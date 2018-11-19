Российский генерал во главе Интерпола: какие могут быть последствия?

Копірайт зображення МВД России

В среду в Интерполе будут выбирать нового руководителя - по сообщениям международной прессы, наилучшие шансы занять эту должность имеет русский генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Украинские правозащитники и МВД уже заявили, что его победа превратит Интерпол в инструмент борьбы Кремля с политическими оппонентами за рубежом. Киев даже угрожает приостановить свое членство в организации.

В России же такие упреки назвали очередным проявлением русофобии.

Выборы нового председателя

Интерпол - инструмент международного сотрудничества полиции разных стран, в том числе международного розыска преступников.

До недавнего времени его возглавлял китаец Мэн Хунвэй. Но в октябре он ушел в отставку из-за расследования, которое против него инициировали в Китае.

Как следствие, 21 ноября Генеральная ассамблея Интерпола в Дубае должна избрать нового руководителя.

Копірайт зображення МВД России Image caption Новый президент Интерпола будут выбирать делегаты Генассамблеи - по одному голосу от каждой страны

Претендентов двое: россиянин Александр Прокопчук, который два последних года является одним из четырех вице-президентов Интерпола, и его коллега Ким Йонг Ян из Южной Кореи, который сейчас исполняет функции руководителя организации.

Недавно британская газета Times со ссылкой на собственные источники во власти написала, что безусловным фаворитом предстоящих выборов является именно россиянин.

"По словам сотрудника Уайтхолла (Правительства Великобритании. - Ред.), британские власти считают, что Прокопчук выиграет этот пост, и что нет никакого смысла в том, чтобы попытаться его остановить. О том, что Прокопчук является однозначным фаворитом, сообщает и источник, близкий к Интерполу", - написала газета.

Назначение 56-летнего Прокопчука будет означать "существенную победу Кремля" - несмотря на то, что в последние годы российское правительство не раз критиковали за злоупотребление так называемыми "красными уведомлениями" - международными запросами в Интерпол на задержание какого-либо лица, находящегося в розыске, добавляют британские журналисты.

Кто такой Прокопчук?

Копірайт зображення МВД России Image caption Александр Прокопчук уже несколько лет работает в Интерполе, и с 2016 года - на одной из руководящих должностей

Александр Прокопчук родился в Украине и учился в Киевском национальном университете. Впоследствии переехал в Москву, где изучал право во Всероссийской налоговой академии.

В 1990-е годы работал на многих должностях в российской налоговой системе, а в 2000-х перешел в органы внутренних дел.

В частности, был начальником Федеральной службы МВД по экономическим и налоговым преступлениям, руководил Управлением по международному взаимодействию Департамента экономической безопасности МВД.

В 2003 году президент России Владимир Путин дал ему звание генерал-майора милиции (впоследствии звание заменили на "генерал-майора полиции").

С 2006 года Александр Прокопчук работал заместителем руководителя российского бюро Интерпола, а в 2011 году возглавил это бюро.

"Участник боевых действий. Награжден именным оружием, имеет государственные и ведомственные награды. Почетный сотрудник МВД России", - говорится в официальной биографии Прокопчука.

Правда, в каких именно боях он участвовал, там не уточняется.

С 2014 года россиянин был избран в исполком Интерпола - уже в центральном офисе организации. Тогда он с большим отрывом победил конкурентов из Британии и Швеции.

А с 2016 года Александр Прокопчук стал там вице-президентом.

"Сотрудник спецслужб"

Копірайт зображення УНИАН Image caption Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков говорит, что проводит консультации с иностранными коллегами относительно голосования против кандидатуры Прокопчука

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Александра Прокопчука "ветераном внешней разведки России".

А член коллегии украинского МВД и депутат Антон Геращенко детализировал - Прокопчук работал в КГБ, а затем - в стратегической разведке РФ, где якобы "занимался шпионажем против США".

