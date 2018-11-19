Орлы и соколы устроили яркое шоу над пустыней в Египте - фото
Египетские мастера соколиной охоты встретились в пустыне около Александрии, чтобы отдать дань этому старому виду спорта во Всемирный день соколиной охоты.
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Ясер аль-Хаванки кормит своего беркута на сборах в Борг-эль-Араб.
Беркутов использовали для охоты на протяжении веков.
Птицы выстроились на рассвете для празднования.
Они парили в небе и бросались на голубей и кроликов на глазах у зрителей.
Птиц использовали в охоте еще древние египтяне.
11-летний Аммар во время шоу играл со своим соколом по имени Ашкар.