"Никогда не думал, что в 25 лет буду алкоголиком"

Дискотека в известном берлинском ночном клубе "Бергайн" была в разгаре, и вдруг один из ее участников Алекс* осознал, что потерял контроль над собственной жизнью. Это было шесть лет назад, Алексу было 25, и он регулярно напивался до беспамятства.

Каждые выходные тысячи меломанов и любителей повеселиться посещают эту бывшую электростанцию, чтобы потанцевать под электронную музыку, на некоторое время позабыв обо всем. Впрочем, Алекс в тот вечер в 2012 году услышал важный сигнал об опасности, который, вероятно, и спас ему жизнь.

"Я начал выпивать, когда мне было 16 - примерно тогда же, когда признал свою гомосексуальность, - рассказывает он. - Мне казалось, что без алкоголя я не могу быть таким, каким мне хочется. Будучи трезвым, я чувствовал сильную тревогу. Но я не считал себя алкоголиком, потому что придерживался определенных "правил": ел салаты, ежедневно ходил в спортзал и работал на хорошей работе. Я также не выпивал по утрам, а лишь иногда ночами, когда вообще не ложился спать".

Несмотря на эти самопровозглашенные правила, увлечение алкоголем стало плохо сказываться на жизни и здоровье Алекса. Он все чаще напивался, а порой и приходил нетрезвым на работу.

Выпивка стала для него необходимостью - будь то на шумной вечеринке, будь то на относительно спокойной встрече с друзьями. По вечерам, когда друзья уже расходились по домам, он регулярно слонялся по улицам в поисках еще одной рюмки.

"У меня постоянно болело что-то в боку, - рассказывает он. - Я убеждал себя, что это мышечная боль от занятий спортом". Еще за полгода до случая в Берлине он обратился к врачу, но на консультации ему стало "стыдно", и он лишь поинтересовался симптомами заболевания печени якобы "для друга".

Когда врач подтвердил - да, это похоже на заболевание печени, - Алекс прекратил консультацию, даже не пройдя осмотр.

Он отвергал проблему и пил дальше, пока в тот день, на дискотеке в окружении потных рейверов, до него "вдруг все ни дошло", говорит он.

На тот момент он три дня подряд пил и употреблял наркотики. Боль в правом боку больше невозможно было игнорировать, как и эмоциональную боль где-то внутри. "Я не владел собой, - говорит он. - Я сам не знал, кто я. Вся моя жизнь вращалась вокруг выпивки".

Вернувшись в Лондон, он сразу же пошел на ближайшую встречу группы "Анонимных алкоголиков". Он также пообщался с другом-врачом, который высказал сильные подозрения, что Алекс страдает от начальной стадии болезни печени, которая может привести к циррозу - болезни, нередко приводящей к летальному исходу.

Алкоголь приводит к определенным изменениям в печени, из-за которых она больше не может выполнять свою функцию - очищать организм от токсинов. Острая пульсирующая боль в боку свидетельствовала о чем-то гораздо более серьезном, чем просто растянутая мышца.

Копірайт зображення BBC THREE

Друг сказал ему, чтобы он немедленно бросил пить, и он так и сделал. Это было нелегко, но, по словам Алекса, ему помогли "Анонимные алкоголики" (хотя он и понимает, что этот метод эффективен не для всех).

Алекс испугался за свое здоровье, ему было стыдно за то, что он так долго на уделял ему внимания; к тому же, на подсознательном уровне он давно понимал, что его увлечение алкоголем вышло за пределы безопасного. "Но только на встрече "Анонимных алкоголиков" это дошло до моего сознания: я сам разрушаю свои отношения с друзьями и родными".

В истории Алекса наибольшее беспокойство вызывает то, насколько нам лично это знакомо. Ведь многим из нас случалось увлечься вечеринкой или застольем, вовремя не остановиться, на следующий день чувствовать себя ужасно - и, пожалуй, одним таким эпизодом не ограничиться.

Многие утром искали в холодильнике пиво или хотя бы банку маринованных огурцов. Многие, проснувшись, абсолютно ничего не помнили о прошедшем вечере, в подтверждение сумбура которого оставались разве что разбитый экран телефона и чек из такси, на который теперь было противно смотреть.

Но в какое же момент времени любовь к крепким напиткам начинает вредить нашему здоровью и кошельку - и становится зависимостью?

По словам доктора Бена Сесси, психиатра и исследователя наркомании, трудно дать точное определение алкогольной зависимости, поскольку реакция нашего мозга и организма на регулярное употребление значительных доз алкоголя зависит от многих факторов, в частности от нашей комплекции и генов.

"Кто-то может ежедневно выпивать по бутылке водки и не иметь зависимости, а кто-то - иметь эти симптомы от трех бокалов пива в день", - говорит он.

