Принятие бюджета-2019 до конца осени разморозит кредиты МВФ до Нового года

Копірайт зображення UNIAN Image caption Если депутаты проголосуют за бюджет на 2019 до конца ноября, в декабре директора МВФ могут проголосовать за предоставление Украине новых кредитов

На этой неделе, как ожидается, парламент может принять бюджет на следующий год. По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, существует договоренность о рассмотрении законопроекта 22 ноября.

Поскольку после повышения цен на газ для населения принятие сбалансированного бюджета осталось последним принципиальным условием МВФ для возобновления кредитования Украины, результативное голосование за законопроект откроет возможность получить средства главного кредитора еще до конца этого года.

Представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что заседание Исполнительного совета фонда может состояться до конца этого года "после выполнения предварительных действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление в соответствии с достигнутым соглашением".

Украинский премьер Владимир Гройсман в интервью Reuters также заявил, что рассчитывает на получение транша от МВФ в декабре, а также на то, что он "разблокирует" займы от Всемирного банка и ЕС.

Как и в предыдущие годы, он будет предусматривать определенные налоговые изменения, но они, во многом, определяются желанием правительства получить эти средства как можно скорее.

Неизбежные налоговые изменения

Несмотря на то, что изменения и дополнения в законы Украины о налогообложении должны вноситься не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного года, и вступать в силу с начала нового бюджетного года, в этом году налоговые изменения в очередной раз идут одновременно с бюджетным процессом.

Ожидается, что в тот же день - 22 ноября - депутаты должны окончательно принять налоговые изменения, за которые они проголосовали 8 ноября в первом чтении.

В частности, речь идет о таких изменениях:

повышение акциза на табачные изделия,

повышение ставки экологического налога,

увеличение рентной платы,

введение НДС на посылки стоимостью более 100 евро.

Хотя эти налоговые изменения еще не приняты окончательно, правительство уже предложило учесть их при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении.

По расчетам правительства, они должны принести в бюджет дополнительные 6,3 млрд грн доходов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Хотя владельцы авто с иностранными номерами недовольны недавно принятыми новыми законами о растаможивании таких автомобилей, эти законодательные изменения правительство уже внесло в проект бюджета

Правительство также предлагает верстать проект бюджета с учетом только одобренных законов, касающихся растаможки автомобилей на иностранных номерах. Эти законы не удовлетворили владельцев таких машин, и они пообещали новые акции протеста на 20 ноября.

Вместе с тем, как заявил министр обороны Степан Полторак, недостаточным является финансирование армии - и это при том, что, как утверждает премьер-министр, проект бюджета предлагает выделить на безопасность 5,3% ВВП.

Налог на выведенный капитал "вывели" из игры?

С июля этого года, когда президент внес на рассмотрение депутатов закон о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, вокруг него не утихают дискуссии.

Некоторые эксперты даже назвали новый налог "экономическим Томосом".

Петр Порошенко считает, что введение нового налога и отмена старого станет стимулом для украинской экономики и позволит ей расти гораздо быстрее, чем нынешние 2-3% в год.

О своей однозначной поддержке этого законопроекта он в очередной раз заявил во время встречи с представителями бизнеса 31 октября. Порошенко говорит, что введение налога на выведенный капитал является ключевой реформой экономического роста.

Мнение президента разделяют в Союзе украинских предпринимателей (СУП) и полностью поддерживают его инициативу. Исполнительный директор союза Екатерина Глазкова заявила, что почти три четверти членов СУП считают налог на выведенный капитал ключевым фактором реформ.

Не так однозначно изменения поддерживают в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко говорит, что "сдержанность" некоторых компаний связана с "нездоровой атмосферой, которая образовалась вокруг законопроекта".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Предприниматели, которые поддерживали введение налога на выведенный капитал, судя по всему, уже могут не рассчитывать на него до Нового года

"Наши компании понимают, что многие из них получат быструю финансовую выгоду в случае отмены налога на прибыль предприятий и, в частности, налога на "репатриацию" доходов нерезидентов... Но наши компании работают на рынке не первый год и имеют значительный опыт оценки выгод и рисков. Они опасаются того, что эта быстрая выгода может быть непродолжительной", - написала Анна Деревянко в колонке для "Украинской правды".

В частности, так может произойти, когда правительство поймет, что в бюджете не хватает средств. Предварительные расчеты показывают, что только в первый год отмены налога на прибыль потери бюджета могут составить до 50 млрд грн. А расчетов потерь во второй и последующие годы - нет.

"Мы призываем оценить такие потери на последующие годы и определиться с перечнем компенсаторов", - написала исполнительный директор ЕБА.

Так какие же компенсаторы рассматриваются?

Минфин предложил ввести налог на выведенный капитал для компаний с годовым объемом доходов до 200 млн грн. Эти компании должны авансом уплатить налог на выведенный капитал в размере 50% от суммы налога на прибыль за 2018 год.

По такой схеме плательщиками налога на прибыль остались бы 4500 крупных компаний, которые перекрыли бы временной разрыв в бюджетных поступлениях. По словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, "эта модель обсуждалась с МВФ и после тяжелых переговоров была согласована как возможная".

Именно бюджетные потери, по крайней мере в первое время после введения нового налога, - это то, что больше всего беспокоит международных кредиторов Украины, МВФ и Всемирный банк.

"Налог на прибыль - это около 2,5% ВВП. После его замены налогом на выведенный капитал потери могут достичь 1,5% ВВП", - привела расчеты Всемирного банка глава представительства в Украине Сату Кахконен, добавив, что это может "существенно дестабилизировать систему государственных финансов".

Кроме того, по словам Кахконен, налог на прибыль не входит в перечень самых больших проблем украинского бизнеса, представители которого чаще требуют стабильности и прозрачности в налогах и их уплате.

Эти же аргументы называют и в МВФ.

"То, что сдерживает инвестиции - это бизнес-среда: защита прав собственности, судебная система, коррупция. С этими вещами надо разобраться прежде, чем кто-то захочет инвестировать в Украину", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, добавив, что в общем бизнес больше интересует стабильность как самих налогов, так и налоговых ставок.

6 ноября на заседании комитета по налоговой и таможенной политике было решено отложить рассмотрение законопроекта на неопределенный срок.

16 ноября в интервью Reuters премьер Владимир Гройсман заявил, что изменения в системе налогообложения выведены из бюджетного процесса "из-за обеспокоенности МВФ".

Впрочем, соответствующий законопроект все еще остается на рассмотрении парламента.

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Если же на этой неделе депутатам не удастся договориться об изменениях в налогах и утвердить бюджет, в следующий раз они смогут это сделать уже в декабре - на очередной сессионной неделе.

Тогда у МВФ будет меньше времени, чтобы дать оценку окончательному варианту украинского бюджета на следующий год и принять решение о выделении кредита до Рождественских праздников.

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