Черная пятница: как удачно купить и не разориться

Копірайт зображення Getty Images Image caption 116 млн американцев планируют что-то купить в нынешнюю Черную пятницу

Наверняка вы уже видели кучу рекламы о невероятных скидках на Черную пятницу, которая в этом году приходится на 23 ноября - а, возможно, даже планируете зайти в этот день в несколько магазинов и оценить, на что же снизили цены.

BBC News Украина решила разобраться, откуда взялись скидки в этот день, почему мы на них клюем и как покупать разумно.

Традиция распродаж в пятницу после Дня благодарения, как и сам термин "Черная пятница", пришли к нам из США.

Само же название возникло в конце 1950-х, когда его начали использовать для обозначения транспортного хаоса, который создавали покупатели на дорогах.

Черная пятница знаменовала начало рождественского сезона в магазинах.

По результатам исследования Национальной федерации розничных торговцев США, 116 млн американцев планируют что-то купить в эту Черную пятницу.

Сегодня же этот "праздник скидок" является общемировым трендом, а некоторые магазины начинают распродажи с полуночи. Другие - снижают цены на товары в течение всей недели.

По данным компании Shopify, которая собирает данные от более чем 500 тыс. магазинов, на пике продаж в Черную пятницу в 2017 году покупатели тратили более 1 млн долларов в минуту.

В Украине Черная пятница также стала актуальной: как для покупателей - благодаря скидкам, так и для продавцов - благодаря возможности увеличить продажи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Значительные скидки часто приводят к очередям в магазины

Например, по данным сети магазинов "Цитрус", прирост товарооборота в Черную пятницу по сравнению с обычным днем ​​в 2017 году составил 172% (в 2016 году - 92%).

В 2018 году магазин прогнозирует рост уже на 200%.

Компания Comfy сообщила, что в Черную пятницу в 2017 году через интернет-магазин comfy.ua оформлялось 500 заказов в час, а общий объем продаж за один день составил 20 млн гривен.

В Черную пятницу украинцы активно покупают и за рубежом.

По данным "Новой почты", количество покупок в зарубежных магазинах через сервис компании NP Shopping в 2017 году в день Черной пятницы выросло вдвое, если сравнивать с пятью днями до и после.

Маркетинг и психология

По словам експерта по фэшн-ритейла Алины Бойко, "Черная пятница - это такой же маркетинговый ход, как и Хэллоуин".

В сфере моды он приходится на середину сезона, когда осенние товары, поступившие в продажу в августе, уже не новы для потребителей, а коллекция весна-лето 2019 года будет только в январе.

"Середина сезона, когда интерес потребителя падает, идеальное время, чтобы улучшить поступления денежных средств путем распродажи", - говорит Бойко.

Психолог Анна Долид говорит, что все люди "запрограммированы на победу": когда они где-то видят скидку - значит, у них есть возможность купить что-то дешевле других.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Черная пятница - это такой же маркетинговый ход, как и Хэллоуин", - говорит експерт по фэшн-ритейлу

"Это дает чувство превосходства", - говорит она.

При этом, если покупки приобретают признаки проблемы и переходят в категорию шопоголизма, то причины этого, по словам психолога, кроются в детстве.

"В детстве (такому человеку) не хватало власти, мама не делала то, что хотел ребенок", - говорит Долид.

По ее словам, часто шопоголизм является проявлением детской жадности уже во взрослой жизни.

Также психолог отмечает, что для Украины играет роль также травматическая, с точки зрения материального благополучия, история: дефицит товаров, а затем бедность 90-х.

"Скидкам подвластны особенно люди от 35 до 50 лет... Мне сейчас нужно, так как потом этого может и не быть", - говорит Анна Долид.

Покупать с умом

Как в день скидок не потратить в магазинах много и не купить что-то лишнее?

Психолог обращает внимание на то, что чрезмерные и ненужные покупки могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

"Если человек много покупает, то чувствует вину", - говорит она.

Импульсивные решения - враг экономии

Алина Бойко рекомендует "переночевать" с мыслью о покупке.