В британском обществе употребление алкоголя - это норма. Немало вполне добропорядочных британцев считают, что каждый молодой человек должен хоть раз напиться "до чертиков", испытывая возможности своего организма, - в этом видится своеобразный обряд инициации.

Возможно, вы подумаете: "Но мы постоянно слышим, что молодое поколение выбирает жизнь без алкоголя, разве нет?"

Действительно, если раньше пресса постоянно писала о "запойной Британии" и распространении алкоголизма среди молодых женщин, теперь она предпочитает статьи о том, как молодежь отказывается от крепких напитков.

Сообщают, что число непьющих людей в возрасте от 16 до 24 лет за период с 2005 по 2015 год выросло на 11%; соответственно, около одной пятой нынешних молодых британцев употребляют только безалкогольные напитки.

И все иначе среди старших братьев и сестер нынешнего "поколения Z" - миллениалов, людей в возрасте около 30 лет. В последние годы в этой демографической группе резко участились случаи цирроза. В прошлом году Служба общественного здравоохранения Англии назвала хроническую болезнь печени "молчаливым убийцей молодых людей".

К сожалению, это слишком хорошо известно 29-летней Эми. В минувшем февраля ее сестра Кэрис умерла от осложнений, связанных с болезнью печени, немного не дожив до 28 лет. "Меня больше всего потрясло то, как быстро ухудшилось ее состояние", - говорит Эми.

Кэрис начала злоупотреблять алкоголем в возрасте чуть за 20, еще студенткой, после разрыва важных для нее романтических отношений. Постепенно ее плохая привычка вышла из-под контроля.

Эми не знает, сколько именно пила ее сестра, и уверена, что "гораздо больше безопасного количества". Она разливала алкоголь в бутылки от других напитков, а пустые бутылки прятала от родных.

Копірайт зображення BBC THREE

Кэрис неоднократно проходила программы реабилитации, но так и не смогла бросить пить. Состояние ее печени ухудшалось, пока остальные органы не начали отказывать один за другим.

"За два года до ее смерти врачи сказали, что ее болезни неизлечимы, - рассказывает Эми. - Мы знали, что она уже не выздоровеет, и оставалась только временная терапия для облегчения симптомов".

Кэрис умерла во сне: "Ее сердце просто остановилось, оно отказало, так как все органы уже были больные". К сожалению, не все два года перед смертью прошли так же спокойно.

Доктор Сесса заметил, что количество молодых алкоголиков среди его клиентов ощутимо выросло, и видит причиной этого недостаток просвещения в отношении рисков, связанных с выпивкой, а также тот факт, что алкогольные напитки в настоящее время дешевле и доступнее, чем когда-либо.

"Во времена моей юности купить алкоголь было не так-то просто, - говорит он. - А теперь это можно сделать на каждой заправке и в любом магазине на углу. За два фунта можно купить 6-литровый бутыль крепкого сидра, а за 10 - несколько бутылок вина".

Поэтому вряд ли удивительно, что, несмотря на заявления о распространении среди молодежи трезвого образа жизни, кто пьет, тот часто и напивается.

Возможно, еще одна причина (кроме низкой цены на алкоголь) заключается в том, что все больше молодых британцев получают университетское образование: как показывают исследования, запойный алкоголизм - проблематичная и неотъемлемая часть студенческой жизни.

На прошлой неделе эта проблема вновь попала в газетные заголовки в связи с трагической смертью первокурсника университета Ньюкасла Эда Фармера, который умер от "последствий интоксикации", не перенеся пьянку "по типу инициации".

Доктор Варуна Алувихаре, консультант Института исследования печени при больнице Кингс-колледжа, говорит, что тоже заметил такую ​​тенденцию. В его клинику "все чаще обращаются люди в возрасте от 20 до 40 лет с необратимым поражением печени. Раньше такие проблемы встречались преимущественно у 50 или 60-летних".

Действительно, в современной Англии количество преждевременных смертей от заболеваний печени ежегодно увеличивается. А алкоголизм - главная причина этих заболеваний, свидетельствуют данные со всех регионов Великобритании. Впрочем, для Алекса и других бросивших пить остается надежда.

Копірайт зображення BBC THREE

Как объясняет доктор Алувихаре, наша печень, распознающая алкоголь как яд, содержит энзимы, которые расщепляют алкоголь на различные химические вещества, включая токсичный уксусный альдегид. "Если вскоре после начала воспалительного процесса, вы навсегда бросите пить, ваша печень еще сможет восстановиться, - говорит он. - Но чем больше вы пьете, тем больше образуется токсичных веществ, что приводит к необратимому поражению печени и ДНК".

Благодаря отказу от алкоголя Алекс смог остановить болезнь печени на ранней стадии, тогда как у Кэрис, к сожалению, развился цирроз. Она не могла претендовать на трансплантацию, потому что, независимо от состояния пациентов, Национальная служба здравоохранения санкционирует трансплантацию печени только тем больным циррозом, которые уже бросили пить, а Кэрис не бросила.

