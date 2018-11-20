"Серфинг" на настроениях: почему Тимошенко возглавляет президентский рейтинг?

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Популярность Юлии Тимошенко в качестве претендента на президентское кресло стабильно растет на протяжении последних шести месяцев. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов. По состоянию на начало ноября лидер "Батькивщины" опережает других потенциальных участников президентской гонки почти вдвое.

Несмотря на то, что официально избирательная кампания в Украине еще не началась, а доля тех, кто негативно настроен в отношении Юлии Тимошенко достаточно высока, эксперты признают: сегодня можно сказать, что она попадает во второй тур президентских выборов весной 2019-го.

Как выразилась социолог Ирина Бекешкина, "во втором туре будет Юлия Тимошенко и не известно, кто".

В чем же секрет ее успеха, и есть ли этот секрет в принципе?

"Ядерный электорат возвращается"

На протяжении многих избирательных кампаний значительная часть людей не устает говорить во время опросов, что хочет видеть в политике и на руководящих должностях в стране новых людей. Но результаты гонки каждый раз демонстрируют, что президента избиратели выбирают все-таки из бывших, хорошо известных им политических деятелей.

Во втором туре будет Юлия Тимошенко и не известно, кто Ирина Бекешкина, "Демократические инициативы"

Согласно опросам, которые провели КМИС, Центр Разумкова и группа "Рейтинг" в конце октября-начале ноября, лидерами электоральных симпатий являются все те, кто был во власти в предыдущие годы.

Исключение составил лишь актер Владимир Зеленский, который пока не заявлял, что будет баллотироваться в президенты, но которому социологи прочат второе место в рейтинге. Однако этот результат - в пределах статистической погрешности по сравнению с другими несколькими претендентами.

Юлию Тимошенко готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании. Почти вдвое меньше у Владимира Зеленского, которого поддерживают 11,4%, Петра Порошенко (10,3%), Анатолия Гриценко (9,9%), Юрия Бойко (8,7%).

"Юлия Тимошенко воспринимается значительной частью избирателей как человек, который может победить действующего президента. Второе - у нее есть так называемый "ядерный" электорат, утраченный на последних президентских выборах, когда победил Петр Порошенко. То есть, это люди, которые были преданы ей раньше, так называемые "юлеботы", которые теперь, разочаровавшись в действующей власти, снова возвращаются к ней. И их число, вероятно, будет расти", - говорит в комментарии ВВС News Украина директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

Копірайт зображення Getty Images Image caption За Юлию Тимошенко готовы проголосовать люди старшего поколения и преимущественно жители сел, говорят социологи

На президентских выборах в 2014 году Юлия Тимошенко получила менее 13% голосов, проиграв Петру Порошенко. В 2010-м, во втором туре выборов, ее поддержало 45,5% избирателей, а это более 11,5 млн человек.

Значительная часть из них, говорят эксперты, готова будет снова голосовать за нее.

"Очевидно, к ней возвращаются люди, которые на последних выборах голосовали за другого кандидата. Причем, те которые уже определились, - это еще далеко не все сторонники. Если анализировать, кто готов ее поддержать, то это, прежде всего, люди старшего возраста. И если, например, за Порошенко готовы голосовать представители среднего класса, то есть, более или менее обеспеченные люди, то за Тимошенко - самые бедные", - говорит в комментарии ВВС News Украина директор центра "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В президентской гонке 2014 года Юлия Тимошенко участвовала вскоре после выхода из Качановской колонии, где, как она утверждала, у нее обострились проблемы с позвоночником

"Серфингует на настроениях"

Однако едва ли не главным фактором отрыва Юлии Тимошенко от других претендентов эксперты называют ее способность (или способность ее команды) мгновенно реагировать на настроения людей и обнародовать их как свои настроения.

"Она - самая яркая популистка из всех претендентов на президентское кресло", - признает социолог Ирина Бекешкина.

"Юлия Тимошенко наиболее эффективно среди других претендентов "серфингует" на настроениях общества, она интуитивно улавливает и максимально эксплуатирует болевые точки в экономике и социальной сфере, и делает это достаточно профессионально. Она озвучивает месседжи, которые избиратель больше всего ждет", - считает политолог Виталий Кулик.

Она озвучивает месседжи, которые избиратель больше всего ждет Виталий Кулик, Центр исследований проблем гражданского общества

Пример - реакция Юлии Тимошенко на решение правительства поднять цены на газ на 23%. Новый предвыборный видеоролик экс-премьера рассказывает о том, как новая власть отменит это решение.

И такое обещание для многих избирателей, вынужденных платить за дорогостоящий газ, гораздо важнее критики подписанных Юлией Тимошенко с Владимиром Путиным украино-российских газовых соглашений в 2009 году.

Расписания и сценарии

И все же, социологи отмечают, что обнародованные цифры поддержки потенциальных претендентов на президентский пост все еще очень низкие, если анализировать их в разрезе всего населения Украины, а не только тех избирателей, которые окончательно определились. Поэтому интрига сохраняется: другие кандидаты еще не мобилизовали свой электорат, как это делает Юлия Тимошенко уже сейчас.

Также, отмечает Ирина Бекешкина, многое будет зависеть от того, кто из потенциальных кандидатов откажется от участия в гонке и кому достанутся голоса их сторонников.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юлия Тимошенко и Петр Порошенко когда-то были в одной, "оранжевой", команде. Фото 2006 года

"Люди разочаровались, но голосовать будут. Сейчас есть много неопределившихся. Поэтому появляется немало претендентов, которые считают, что станут альтернативой. Изменения рейтингов возможны. Однако считаю, что главная борьба развернется все же среди нынешних лидеров опроса", - говорит Ирина Бекешкина.

Виталий Кулик отмечает, что люди не особо верят новым политикам, поскольку они "не озвучивают ничего такого, чтобы заставило голосовать за них", поэтому склонны отдавать свои голоса "старым" лицам.

Эксперт считает, что на "старую-новую" Юлию Тимошенко надеются те, кто считает, что она все-таки сможет расшатать систему, представителем которой все еще остается.

"Юлия Тимошенко - единственная из политиков, которая, хоть и бывшая, но воспринимается как оппозиция действующему президенту, в котором многие разочаровались", - добавляет доктор политологии Александр Вишняк.

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