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Полезным будет также спланировать список покупок перед тем, как начинать шопинг. Это позволит вам купить только действительно то, что вам необходимо.

"Список помогает видеть и осознавать, что вы планируете покупать", - отмечает психолог Анна Долид.

Также, имея перечень товаров, которые вам нужны, будет проще сравнить их цену в различных магазинах.

Нужно установить лимит расходов

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Здесь нужен самоконтроль: идя в магазин или покупая онлайн, следует определить для себя ту сумму, которую вы можете себе позволить потратить.

"Если задуматься о лимите и попробовать его соблюдать, то все получится", - говорит психолог.

По ее словам, имея список, можно привязать к нему и лимит расходов, а если какая-то сумма останется, то ее и можно будет потратить на что-то незапланированное.

При этом вы не выйдете за пределы приемлемых расходов.

Не соблазняться на первую попавшуюся скидку

Експерт по фэшн-ритейлу советует "фильтровать маркетинговые уловки и громкие месседжи от брендов".

Чтобы покупка была выгодной, стоит сверить цену в нескольких магазинах - ведь где-то скидки могут быть большими.

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Бойко также предупреждает, что иногда магазины хитрят и сначала повышают цену, а потом уже от нее отсчитывают "фантастическую" скидку.

Делают они это для того, чтобы "создать впечатление, что скидка больше".

Поэтому лучше проверить цену на желаемый товар заранее.

Алина Бойко также советует при покупке одежды в Черную пятницу отдавать предпочтение классике и базовым вещам.

Лучше не покупать ультрамодные вещи, которые "будут пылиться в шкафу через сезон".

Эмоции вместо вещей

Важный предохранитель от импульсивных покупок - помнить, что иногда дело не в покупках со скидками, а в эмоциях.

Чтобы избегать неоправданных покупок, психолог советует добавить активности в свои будни - походить в спортзал, пообщаться с друзьями, поиграть с ними в различные игры.

От шопинга человек получает эмоции, и своеобразным "антидотом" здесь также являются эмоции - общение, самообразование, спорт.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иногда дело не в покупках, а эмоциях

"Попробуйте утолить эмоциональный голод новыми впечатлениями, фильмом или походом в ресторан, - говорит Алина Бойко. - Может, вам совсем ничего и не нужно".

По словам психолога, покупки иногда являются способом почувствовать собственную значимость и самостоятельность в принятии решений.

Где и как покупать?

По словам Алины Бойко, в сфере модных товаров объемы продаж онлайн в США ежегодно растут и уже достигли 25%.

Сама она также много покупает онлайн.

"У меня стандартный размер (нет рисков не угадать) и я долго жила в Европе. Там уже годами проверенная система обработки заказов и бесплатных возвратов", - говорит експерт.

В Украине же уровень сервиса, по ее словам, все еще развивается.

Психолог Анна Долид говорит, что для людей, которые много переживают и волнуются, проще покупать не онлайне, а только посмотрев товар вживую.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди ищут и сравнивают товары онлайн и офлайн, покупая там, где выгоднее

Сама же Бойко ходит в магазины иногда - "просто чтобы пообщаться, посмотреть новинки, померить, не покупая".

Найдя вещь, которая нравится, Алина Бойко покупает ее потом в онлайн-магазине.

При этом она отмечает, что "покупая онлайн, мы часто не чувствуем границ, объема расходов. То, как деньги исчезают с карты труднее отследить, чем из кошелька".

"Границы между онлайном и офлайном размыты. Платформы потребления смешались", - говорит Бойко.

Сейчас это один из важных мировых трендов в торговле.

"Люди смотрят ассортимент, прицениваются онлайн. А выбрав, идут в магазин покупать. Или наоборот - ходят по магазинам, выбирают, меряют. А заказывают онлайн".

Пятница - не единственный шанс

Копірайт зображення Getty Images Image caption Следующая "красная дата" для любителей скидок - 26 ноября

Стоит помнить, что не обязательно привязывать свои надежды на выгодную покупку к одной дате.

Во многих магазинах скидки есть все выходные после Черной пятницы, а в понедельник онлайн магазины проводят другую большую распродажу - Киберпонедельник.

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