В последние месяцы жизни Кэрис то отправляли из больницы домой, то снова клали в больницу.

"Она совсем ослабла, ее печень и почки не функционировали и кожа пожелтела, - вспоминает Эми. - Она все время хотела спать, а также имела внутренние кровотечения - конечно, это нас очень пугало".

По исследованиям, женщины чаще страдают от хронических заболеваний печени, вызванных алкоголем, поскольку они, в среднем, меньше весят и имеют в организме меньше воды.

Хотя состояние Кэрис было очень серьезным, большинство знакомых об этом не догадывались, рассказывает Эми - ведь она была так молода, имела престижное высшее образование и заботливую семью.

"Люди думали, что мы преувеличиваем. Мои друзья отмахивались - мол, не страшно, девушка немного загуляла. Они не понимали, что это была серьезная зависимость".

Эми очень скучает по сестре. "Родители всегда называли нас "девочки", ведь мы были так близки по возрасту. От меня будто оторвали часть меня самой".

Лечение вызванных алкоголем заболеваний печени не ограничивается симптоматической терапией, говорит доктор Сесса.

"Алкоголь влияет на мозг, подавляя и затуманивая мысли, чувства и намерения человека, - объясняет он. - Он вводит в приятное состояние расслабленности и полусна". Именно это состояние наиболее привлекает тех, кто привык успокаивать себя алкоголем.

"В моем случае, алкоголь стал способом ничего не чувствовать, - рассказывает Алекс. - Только я прекращал пить, как на поверхность всплывали все сложные эмоции, которые я подавлял".

Еще одна опасность алкоголя: по какой бы причине кто не выпивал, если он пьет регулярно (ежедневно), его "мозг и организм становятся толерантны к алкоголю, то есть, требуют все больших доз для получения того же эффекта", объясняет доктор Сесса.

И Алекс, и Эми утверждают, что с алкоголизмом связана стигма, которую необходимо устранить.

"Алкоголикам мало кто сочувствует, - говорит Эми. - Хотя моя сестра была тяжело больна, я почти не рассказывала о ее болезни людям в своем окружении. Я быстро убедилась: стоит открыто об этом заговорить, как ее спешили осудить, от чего нам всем становилось еще сложнее. Поэтому я просто молчала".

Алекс добавляет: "Проблема в том, что в случае алкоголизма людей не интересуют подробности и обстоятельства. Эта тема окутана таинственной тишиной".

Разглядывая в сети Instagram свои фотографии до и после прощания с алкоголем, Алекс замечает: "Я выглядел, как труп. Не знаю, как я этого не замечал".

За время трезвости у него прошла острая боль в боку, и он еще не делал обследование нынешнего состояния печени. Он очень надеется, что орган уже начал восстанавливаться.

Копірайт зображення BBC THREE

И Эми, и Алекс заявляют, что личный опыт заставил их взглянуть на потребление алкоголя совсем иначе. Эми никогда много не пила, а сейчас, можно сказать, не пьет вообще - "бокал вина на корпоративном мероприятии, и то редко".

"Все много знают об опасности курения, - добавляет она. - На пачках изображают пораженные органы, в общественных местах запрещают курить. Но, по моему мнению, мало кто осознает опасность алкоголя, пока непосредственно не столкнется с алкоголизмом".

Так что же делать? Доносить до людей информацию о том, насколько сильной может быть алкогольная зависимость? Менять массовые представления о том, кто такие алкоголики и как они выглядят? Откровеннее говорить о физических и эмоциональных последствиях злоупотребления крепкими напитками?

Эми убеждена, что надо "больше говорить об алкогольной зависимости и ее физических последствиях". Она открыто рассказывает историю Кэрис, потому что "люди должны это знать".

По мнению Алекса, важно уделять внимание психологическим причинам алкоголизма.

"Многие - особенно мужчины - все еще стесняются говорить о своих эмоциях, - говорит он. - Думаю, алкоголь создает иллюзию связи с другими людьми. Эта иллюзия приятна и обычным людям, не только алкоголикам, но некоторых приводит к зависимости. Алкоголики - несчастные люди, а несчастные люди часто плохо себя ведут. Это важная сторона проблемы, но общественность этого не понимает и поэтому не сочувствует алкоголикам".

Прошло шесть лет, как он в последний раз употреблял алкоголь. "Я действительно считаю, что уже бы умер, если бы не бросил пить, - говорит Алекс. - По опыту я знаю, что стоит мне начать, и я не могу остановиться, - а это приводит к ужасным последствиям. Я понимаю, что алкоголизм - это болезнь, но для меня более весомый другой факт - без алкоголя моя жизнь несравненно лучше. Не хватает слов, чтобы описать, как сильно я хочу сберечь свое нынешнее счастье".

*С целью сохранения анонимности все имена в статье изменены

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram