Хлеб Голодомора в деле 1941: доказательство преступления
"Здесь хранится образчик хлеба, какой ели крестьяне весной 1932 года", - так начинается одна из двух записок, случайно найденных исследователями в архивном уголовном деле 1941 года.
В записки были завернуты два небольших кусочка хлеба - темный 1932 года и чуть светлее 1933-го.
Автора записок Алексея Тимофеевича Сорокина арестовали 26 июня 1941 года - спустя четыре дня после начала Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Его обвинили в антисоветской агитации.
То, что кусочки хлеба остались по делу, свидетельствует о том, что они были важными доказательствами вины обвиняемого с точки зрения следователей, - говорит директор Центрального государственного архива общественных объединений Украины Ольга Бажан.
"Как страшен голод!"
Первая записка и кусочек хлеба относятся к 1932 году. Алексей Сорокин несколько раз подчеркивает, что такой хлеб ели крестьяне, а горожанам пока несколько лучше:
"Мы, киевляне, пока имеем хлеб и сравнительно не пухнем от голода, хотя и недоедаем очень. Как страшен голод!"
Из записки неясно, откуда ее автор получил крестьянский хлеб.
"Состав этого хлеба мне неизвестен", - также указывает Алексей Сорокин.
Однако он пишет о цели, с которой сохранил этот кусочек: "Это образчик нам в назидание".
Вторая записка содержала немного больше информации о составе хлеба:
"В 1933 году весной голод припек так всех киевлян, что они употребляли в пищу все, что угодно, а вместо хлеба пекли лепешки из желудевой коры и шкарлупы из картофеля и всякой примеси ... Как страшен голод. Ужас !!!"
И снова Алексей Сорокин указывает цель, с которой он это делает:
"Такой образчик хлеба я оставил моим детям на назидание".
Однако единственная дочь Алексея Сорокина умерла за год до его ареста в 1941-м.
В материалах дела говорится, что это была одна из деталей, которую следователи воспринимали как доказательство намерений арестованного проводить антисоветскую агитацию. Мол, у Алексея Сорокина уже нет детей, а он все еще хранит эти кусочки хлеба 1932-33 годов.
"Следствие располагает данными, что Вы сохраняли эти экспонаты с контрреволюционной целью, используя их как наглядное свидетельство для контрреволюционной агитации против советской власти", - цитирует протокол допроса Ольга Бажан.
"Именно в этих двух строках присутствует косвенное признание вины за преступления, совершенные советской властью во время Голодомора".
От Кубанского казачьего хора до Байкового кладбища
Алексей Сорокин родился в Полтавской области в 1877 году. Согласно "Анкете арестованного", закончил народное училище, учительские курсы и до 1912 года работал учителем пения. С тех пор и практически всю Первую мировую был регентом Кубанского казачьего военного хора - в деле даже есть контракт с подписью командующего Кубанского казачьего войска.
После октябрьской революции 2017 года его послужной список весьма обширен - учитель пения, рабочий, регент церковного хора.
На время ареста - 26 июня 1941 года - Алексей Сорокин был регентом Вознесенской церкви на Байковом кладбище в Киеве.
Разрешение на арест датировано 23 июня. Киев уже бомбили, начиналась эвакуация. Органы НКВД действовали в соответствии со своими инструкциями, и "зачищали" "неблагонадежные элементы", - рассказывает Ольга Бажан.
"Из материалов дела не видно, но можно предположить, что он и до этого состоял на учете в НКВД".
В июле Алексея Сорокина этапируют в Новосибирск. Уже там в октябре 1941-го его приговаривает к пяти годам высылки в Красноярский край "за антисоветскую агитацию".
Своей вины Алексей Сорокин не признал. Что с ним произошло после обвинительного приговора, украинским архивистам пока неизвестно. В 1989 году он был реабилитирован.
Что будет с "образчиками в назидание"?
Столь поздняя реабилитация Алексея Сорокина может свидетельствовать о том, что родственников, заинтересованных в его реабилитации во время первой волны пересмотра дел после смерти Сталина, не осталось, говорит Ольга Бажан.
"Если бы только кто-то из прямых потомков остался и заинтересовался его судьбой, возможно, реабилитация пришла раньше".
Так же об этом может свидетельствовать и то, что с 1994 года, когда дело было передано в архив общественных объединений, делом Алексея Сорокина никто не интересовался - ни исследователи, ни родственники.
Поэтому недавние архивные находки являются толчком для дальнейших исследований, ведь между предпоследним документом в деле, обвинительным заключением, и последним документом, решением о реабилитации, - промежуток в 50 лет.
Впрочем, у исследователей есть несколько зацепок - это имена его жены, а также братья и сестры, указанные в реабилитационном заключении.
Что касается кусочков хлеба, то они, как утверждает заместитель министра юстиции Денис Чернышев, будут переданы в Институт судебной экспертизы, чтобы определить их состав, после чего они также будут приобщены к делу.