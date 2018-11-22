Мертвецы и каннибализм: как в 1934-м парламент Британии обсуждал Голодомор

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В материале есть снимки и описания, которые могут шокировать.

Голод в Украине 1932-1933 годов подробно обсуждали в Великобритании. Это даже стало поводом для отдельного слушания в Палате лордов.

Несмотря на распространенное мнение, что на Западе в 30-е тему голода в УССР преимущественно игнорировали, стенограмма заседаний британского парламента дает возможность понять, как тогдашние западные элиты оценивали ситуацию в Украине, и насколько адекватными данными оперировали.

Главными источниками информации были свидетельства западных бизнесменов и путешественников, сбежавших из этого региона, репортажи немногочисленных западных журналистов и отчеты религиозных организаций.

Уже тогда на самом высоком уровне в Британии признавали доказательства того, что голод в Украине был искусственным, ведь люди умирали на фоне массового экспорта зерна из СССР. Там также говорили: в 1932-1933 годах умерли от трех до шести миллионов человек.

Лорд-докладчик

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1934 году в парламенте Великобритании обсуждали голод в Украине

Дебаты о голоде в Украине состоялись в британском парламенте 25 июля 1934 года. Тогда уже было достаточно информации о событиях 1932-1933 годов, но больше всего лорды беспокоились, чтобы голод не повторился - на этот счет были серьезные подозрения.

Доклад о ситуации в Украине на рассмотрение Палаты лордов предоставил лорд Чарнвуд - Хадфри Бенсон. Он был известным писателем и ученым, филантропом и либеральным политиком.

Копірайт зображення HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES Image caption Фото умерших от голода в Украине

Перед началом дебатов объявили, что лорд Чарнвуд располагает важной информацией, которая заслуживает внимания. В частности, речь шла о политике правительства России, которая привела к массовому голоду среди населения регионов, где выращивают больше всего пшеницы.

В отчете лорда также был вывод, что такая ситуация с голодом может повториться и в 1934 году из-за политики советского правительства: коллективизации, конфискации имущества в аграрных регионах и конфискации пшеницы для экспорта за границу и для нужд армии - без учета потребностей самих крестьян.

После вступительной информации слово взял лорд Понсонби Шелбредский от левой Лейбористской партии. Он обратил внимание присутствующих, что ситуация в России - это внутренние дела этой страны и усомнился, должны ли они вообще дискутировать об этом и вмешиваться в дела других государств.

Похожую позицию высказали еще несколько его коллег.

Голод в "Южной России"

После этого лорд Чарнвуд подробнее изложил информацию о голоде.

Он старался быть очень осторожным в высказываниях и обозначал регион, где был голод, как Южная Россия.

Лорд Чарнвуд убеждал, что крайне осторожно относился к источникам информации и даже специально избегал сообщений, которые могли содержать "политические цели, к примеру, независимость Украины".

Это - единственное место докладе, где он произнес слово "Украина".

Лорд Чарнвуд заявил, что не может публично называть имена людей, показания которых позволяют составить картину голода. Это в основном бизнесмены или посетители СССР, говорил он, и озвучивание имен может им существенно навредить.

Проверенными источниками, на которые можно публично сослаться, лорд назвал заявление межконфессионального комитета во главе с кардиналом архиепископом Вены, а также репортажи двух журналистов.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Слобожанщина, в которую в 30-е годы входила часть Донецкой области, пострадала от Голодомора больше всего

Тогда прозвучали фамилии американского журналиста Уильяма Чемберлина, который писал для Christian Science Monitor of America, и Малкольма Маггериджа, статьи которого лорд читал в местной Morning Post.

Оба журналиста посетили УССР в 1933 году и описали впечатления от голода в своих изданиях.

Лорд Чарнвуд отдельно подчеркнул, что подробно проверил информацию об этих журналистах - "они высокопоставленные и хорошо осведомленные журналисты".

"Все источники свидетельствуют, что в 1933 году в Южной России был голод страшного масштаба", - настаивал лорд Чарнвуд.

Он заверил, что наибольшие цифры погибших, которые ему попадались, он отверг. И все же из информированных источников понял: от голода в 1933 году там умерли не менее трех миллионов человек. А, возможно, и "на несколько миллионов больше".

"На основании всей информации этот голод выглядит как искусственно организованный", - продолжал он.

По его словам, уже тогда было много свидетельств, что урожай пшеницы был "очень хорошим". А вот данных о неурожае как реальной причине голода он не увидел.

Лорд также напомнил о коллективизации, которая началась с 1929 года, о конфискации имущества крестьян и создании колхозов.

Image caption Советские газеты 1932 года не вспоминали о голоде в Украине. Зато охотно сообщали о "голодных походах" рабочих в Лондоне

Он пояснил лордам, что советская власть установила контроль над всеми этапами производства и продажи зерна - исключительно государству. Поэтому благосостояние крестьян зависело от того, останется ли им самим хоть что-то в конце года после сдачи зерна государству.

