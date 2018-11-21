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Майдан застал меня врасплох, ведь во время переговоров с политическими лидерами как от власти, так и от оппозиции, я не получал никаких сигналов о его возможности. Тысячи и тысячи украинцев вышли на улицы в Керчи в Крыму, Донецке, Харькове, Киеве, Львове и во многих других городах Украины, демонстрируя свое зрелое осознание того, что они - граждане.

Чем был Майдан для меня

Сначала я сравнивал Майдан с Солидарностью 1980 года (независимый профессиональный союз польских рабочих, созданный в сентябре 1980 года, переросший впоследствие в масштабное движение против коммунистического режима. - Ред.). Но Майдан был даже шире и глубже по своему значению.

Стремясь найти Европу, украинцы узнали свою страну, обрели ощущение общности, независимо от возраста, языка или вероисповедания.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский пришел на акцию в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве, 30 ноября 2013 года. Именно той ночью состоялся разгон Евромайдана. Протестующие призвали киевлян присоединиться и продолжить акцию

Майдан заставил меня переосмыслить свое видение украинцев: они были настолько хорошо организованными, дисциплинированными, целеустремленными, зрелыми, стойкими и непоколебимыми, чего я никак от них не ожидал.

Я бывал на Майдане и разговаривал с людьми, я видел их глаза, чувствовал их эмоции. И эти несколько недель рассказали мне о стране больше, чем многие предыдущие месяцы.

Был ли он нужен?

В странах, где институты демократии не формируют политику и не позволяют проводить важные дискуссии об общественных интересах, их заменяют улицы и площади.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Ян Томбинский, Александр Квасьневский и Пэт Кокс в Верховной Раде. Фото сделано 21 ноября 2013 года - именно в этот день и начался Евромайдан

Майдан стал лучшим инструментом выражения человеческой воли, чем политические партии или парламент.

Высокомерие власти, верившей в инструмент "политических технологий" и в применение принципа divide et impera ("разделяй и властвуй"), привело к Майдану, к разочарованию и гневу людей, которые потеряли всякую надежду повлиять на политику страны обычными методами.

Граждане стали рупором Майдана, а гражданин - субъектом политической жизни.

Изменения и вызовы

Майдан стал краеугольным камнем для новой Украины, пути назад нет. Он сделал Киев настоящей столицей Украины, которая больше не является платформой для балансировки влияния на различные регионы страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Евромайдан в Киеве, 1 декабря 2013 года

Нужна настоящая трансформация всех организационно-правовых форм, чтобы восстановить веру граждан в общее будущее.

Майдан как инструмент защиты страны от агрессии принадлежит простым людям, а не государственным структурам или силам. Пришло время, когда государство должно убедить граждан, что оно может предложить им перспективу нормальной, мирной и процветающей жизни.

Европа же может многому поучиться у украинцев, исполненных решимости отстаивать свои гражданские права даже ценой собственной жизни.

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