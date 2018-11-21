К Одессе прибило баржу с миллионами пачек сигарет: куда шла контрабанда
К Одессе прибило украинскую баржу с миллионами пачек сигарет - это может быть одной из крупнейших выявленных контрабандных партий.
Судно официально направлялось из одного украинского порта в другой, но и эксперты, и правоохранители предполагают, что этот случай может выявить схему контрабанды сигарет в ЕС.
Сигнал SOS
19 ноября утром около Тендровской косы Черного моря в территориальных водах Украины - примерно за 9 миль от берега - украинский буксир "Параллель" из-за повреждения послал сигнал "SOS".
Как указывает Государственная пограничная служба, на помощь экипажу направились спасательные катера и катер пограничников. Четырех членов экипажа спасли и доставили в Очаков.
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По официальной информации, буксир следовал из порта Голая Пристань около Херсона в порт Скадовска, который также расположен в Херсонской области.
Однако последствия ночного морского происшествия вызвали подозрения относительно того, что буксир может быть причастен к большой схеме контрабанды сигарет.
Миллионы пачек сигарет
Уже вечером 19 ноября шторм прибил буксир к берегу у мыса Ланжерон в Одессе.
Однако гораздо интереснее была баржа, которую транспортировал буксир "Параллель" и отцепил во время экстренной ситуации.
Баржу прибило к берегу около города Черноморск, ее взяла под охрану пограничная служба и обнаружила там миллионы пачек сигарет.
Одесские СМИ, а также журналист Юрий Бутусов сообщали, что на барже может быть около 5 млн пачек сигарет.
В Государственной пограничной службе пока не подтвердили именно такое количество, однако не исключено, что озвученная цифра может быть реальной.
Как рассказал ВВС News Украина представитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко, точное количество сигарет установят пограничники и представители СБУ уже после разгрузки.
А с этим пока проблемы - баржа зафиксирована очень плохо и разгружать ее пока опасно для жизни сотрудников.
Поэтому, по состоянию на день 21 ноября, "решается вопрос доставки баржи в порт или туда, где можно разгрузить".
Обнаруженные на борту сигареты не имеют акцизных марок. Все надписи на них - на английском языке.
Часть сигарет марки Marble с пометками производства Швейцарии.
Уже 20 ноября на месте работали сотрудники СБУ, ГПСУ и прокуратуры, которые сразу же начали следственные действия. Дело расследуется по статье 201 Уголовного кодекса - контрабанда в особо крупных размерах.
Куда и откуда везли сигареты?
Как рассказали ВВС News Украина в пограничной службе, официально буксир с баржей совершал каботажную перевозку - то есть перевозили товар между двумя морскими портами одного государства.
Как пояснил Андрей Демченко, буксир с баржей не проходил таможенного или пограничного оформления и должен был просто переплыть из одного порта Херсонской области в другой.
При этом ряд экспертов и журналистов намекают, что сигареты могли следовать через границу в одну из стран ЕС, расположенных на Черном море.
Журналист Юрий Бутусов также предполагает, что сигареты могли везти из аннексированного Россией Крыма в ЕС и использовать для этого украинское судно. Он указывает, что это может быть частью большой схемы контрабанды.
В свою очередь, Андрей Демченко отмечает, что видел в сети уже как минимум три версии, куда и откуда могли переправлять контрабандные сигареты.
"Мы совместно с СБУ пока устанавливаем происхождение этих сигарет. Пока подтверждать версию, озвученную в СМИ, нельзя", - заявил представитель пограничной службы.
При этом он признает, что "чрезвычайно нелогично доставлять такое количество сигарет из одного порта Херсонской области в другой".
Все обстоятельства инцидента еще предстоит установить следствию, однако в ГПСУ говорят, что все суда отслеживаются.
"Если бы оно вышло без разрешения и оформления из территориальных вод, то мы бы сразу проинформировали другие страны, что есть незаконной выход", - добавляет Демченко.
Он также отмечает, что такой буксир не предназначен для открытого моря.
И в этом свете пограничники признают, что судно могло быть только частью схемы переправки. Показательным прецедентом называют похожую историю прошлым летом.
В конце июля 2017 года в порту Николаева уже задерживали баржу с сигаретами. Тогда два миллиона пачек сигарет перегружали с иностранного судна Hermes, которое зашло загрузиться зерном, прямо на баржу с буксиром.
Демченко не исключает, что подобное могли планировать и с этой баржей - могли загрузить на нее, а могли перегрузить на какое-то другое судно.
В СБУ, которая должна расследовать это дело, пока его не комментируют.
Ранее ВВС News Украина подробно описывала схемы, по которым происходит контрабанда сигарет через наземную западную границу в страны ЕС, где цены на этот товар могут быть до десяти раз выше украинских.
Через западную границу, как рассказывали пограничники, часто пытались переправлять контрафактные сигареты, которые поступают и из морских портов на Черном море.