"Это вызвало большое недовольство, но таких (недовольных. - Ред.) либо расстреливали, либо депортировали в трудовые лагеря", - добавил лорд Чарнвуд.

В своем выступлении он обратил внимание, как в 1933 году официальная советская пресса отчиталась о выполнении плана: "Заготовка зерна выполнена полностью и досрочно".

"Выполнение плана могло произойти вследствие того, что производителям зерна практически ничего не оставили", - предположил докладчик.

Особое внимание он обратил на то, что во время голода продолжался экспорт зерна за границу, удовлетворительными были и поставки хлеба городским работникам и армии.

Шесть миллионов умерших

Еще жестче ситуацию с голодом обрисовал в британском парламенте архиепископ Кентерберийский Космо Гордон Лэнг, духовный глава Церкви Англии.

Он тоже заявил, что негоже критиковать внутренние дела других стран, однако парламент изменил бы традициям, если бы в такой момент побоялся выразить протест против "нарушения основных принципов гуманности" - будь то в маленькой Либерии или в большой России.

Архиепископ Кентерберийский сказал, что сам изучил массу документов и свидетельств иностранных наблюдателей и очевидцев событий, которые бежали из Южной России.

"У меня сложилось впечатление, что ситуация в южных частях России в прошлом году была ужасной, там произошел такой страшный голод, какой вряд ли когда-то видел мир", - обратился он к лордам.

По его мнению, слова лорда Чарнвуда о трех миллионах погибших могут быть преуменьшением.

"Думаю, что будет гораздо ближе к реальности цифра в шесть миллионов", - заявил он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Архиепископ Кентерберийский Космо Гордон Лэнг во время дебатов назвал цифру погибших от голода - 6 млн

Архиепископ привел пример: в одном городе региона, где жили 240 тыс. человек, голодной смертью умерла шестая часть - 40 тыс. человек.

Он говорил о фотографиях, на которых на улицах городов видно много мертвецов и людей, близких к смерти. И местные жители проходили мимо и не обращали на них внимания, что свидетельствовало о привычности этого явления для горожан.

Он также опасался называть на дебатах имена источников и географические названия, ведь это якобы позволит "выследить информаторов и уничтожить их, или же выслать в трудовые лагеря или в Сибирь".

Архиепископ указывал, что люди, которые сумели выжить, "питались котами и собаками, а конина была чем-то люксовым, а в некоторых местах появление мышей весной воспринималось как счастливая возможность получить пищу".

Уже тогда в Британии было достаточно свидетельств, чтобы говорить о каннибализме во время голода в Украине.

"Боюсь, нет никаких сомнений, что в начале прошлого года там были случаи каннибализма", - сказал ахиепископ Кентерберийский.

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Архиепископ выразил большую обеспокоенность тем, что даже в 1934 году СССР будет экспортировать зерно. Он надеялся, что это неправда.

"Надеюсь, что больше не будет экспорта зерна, пока не будет уверенности, что они могут накормить собственных людей", - сказал он.

Он выразил надежду, что британское правительство сделает запрос в Москву и покажет, что британская общественность серьезно обеспокоена тем, что произошло в прошлом году.

"Кровожадная система"

Не подбирал слов и не прятался за словами о Южной России граф Денби.

В своей речи он указал, что знаком с "ужасной ситуацией в Украине, где все это происходит".

Лорд рассказал, что в Украине живет больше всего католиков России, и ему известно также ужасное отношение к епископам, священникам и другим группам местного населения.

"Не надо забывать, что все это является специальной политикой кровожадной и бездушной системы, которая толкает население к коммунизму", - заявил он.

В отличие от некоторых коллег, которые отрицали право палаты лордов обсуждать дела других стран, граф Денби выступал резко "за".

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Он вспомнил, что даже Палата представителей США уже одобрила резолюцию по голоду в Украине.

В документе, который зачитал граф Денби, говорилось, что "несколько миллионов людей в Украинской Советской Социалистической Республике умерли от голода в течение 1932-1933 годов".

В американском документе, по словам графа, говорилось о том, что правительство СССР полностью осознавало масштабы трагедии и полностью контролировало систему обеспечения пищей населения.

"Однако правительство не сделало никаких шагов, чтобы избежать голода или облегчить его ужасные последствия. Напротив, власть использовала голод как средство уменьшить украинское население, а также уничтожить украинские политические, культурные и национальные права", - резюмировал граф Денби.

"Не наше дело"

А вот лорд Понсонби Шелбредский, хотя и не отрицал информацию коллег, но настаивал на недопустимости обсуждения внутренних дел других стран.

Если начать вмешиваться в дела России, говорил он, то неизвестно, где предел, и надо ли будет так же поступать и с другими европейскими странами.

Он также критиковал архиепископа Кентерберийского, который якобы беспокоится о жителях России, хотя другие страждущие во многих странах его так не беспокоят.

В какой-то момент, судя по стенограмме, между ними даже возник спор.

В целом дебаты очень своеобразно завершил граф Стенхоп, который заявил, что "это не дело нашего правительства вести дискуссии о внутренних делах иностранных государств".

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