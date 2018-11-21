Джин снова в моде. Надолго ли?

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Раньше джин считался напитком снобов и стариков, но сегодня это самый модный напиток в Британии. Надолго ли?

Вечер пятницы в баре House of Hortus в лондонском Сохо обещает быть интересным.

Здесь есть тематические комнаты на выбор, где освещение, мебель и даже запах соответствуют цвету и вкусу подаваемых напитков.

И набор коктейлей тоже неплохой: в каждой комнате свой. Ревень и имбирь, слива и корица, гранат и роза - все смешивают с игристым вином и подают с мятой или лепестками роз. Однако их объединяет одна алогольная основа - джин.

Image caption Временный бар Lidl House of Hortus в Сохо

На самом деле в этот вечер бар предлагает рекламный рождественский ассортимент джина Lidl.

Сеть делает ставку на то, что напиток будет способствовать росту рождественских продаж - в этом году объемы продаж алкоголя выросли на 40% в сравнении с прошлом годом.

Конечно, здесь срабатывает не только мода на Lidl. В этом году Джин Aldi был отмечен серебрянной наградой (совместно с Lidl) Международного конкурса вина и спиртных напитков (International Wine and Spirits Competition). А сеть супермаркетов Asda сообщает, что рост продаж джина составил головокружительные 76%.

Согласно данным Lidl, в этом году количество взрослых, употребляющих джин, выросло на 1,5 миллиона по сравнению с предыдущими годами.

На этой неделе в продажу поступил джин стоимостью 4 тысячи фунтов за бутылку. Его продает только сеть британских универмагов Harvey Nichols, специализирующаяся на предметах роскоши.

Сегодня популярность джина измеряется не только стаканами.

Джин входит в состав многих продуктов: масло для тела, ароматические свечи и бальзамы для губ, чай в пакетиках, конфеты в рождественских календарях, попкорн, сыр и шоколадки со вкусом джина.

Все это озадачило бы представителей эпохи покойной королевы-матери, для которых последний виток популярности джина в качестве аперитива пришелся примерно на 1970-е годы.

Сегодня можжевельник, определяющий аромат, от которого произошло название напитка, может даже не ощущаться среди других запахов. Жареные семечки белого кунжута, морские водоросли, гибискус и санша (японский перец) - все это теперь используется для ароматизации джина.

Image caption Существует ли что-то, с чем не гармонирует аромат джина?

Как к этому пришли? И может ли это продолжаться?

Ответ на первый вопрос содержится в корректировке политики правительства. До 2009 года ни один завод по производству спирта мощностью менее 1800 литров (400 галлонов) не мог получить законную лицензию. Это было сделано для того, чтобы остановить мелких продавцов нелегального спиртного.

Но потом налоговая служба правительства (HMRC) по рекомендации компании Sipsmith Gin изменила свою политику, позволив лицензировать мелких производителей алкогольной продукции, "если у них есть надежный план страхования для обеспечения акцизного сбора".

Количество винокурен резко возросло. По данным HMRC, сегодня в Британии существует 419 лицензированных винокуренных заводов, тогда как в 2009 году их было только 113.

Копірайт зображення NICK COOK Image caption Николас Кук из "Гильдии джина" не считает, что джин переживает сейчас пик своей популярности

Можно выделить две марки, которые особенно стимулируют "аппетит" трендсеттеров, подчеркнул Николас Кук, генеральный директор отраслевой организации "Гильдия джина".

"В свое время более легкий, растительный вкус Bombay Sapphire совершил переворот. А в Hendrick's присутствует вкус болгарской розы и огурца, что в момент появления этого напитка считалось новаторским решением".

Другим новаторским решением, проложившим путь обеим маркам, были "чрезвычайно стильные, изысканные бутылки".

Однако теперь в одной только Великобритании насчитывается 500 сортов джина, и уникальности этих двух лидеров уже недостаточно.

Кажется, пик славы джина уже не за горами.

Аналитики компании Mintel в декабре 2018 года опубликуют маркетинговое исследование британского рынка крепкого алкоголя.

Его автор Элис Бейкер рассказала, что джин опережает другие напитки: по сравнению с остальным белым алкоголем, его доля растет значительно быстрее, а рост продаж достигает примерно 25%.

"Возможно, популярность джина будет расти еще несколько лет, но потом остановится. Как и любой тренд, она имеет свои пределы".

Даже "Гильдия джина" признает это. "Сейчас было бы трудно выйти на рынок, - соглашается Николас Кук. - Найти свободное место на магазинных полках или в барах - задача не из легких".

Гильдия не слишком охотно это признает, но, скорее всего, ее материнская компания Worshipful Company of Distillers на общем ежегодном совещании заявит: "По нашему мнению, джиновий бум достиг своего пика".

Копірайт зображення SCOTT GARFITT Image caption Возрождение розового джина

Каким будет дальнейшее развитие рынка джина, предсказать трудно. Но по мнению исследовательской компании Mintel, производителям стоит как-то выделять свой продукт с помощью цвета.

В баре Lidl House of Hortus вся комната была оформлена в розовых оттенках: гостям предлагали джин с гранатовыми и розовыми нотками. Другие комнаты также имели свое цветовое решение.

По словам Mintel, это еще далеко не предел. "Сегодня розовый в тренде, но есть такие сорта джина, которые меняют цвет. Их целевая аудитория - пользователи соцсетей. Цветной джин имеет эффектный вид на фото и видео и привлекает потребителей моложе 40 лет".

Краткая история джина

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Переулок джина" Уильяма Хогарта: безделье, нищета и забвение

Джин изобрели в Голландии в XVI веке как лекарство. Англичане полюбили "голландский эликсир храбрости", когда воевали вместе с голландцами во время Тридцатилетней войны.

Король Карл I наделяет Worshipful Company of Distillers исключительным правом на перегонку спирта в Лондоне, отчасти для того, чтобы помочь английским крестьянам решить проблему избытка кукурузы и ячменя.

Помощь также поступает и от короля Вильгельма III (голландца). Он активно поощряет производство спиртных напитков с целью сбора средств на финансирование войны. Джин становится дешевле и популярнее пива.

Злоупотребление джином в 1730-е изображает на своей гравюре "Переулок джина" художник Уильям Хогарт - безделье, горе, безумие и смерть.

В викторианскую эпоху строят "дворцы джина"; яркие и сверкающие заведения помогают новому промышленному рабочему классу расставаться с деньгами.

Джин теряет популярность, становится напитком пожилых снобов, пока законодательные изменения 2009 года не облегчают его производство, что вызывает новый бум.

А между тем все, кто участвует в этом празднике, могут начать уже подыскивать альтернативу, когда вечеринка закончится.

Все предприятия, производящие джин, могут быстро перепрофилироваться на производство другого спиртного напитка.

Основатель и редактор энциклопедии джина Gin Guide Пол Джексон считает, что этим напитком станет ром.

С ним соглашается Элис Бейкер из компании Mintel. По ее мнению, ром - действительно достойный конкурент. "Он имеет свою историю, напиток впервые произвели на Карибских островах. Если провести грамотную рекламную кампанию, статус рома можно снова повысить".

Так или иначе, налоговая не будет возражать, потому что свою долю все равно получит.

За все проданные спиртные напитки HMRC взимает большой платеж. Сегодня литровая бутылка алкоголя крепостью 40 % обходится производителям в 11 фунтов.

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