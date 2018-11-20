Украинка пробежала 12 марафонов за год и собрала почти миллион. Для чего?

Копірайт зображення Фото из архива Татьяны Гриневой Image caption Медитация и время для себя - так Татьяна Гринева описывает свое увлечение бегом

Она бежала по улицам Сан-Франциско, мимо Колизея в Риме и через Манхэттен в Нью-Йорке.

Украинка Татьяна Гринева рассказывает, что пробежала 12 марафонов за 12 месяцев, - чтобы испытать себя и собрать почти миллион гривен на благотворительность.

О том, как ей это удалось, она рассказала ВВС News Украина.

Бег как медитация

Математик по образованию и интернет-предприниматель, Татьяна Гринева называет бег увлечением, которое началось с обычных и не системных утренних пробежек.

"Это было классное время для себя, такая утренняя медитация, которая помогала быть в форме. Но всегда должна быть какая-то высокая и вдохновляющая цель. Я поняла, что если я не пробегу на марафоне, то забью на бег".

Копірайт зображення facebook.com/grinuova Image caption "Все спрашивают, как же бег помогает собрать деньги? Да никак. Это просто способ привлечения внимания к проблеме"

Начались интенсивные тренировки и марафоны. К 2017 году их было три - Brooklyn Marathon 2016, Vienna Marathon 2017, Wizzair Marathon 2017.

"Марафонский бег я люблю и уважаю за главный инсайт: все могут все. То есть, абсолютно все абсолютно все: вот ты, обычный человек, а взял и пробежал марафон - нечеловеческие нагрузки и преодоления. Можно же так и везде, правда?"

Появление цели

В декабре 2017 года Татьяна поставила себе цель пробежать 12 марафонов за 12 месяцев и побежала - старт был на беговой дорожке в Киеве.

Копірайт зображення instagram.com/12marathons Image caption "Невероятные ощущения, когда на финише тебя встречают. Во время марафона в Риме за меня болел сын"

Затем были жаркие Канары, где после марафона бегуны охлаждали ноги в бассейне со льдом, бег при температуре -3 по трассе "Здоровье" в Одессе, 42 км под громкие возгласы болельщиков в Риме - это был самый громкий марафон, вспоминает Татьяна.

Но признается - ее замысел почти рухнул:

"Сначала это было просто увлечение, это стимулировало меня писать книгу о беге. Но потом я почти сдалась, устала и главное - не видела смысла бегать дальше".

Спасла проект, по словам Татьяны, идея бегать и собирать деньги для благотворительного фонда "Таблеточки". Девушка решила посвятить 12 марафонов паллиативной программе фонда, детям, которых почти невозможно вылечить, но боль которых можно облегчить.

"Мне сказали, что на это собирать сложнее всего. Люди не хотят слышать о смерти".

За первый месяц, рассказывает она, 100 тыс. грн собрались просто: "У меня была аудитория в соцсетях, мои друзья, знакомые. Потом стало сложнее. Вообще, это тяжкий труд - просить деньги на благотворительность эффективно".

О своих забегах Татьяна постоянно писала в соцсетях, перечисляла часть прибыли от своих проектов, организовала благотворительный марафон на ВДНХ в свой день рождения, читала лекции, давала бизнес-консультации.

"Я делала все то, чем и до этого занималась в жизни, но направила это на благотворительность".

"Есть и пить на ходу"

Копірайт зображення instagram.com/12marathons Image caption "Сложнее всего было бежать ночью в Вышгороде, веселее - в Нью-Йорке, там была огромная поддержка"

О самих марафонах она говорит так: когда бежишь так долго, привычными становятся такие вещи, как есть и пить на ходу, принимать обезболивающее, или наносить охлаждающий крем прямо на лосины во время марафона.

Копірайт зображення instagram.com/12marathons/ Image caption В марафоне в Нью-Йорке приняли участие 53 тыс. бегунов, но желающих было еще больше - более 100 тыс. Право участия разыгрывают в лотерею, или его можно получить, собрав 2500 долларов на благотворительность. Именно так сделала Татьяна.

Из 12-ти марафонов шесть Татьяна Гринева пробежала в Украине, а остальные в пяти разных странах - в Лас-Пальмас (Канарские острова), Тель-Авиве, Риме, Сан-Франциско, Амстердаме.

Последний и с самым быстрым временем - 3:44:30 - был в Нью-Йорке.

"Нью-Йоркский марафон очень легко пробежать, там такая бешеная поддержка на каждом шагу все 42 км, такое впечатление, что тебя просто подхватывает толпа и выносит до финиша".

В этом марафоне участвовали 53 тыс. бегунов, но желающих было почти вдвое больше. Право участия разыгрывают в лотерею, но его можно получить и собрав 2,5 тыс долларов на благотворительность. Именно так сделала Татьяна.

Что это изменило?

"Все спрашивают, как же бег помогает собрать деньги? Да никак. Это просто способ привлечения внимания к проблеме. Для того, чтобы изменить систему, нужно, чтобы много людей это делали".

За время существования проекта деньги перечислили более 1200 человек: пожертвования были от семи гривен до десятков тысяч, деньги от друзей и людей, которых Татьяна Гринева никогда не видела, переводили на счета и привозили в пакетах.

Копірайт зображення instagram.com/12marathons/ Image caption В свой день рождения Татьяна Гринева пробежала 43 км на ВДНХ

"Один парень написал, что начал бегать, потому что читал меня, и каждый раз, когда выходил на пробежку, переводил деньги. Это была его благодарность за вдохновение".

Своей же целью она видит изменение мышления людей, выработку у них привычки помогать.

"Даже миллионом гривен я не изменю положение дел, но я могу показать пример. Меня одной не хватит, чтобы купить всем обезболивающее, но можно это масштабировать и научить помогать других".

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