Белка-Ван Дамм и удивленный лемур: самые смешные фото дикой природы

  • 18 ноября 2018
Белка Копірайт зображення Geert Weggen
Image caption "Я долго могу так простоять, вообще не проблема". У этой белки замечательная растяжка и чувство баланса, но повторять этот трюк все же не стоит (конечно, если вы не Ван Дамм)

Объявлены финалисты конкурса смешных фото дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards. В этом году он проводится только в четвертый раз, но уже успел завоевать большую популярность. Ежегодно фотографы присылают на него тысячи работ. Мы собрали снимки, прошедшие в финальный этап конкурса.

Зеленый лягушонок Копірайт зображення Muntazeri Abdi
Image caption "Вы случайно не меня ищете?" Зеленый лягушонок почти сливается с листьями, но фотографу все же удалось его разглядеть
Совы Копірайт зображення Danielle D'Ermo
Image caption "Извините, я вам не слишком надоедаю?" Похоже, одна из сов не в настроении для разговора
Белка Копірайт зображення Mary McGowan
Image caption "Стой, не пройдешь!". Белку нечасто можно увидеть в такой необычной позе
Бегемоты Копірайт зображення Michael Lane
Image caption "Месть бегемотика". На конкурс прислали несколько тысяч фото, но только 41 снимок вошел в финал. Этот голодный бегемотик покорил судей
Лемур Копірайт зображення Jakob Strecker
Image caption Неизвестно, что именно так удивило этого лемура, но фотографу удалось поймать этот момент
Лось, судя по всему, действительно удивлен жестом своего товарища Копірайт зображення Barney Koszalka
Image caption Лось, судя по всему, действительно удивлен жестом своего товарища
Морський лев Копірайт зображення Amy Kennedy
Image caption Надеемся, эти фотографии вызвали у вас такую же улыбку, как у этого тюленя. Победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards станет известен в конце ноября

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