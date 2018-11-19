15-летняя чемпионка из Львова: "Времени на прогулки или телевизор не остается"

Копірайт зображення Matviy Pogranychnyi

Лента, мяч, булавы - это целая жизнь для 15-летней львовянки Кристины Пограничной.

Одна из ее последних и самых больших побед - серебряная медаль по художественной гимнастике на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. До этого были: титул абсолютной победительницы Всемирной Гимназиады в Марокко, дважды подряд - первое место на чемпионате Украины по художественной гимнастике, бронзовые и серебряные награды чемпионатов Европы и тому подобное.

Посчитать точное количество медалей и кубков сразу не сможет даже самая Кристина.

Хотя профессиональную спортсменку из пятилетней девчонки никто делать не собирался.

Первая медаль и первое поражение

В гимнастический зал Кристину привели родители в 2008 году. Сделали это, чтобы ребенок гармонично развивался и был здоровым. Параллельно занималась еще и бальными танцами.

"Мне трудно сказать, делала ли я тогда какие-то успехи в обеих сферах или нет - была слишком маленькая, чтобы это осознавать. Но случилось так, что по расписанию я не успевала ходить на оба занятия и предпочла гимнастику, потому что мне она больше нравилась", - вспоминает юная спортсменка.

Сначала были типичные тренировки по 45 минут в день, затем нагрузка становилось больше, ведь у нее заметили потенциал и начали готовить к первым соревнованиям.

"Свою первую медаль я получила на межклубных соревнованиях во Львове. Гордилась ею, конечно, но слишком уж серьезно не воспринимала. Да и мне в то время было лет 7-8. Понимание того, что занимаюсь этим не просто так, пришло уже тогда, когда ездили на всеукраинские соревнования", - вспоминает спортсменка.

Выигрывали, конечно, не всегда. Но, как говорит сама Кристина, поражение - не повод расстраиваться и опускать руки.

Сегодня девушка является первым номером в национальной юниорской сборной. И до недавнего времени самой большой мечтой были Юношеские Олимпийские игры. Теперь же - "золото" на взрослой Олимпиаде.

Копірайт зображення Matviy Pogranychnyi

Тренировки, тренировки, тренировки

Сначала четыре урока в школе, потом - тренировка, домашнее задание и сон. Таков распорядок дня Кристины, когда впереди нет соревнований. Когда приближается время, школа отходит на второй план - вместо нее спортсменка проводит почти весь день в зале с перерывом на отдых в обед.

"Если выбиться из ритма, то просто не сможешь развиваться. Надо расставлять приоритеты", - говорит девушка.

О занятиях помимо гимнастики и школы, хобби или развлечениях Кристина рассказывает немного. Говорит - времени на это нет.

"Я провожу в зале больше времени, чем дома. Часто езжу на соревнования, которые могут длиться от одной до нескольких недель. А когда прихожу в школу, интенсивно учусь, потому что нужно наверстать упущенное. Поэтому времени на прогулки или телевизор у меня не остается", - говорит она.

Несмотря на это, грусти на ее лице нет. Сама она объясняет, что не хотела бы менять жизнь - все нравится.

"Когда-то, когда была младше, было такое, что я отказывалась идти в зал, говорила, что устала. Можно сказать, что на меня немного нажали родители, чтобы я продолжила. И я им благодарна, потому что без этого не было бы тех результатов, которые есть сейчас", - добавляет спортсменка.

По словам Кристины, у нее больше всего знакомых "по ковру" - таких же гимнасток, как и она. С ними девушка иногда и проводит свободное время, но сначала - спорт.

"Да, я не хожу каждый день в кино, не сижу в соцсетях, не отдыхаю в парке. Но каждый ли побывает во стольких странах, сколько посетила я? И каждый ли узнает столько? Не думаю. Да и такая дисциплина многое дает - идти по жизни легче", - говорит спортсменка.

О будущем она говорит осторожно, предполагает, что может пойти учиться на врача, как ее мама. Кроме того, тренер Кристины, Ирина Руда - тоже врач.

По словам Ирины, то, что художественные гимнастки рано завершают карьеру, стереотип. На самом деле - все индивидуально. Кто-то может и до 30 лет выступать, а кто-то - сказать "все" в 17.

"Просто очень часто приходится делать выбор: наука или спорт, спорт или здоровье, спорт или семья", - подчеркивает она.

Поклонники и конкуренты

Наибольшую поддержку Кристине дает семья. Собственно, с семьей спортсменка и пытается проводить больше времени, когда у нее выпадает свободная минутка.

"Раньше, когда ездили на соревнования, очень скучала по родным. Но сейчас уже привыкла - понятно, что мама не будет ездить со мной по соревнованиям. Это не принято", - объясняет Кристина.

Когда рядом нет близких, помогает тренер Ирина. По ее словам, у спортсменов нет времени на проблемы, они всегда должны быть в тонусе и хорошем настроении, иначе выступление может не получиться.

Кристина Пограничная пока самая успешная спортсменка клуба "Ника", который основала Ирина Руда десять лет назад. Из львовской "Ники" вышла еще одна участница национальной сборной - Мария Высочанская. Два года назад Мария переехала в Киев, сейчас тренируется в Школе Дерюгиных и выступает в групповых упражнениях.

"Очевидно, что сегодня номер один в Украине - Школа Дерюгиных", - признает Ирина Руда. В целом же сильные клубы и школы базируются в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре. Но, действительно, очень часто спортсменки переезжают в Киев, чтобы учиться именно у Дерюгиных.

Когда Кристина стала членом национальной сборной, они с тренером начали часто ездить в Киев - на собрания, на совместные тренировки.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Кристина Пограничная на соревнованиях в 2016 году

Дорогой спорт?

Костюмы для тренировки, купальники для выступлений, снаряжение, поездки на соревнования и, наконец, сами тренировки - это то, за что надо платить родителям гимнастки.

Тренер Кристины Ирина Руда говорит, что это недешевое удовольствие. Лента, булавы, мяч, - все то, с чем работает спортсменка, - стоят в среднем от двух тысяч гривен. Служат же такие вещи не слишком долго: как только сносятся, нужно покупать новые.

"Далеко не каждый может себе позволить заниматься гимнастикой. Первое время участие, проживание и дорогу на соревнования оплачивали только родители, а иногда это очень дорого. Это уже сейчас поездки Кристины, когда она ездит в составе сборной, оплачивает государство", - объясняет тренер.

Впрочем, по словам Ирины Рудой, желающих заниматься именно этим видом спорта меньше не становится. Наоборот - в Украине художественная гимнастика только приобретает популярность. Школ и клубов становится все больше, конкуренция растет, а от этого растет и качество программ, которые демонстрируют на соревнованиях.

"Это престижно сегодня, это олимпийский вид спорта, в котором Украина - среди лидеров", - уверена Ирина.

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