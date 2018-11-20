Львов - культурная столица или столовая для туристов?

Копірайт зображення Galyna Yakushko Image caption Во Львове провели символическую акцию - с "надгробием" статуса культурной столицы Украины

Скандал вокруг львовского художественного центра "Дзига", который передали другим владельцам, перерос в бунт.

Представители творческой среды города возмутились: Львов никогда уже не будет таким, как раньше, его превращают в "большую столовую для туристов".

"Львов превращается в огромную кухню! Львов, где можно пожрать, и все", - говорит житель города Павел Глеба, который принес хризантемы к установленному во время символической акции надгробию.

В ее рамках художники, фотографы, скульпторы собрались на улице Армянской, неподалеку от "Дзиги". Все в черном - они "в трауре". К стене прислонили каменное надгробие, под которое и приносили цветы.

А все потому, как объяснили участники, что Львов перестает быть культурной столицей Украины.

"Чтобы называть себя культурной столицей, Львову надо для этого что-то делать", - говорит Ляна Мицко, одна из организаторов акции.

"Художники не будут творить на бордюре или на брусчатке", - добавляет она.

С чего начался скандал?

Со смены владельца в художественном объединении "Дзига".

Копірайт зображення Galyna Yakushko Image caption Сейчас в "Дзиге" - ремонт. Будущее галереи у многих вызывает сомнения

До недавнего времени в его галерее художники могли бесплатно выставлять свои произведения, читать стихи и играть музыку, в том числе начинающие.

Заведение, в котором постоянно происходили "художественные тусовки", считается культовым среди львовян и туристов.

В "Дзигу" как в церковь

Художник Левко Скоп из Дрогобыча провел не одну выставку в "Дзиге". Он рисует иконы и полотна на религиозную тематику. Говорит, что как только приезжает во Львов, идет в "Дзигу" - как в церковь.

"Иду и заранее знаю, что будет классно. Ты будешь в современном искусстве. Работы, которые там выставляли - это работы на шаг впереди. Это то, что в будущем станет классикой", - рассказал он.

"Балдею не только от картин, но и от фотографий. "Дзига" - это серьезный художественный центр европейского уровня в Украине", - добавляет Скоп.

Теперь помещение выкупила известная сеть кафе и других заведений "Холдинг эмоций !FEST". Как будет работать заведение - художники не знают.

"Дзига" свернула свою деятельность в том формате, который мы знали 25 лет. Неизвестно, в каком формате начнет ее снова. Знаем, что "все будет лучше, чем раньше". Однако это не внушает никакой надежды..."- говорит художник и преподаватель Академии искусств во Львове Олег Сусленко.

Без "очередной реберни"

В сети !FEST же уверяют -формат заведения не изменится. Сейчас там работают над концепцией и делают ремонт в галерее.

Говорят, готовят новую выставку современного искусства уже на Рождество по западному обряду (25 декабря). Она будет посвящена Львову 1990-х и двухтысячных годов.

Копірайт зображення Galyna Yakushko Image caption У преподавателя Академии искусств во Львове Олега Сусленко надежды на сохранение галереи немного

"Очередной "Реберни" в "Дзиге" не будет, это однозначно, - заверила представительница холдинга Оксана Емец. - "Дзига" останется "Дзигой".

Кроме того, предыдущие владельцы останутся совладельцами. Какую долю бизнеса не продали - не разглашают, объясняя лишь, что заведение было неприбыльным, поэтому пришлось привлечь новые инвестиции.

"У нас есть распределение обязанностей. !FEST отвечает за питание, за ресторан. Мы занимаемся фестивалями и галереей. Работаем вместе. Их зона ответственности - это зарабатывать деньги на кафешке или ресторане. Затем мы вместе решаем и инвестируем в часть, которая касается искусства", - подводит итог Маркиян Иващишин, соучредитель "Дзиги".

Что дальше?

Но проблема гораздо больше, уверяют художники. Молодым художникам негде делать выставки современного искусства - в городе нет ни одного арт-центра, галереи современного искусства или хотя бы музея.

Михаил Скоп - студент Академии искусств во Львове и сын Левка Скопа. Говорит, что свои работы ему негде выставлять, поэтому он работает со стрит-артом.

Рисует свои картины на стенах домов, в заброшенных помещениях. Художник признает, что это запрещено, но говорит, что не может обуздать свою творческую натуру.

"Я хорошо знаю, что такое низовое искусство, которое должно быть независимым, которое должно иметь выражение в чем-то. Если оно не будет выражено на выставках, в галереях или в других легальных местах, то оно вылезет на улице!" - уверен Михаил Скоп.

Копірайт зображення Galyna Yakushko Image caption Михаил Скоп говорит, что рисует на улицах, потому что больше негде контактировать с аудиторией

"Для студентов художественных направлений остаются только самоорганизующиеся галереи, или, например, такие места как кафедра графического дизайна в Академии художеств. Этого, очевидно, мало", - добавляет художник и преподаватель Академии искусств во Львове Олег Сусленко.

Из-за отсутствия мест, где можно сделать выставку, трое художников-энтузиастов семь лет назад организовали галерею у себя на кухне, в квартире на улице Льва Толстого. В полуподвальном помещении показывали картины как известных художников, так и начинающих и студентов. Делали инсталляции и перформансы.

"Альтернативы для молодого художника нет. А художник без галереи - это художник без зрителя. Это как писать стихи и складывать их в ящик", - говорит художник Павел Ковач.

"Чиновники меряются памятниками - у кого больше и лучше - и ничего не делают для искусства", - добавляет другой участник протеста, намекая на памятники, открытые параллельно городской и областной властями к годовщине создания ЗУНР.

Художники обещают провести акцию и под стенами городского совета Львова. Свои требования они уже написали на доске.

Ответ чиновников

Директор департамента культуры Львовского городского совета Наталия Бунда с художниками не согласна.

По ее мнению, культурная среда органично развивается - в городе открывают музыкальные школы и музеи, восстановили дом органной музыки и создали Институт стратегии культуры.

Копірайт зображення Galyna Yakushko Image caption Дзига и не менее культовая рыбка под входом в галерею

На вопрос о том, где молодому художнику можно сделать выставку картин, чиновница не ответила.

Однако заверила, что в ближайшее время для тех потребностей приспособят одно из коммунальных помещений. В планах также создание современного музейно-выставочного комплекса. Хотя участок под него до сих пор не нашли.

"В центре города или рядом, где было бы удобно такому выставочному центру, свободных земель коммунальной собственности нет. Поэтому мы будем проводить с военной частью переговоры о том, чтобы они отдали нам свою территорию, а взамен мы предложим им что-то альтернативное. И тогда можно развивать этот проект", - добавила Наталья Бунда.

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