Такую информацию украинский депутат, по его словам, получил от источника, "который лично знает и работал с Александром Прокопчуком в разведслужбах СССР и РФ".

"В 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ в рамках кампании укрепления милиции кадрами из спецслужб. Но он, как и раньше, был и остается сотрудником спецслужб РФ", - настаивает Антон Геращенко.

"Если Прокопчук станет президентом Интерпола, это позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования "красных циркуляров" для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных, в интересах одиозного режима", - написал Арсен Аваков в Facebook.

Украинская сторона объявила, что всеми силами будет бороться против назначения россиянина.

А депутат Европарламента Ребекка Хармс, которая поддерживает Украину, даже призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если его возглавит Александр Прокопчук.

"Русофобская призма"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российский генерал-майор полиции имеет значительный опыт борьбы с международной преступностью, настаивают в российском МВД

В России такие обвинения со стороны украинского МВД назвали очередным проявлением русофобии.

Руководитель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил: "Их не волнует профессионализм, их волнует прежде всего российское происхождение. Хотя, кстати, он (Александр Прокопчук. - Ред.), по-моему, даже украинец этнически и долгое время работал в Украине".

"Все сегодня в Украине воспринимается через русофобскую призму", - добавил российский политик.

"Профессиональный опыт А.В. Прокопчука в сфере борьбы с международной преступностью будет востребован в работе исполкома и позволит правоохранительным органам разных стран находить "общий язык", - отмечали в МВД России еще в 2014 году.

Функции

Копірайт зображення interpol.int Image caption Александр Прокопчук сейчас - один из вице-президентов Интерпола и входит в его исполком

Президента Интерпола выбирает генеральная ассамблея организации - кандидата должно поддержать простое большинство делегатов от 192 стран-членов (по одному голосу от страны).

Выбирают его на четыре года.

Сам президент председательствует на заседаниях Генассамблеи и исполкома Интерпола и "направляет обсуждения".

Оба упомянутых органа не работают постоянно, а собираются несколько раз в год (Генассамблея - раз, исполком - три раза), и решают стратегические и главные организационные вопросы работы Интерпола.

Последние должен воплощать постоянно действующий секретариат, который имеет своего собственного руководителя.

Таким образом, президент Интерпола ответственен не за "ручное управление" организацией, а скорее за принятие стратегических решений.

Впрочем, именно в этом и видят главную опасность правозащитники.

"Генеральный секретариат Интерпола и другие органы будут вынуждены только выполнять принятые под руководством президента организации стратегические решения. Стратегия работы организации будет формироваться и определяться представителем страны-агрессора...", - говорится в заявлении ряда украинских правозащитных организаций, к которому присоединились и иностранные коллеги.

"Россия и ее союзники - Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан, а также Венесуэла и Иран, являются лидерами в использовании механизмов Интерпола, в том числе Red Notice ("Красные уведомления") и Diffusion requests, с целью политических преследований, преследований по национальным, религиозным, социальным и гендерным мотивам", - добавляют правозащитники.

Инструмент политической борьбы?

Копірайт зображення interpol.int Image caption Дмитрий Ярош был среди объявленных в розыск людей на сайте Интерпола

Россию не раз обвиняли в том, что она пытается использовать "красные уведомления" - фактически международный ордер на арест - для нейтрализации своих оппонентов - ограничения их в передвижениях или с целью добиться экстрадиции (хотя лидером по количеству таких запросов стала Турция после попытки госпереворота в 2016 году).

Люди, в отношении которых выписано "красное уведомление", могут быть арестованы в любой стране, которая является членом Интерпола, а их банковские счета могут быть заморожены.

В упомянутой статье Times указывается, что именно в годы работы Александра Прокопчука в российском МВД Интерпол получал много спорных "красных уведомлений" в отношении людей, которых российские власти могли преследовать по политическим мотивам.

