NASA отправит марсоход в кратер, где могут быть следы древних организмов

Копірайт зображення NASA/JPL/JHUAPL/MSSS/BROWN UNIVERSITY Image caption Есть серьезные доказательства, что в кратере Йезеро была вода

Космическое агентство намерено отправить на Красную планету новый марсохода.

Ровер "Марс-2020" совершит посадку на территории кратера Йезеро в экваториальных регионах Марса, на чьем дне сохранились следы древних марсианских рек и озер, заявили в НАСА.

Спутниковые изображения Йезеро указывают на то, что там была дельта давно исчезнувшей реки, которая впадала в большое озеро.

По мнению ученых, 3,5-3,9 миллиардов лет назад в такой среде могли появиться бактерии. Тогда Марс был более теплым и влажным, чем сейчас.

Что особенного в кратере Йезеро?

По словам менеджера проектов NASA Кена Фарли, дельта реки прекрасно сохраняет биологические признаки - любые доказательства жизни, которое могло существовать в воде озера.

Органические молекулы также могли сохранить многочисленные типы горной породы в Йезеро, в частности карбонаты и глину. Если все так, как думают ученые, это может стать доказательством того, что когда-то здесь существовала жизнь.

Глубина кратера Йезеро - 500 метров. Его выбрали после четырех лет консультаций с исследователями Марса. Кратер стал фаворитом голосования на одном из последних конференций NASA.

Кратер находится к северу от экватора Марса. Его назвали в честь боснийского города; в некоторых славянских языках "йезеро" означает "озеро".

Копірайт зображення NASA Image caption Проект марсохода 2020 года основан на роботе "Кьюриосити", который NASA посадили в кратер Гэйл в 2012 году

Что даст миссия 2020 года?

Одна из других целей миссии - собрать образцы почвы и переслать их на Землю, где ученые проведут анализ на предмет наличия следов органической жизни.

Сейчас NASA работает над этой инициативой с Европейским космическим агентством, однако когда именно емкости с образцами смогут подобрать - пока неясно.

Копірайт зображення NASA Image caption Иллюстрация: Миссия 2020 года снова будет использовать технологию Skycrane, чтобы спустить ровер на поверхность Марса

Чего еще ждать на Марсе?

Миссии на Марс могут запускаться только в коротком временном окне из-за особенностей расположения планет.

Миссия 2020 года будет запущена в июле-августе, а достигнет красной планеты в феврале 2021 года.

"У NASA долгая история успеха исследовений Марса. С тех пор, как Маринер-4 отправился на Марс в 1965 году, мы посылали аппараты на орбиту, приземлялись и ездили по поверхности красной планеты", - сказал Лори Глазе, исполняющий обязанности директора подразделения NASA по планетарным исследованиям.

"И у нас будет возможность продолжить эту историю успеха через неделю, когда мы посадим на поверхность "Инсайт". Мы ждем этого с нетерпением", - добавил Глазе.

В отличие от ровера 2020 года и "Кьюриосити", "Инсайт" - статичный модуль. Его первая миссия - "заглянуть внутрь" планеты. Он будет использовать сейсмометры для изучения "марсотрясений", чтобы проанализировать внутреннюю структуру планеты.

Европейское космическое агентство также посылает ровер к Марсу в 2020 году. Европейские ученые выбрали пунктом назначения равнину Оксиа Планум. Спутниковые снимки показывают, что как в случае с Йезеро и Гэйл, в этой местности также есть следы того, что раньше там была вода.

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