image caption На фото - Марина Кухар. Наряд: рубашка, вышитая крученым гуцульским швом; две шерстяные запаски; полушубок, украшенный шерстяными шнурами и аппликацией из кожи; ожерелье коралловое, стеклянное венецианское ожерелье, украшение из стеклянных бус и крестов; большой шерстяной платок. Ивано-Франковская область, село Вербовец, Гуцульщина, начало ХХ века

Троица

Неделю перед Троицей называют Зелеными праздниками. В этот день дом украшали травами и камышом, чтобы привлечь добрых духов и отпугнуть злых.

Копірайт зображення Домосфера Image caption На фото - Людмила Барбир и Руслан Сеничкин. Женский наряд: рубашка из хлопчатобумажной ткани, домотканая плахта, шерстяная запаска, шелковая атласная корсетка. Украшения - серебряный крест, коралловые, каменные и стеклянные бусы, серебряные дукач и серьги, венок из бумажных цветов, шелковые и жаккардовые ленты. Мужской наряд: рубашка из хлопчатобумажной ткани с вышитой манишкой, широкие штаны и пояс. Полтавщина, начало ХХ века

Спас

Спас символизирует окончание лета. В этот день освящают яблоки, груши, сливы нового урожая и угощают ими детей.

Копірайт зображення Домосфера Image caption Для образа Тины Кароль подобрали уникальный свадебный гуцульский наряд, который привезли из Ивано-Франковской области. Хлопчатобумажная рубашка, вышитая крестиком, подпоясана жаккардовым поясом. Дополняет красоту наряда венок из сусального золота, бусин и фигурных блесток. Село Космач, Гуцульщина, конец XIX - начало ХХ века

Завершается календарь декабрем, когда празднуют Николая. В съемке для этого месяца приняли участие певица Нина Матвиенко и детский фольклорный ансамбль "Орели".

Копірайт зображення Домосфера Image caption Женские наряды: рубашка из домотканого полотна, тканая плахта, коралловое ожерелье, дукач на жаккардовой ленте, серебряные серьги, кожух, вышитый шерстяными нитками. Наряды детей: рубашки, юбки, пояса, веночки, платки, шерстяные кофты, сапоги. Полтавщина, начало ХХ века

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