"Прокопчук является проблемой, ведь он был тем человеком в российском министерстве внутренних дел, который отвечал за создание многих сфабрикованных "красных уведомлений", поданных во время его службы в МВД", - цитировала Times бывшего специального советника британского МИД Дэвида Кларка.

В прошлом по инициативе российских властей такие уведомления были выписаны в отношении таких людей:

Арсений Яценюк . Россия обвинила украинского экс-премьера в том, что он в 1990-х воевал в Чечне. Интерпол это обвинение отверг.

. Россия обвинила украинского экс-премьера в том, что он в 1990-х воевал в Чечне. Интерпол это обвинение отверг. Игорь Коломойский . Украинского олигарха и экс-губернатора Днепропетровской области Россия обвинила в убийствах и похищениях людей. "Красную карточку" на задержание Коломойского Интерпол не выдал.

. Украинского олигарха и экс-губернатора Днепропетровской области Россия обвинила в убийствах и похищениях людей. "Красную карточку" на задержание Коломойского Интерпол не выдал. Дмитрий Ярош . Объявление в розыск экс-лидера "Правого сектора" за "публичные призывы к терроризму и экстремизму" в России, в отличие от "уведомлений" по Яценюку и Коломойскому, появилось в базе Интерпола. Но впоследствии организация изучила дело и признала, что это - преследование политического оппонента.

. Объявление в розыск экс-лидера "Правого сектора" за "публичные призывы к терроризму и экстремизму" в России, в отличие от "уведомлений" по Яценюку и Коломойскому, появилось в базе Интерпола. Но впоследствии организация изучила дело и признала, что это - преследование политического оппонента. Юлия Тимошенко. Еще одного экс-премьера Украины объявляли в розыск Интерпола в 2004 году, во время "Оранжевой революции". Российская военная прокуратура обвиняла ее в мошенничестве. Впоследствии сообщение о ее розыске с сайта исчезло.

Кроме того, российские Следственный комитет и прокуратура объявляют о "военных преступлениях" в Украине, ответственность за которые пытаются возложить на командиров ВСУ.

"РФ уже пыталась объявить в международный розыск наших военачальников от (начальника Генштаба ВСУ. - Ред.) Виктора Муженко до командиров бригад. Тогда украинской полиции удалось доказать нелепость этого", - написал недавно представитель МВД Украины Артем Шевченко.

"Но кто даст гарантии, что эти попытки не повторятся вновь в отношении украинских защитников более низкого уровня?", - добавил он.

Объявить в международный розыск Россия пыталась и других оппонентов Кремля, например оппозиционеров Михаила Ходорковского, Никиту Кулаченкова, Петра Силаева, американского финансиста и критика президента Путина по делу Магнитского Билла Браудера, а также бывшего председателя Московской антидопинговой лаборатории, который заявил о системе допинга в российском спорте - Григория Родченкова.

Некоторых из них даже задерживали по российским запросам, однако позже отпускали и в РФ не экстрадировали.

Между тем украинские правозащитники и политики призывают коллег из разных стран подписать совместное обращение к делегатам Генассамблеи Интерпола с призывом не голосовать за Александра Прокопчука 21 ноября.

К призыву уже присоединились более полусотни различных организаций.

Копірайт зображення Getty Images Image caption За кандидатов на пост президента Интерпола будут голосовать в среду

"С приходом на руководящую должность в Организации представителя РФ число политических преследований с использованием механизмов Интерпола только увеличится, потому что с высокой вероятностью можно говорить о том, что властями РФ будут применены методы блокировки жалоб на незаконное размещение досье преследуемых лиц, содержащихся в базе данных организации", - предостерегают правозащитники.

В Кремле же все обвинения отвергают и говорят - своего кандидата полностью поддерживают.

"Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", - заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

А Арсен Аваков пригрозил - если россиянина все же изберут президентом Интерпола, то Украина "рассмотрит вопрос о приостановке своего членства" в организации.

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