Белка-Ван Дамм и удивленный лемур: самые смешные фото дикой природы

Копірайт зображення Geert Weggen Image caption "Я долго могу так простоять, вообще не проблема". У этой белки замечательная растяжка и чувство баланса, но повторять этот трюк все же не стоит (конечно, если вы не Ван Дамм)

Объявлены финалисты конкурса смешных фото дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards. В этом году он проводится только в четвертый раз, но уже успел завоевать большую популярность. Ежегодно фотографы присылают на него тысячи работ. Мы собрали снимки, прошедшие в финальный этап конкурса.

Копірайт зображення Muntazeri Abdi Image caption "Вы случайно не меня ищете?" Зеленый лягушонок почти сливается с листьями, но фотографу все же удалось его разглядеть

Копірайт зображення Danielle D'Ermo Image caption "Извините, я вам не слишком надоедаю?" Похоже, одна из сов не в настроении для разговора

Копірайт зображення Mary McGowan Image caption "Стой, не пройдешь!". Белку нечасто можно увидеть в такой необычной позе

Копірайт зображення Michael Lane Image caption "Месть бегемотика". На конкурс прислали несколько тысяч фото, но только 41 снимок вошел в финал. Этот голодный бегемотик покорил судей

Копірайт зображення Jakob Strecker Image caption Неизвестно, что именно так удивило этого лемура, но фотографу удалось поймать этот момент

Копірайт зображення Barney Koszalka Image caption Лось, судя по всему, действительно удивлен жестом своего товарища

Копірайт зображення Amy Kennedy Image caption Надеемся, эти фотографии вызвали у вас такую же улыбку, как у этого тюленя. Победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards станет известен в конце ноября

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