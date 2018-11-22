Память и выводы: соцсети о Евромайдане пять лет спустя

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В дни, когда в Украине отмечают начало протестов Евромайдана, пользователи соцсетей активно делятся своими воспоминаниями о тех событиях.

Некоторые считают, что тогдашние протесты запустили реформы в Украине, другие же усматривают в них борьбу за власть, однако все сходятся на том, что Евромайдан изменил Украину.

"Единственные в мире"

Журналист Аркадий Бабченко заявляет, что в результате Евромайдана Украине удалось то, что не удавалось еще никому.

"Украина - единственная, кто вырвалась из Мордора на пике его очередного взлета к могуществу. Единственные в Европе. Единственные в мире", - написал он.

По его словам, тогда на Майдане собрались "уникальные люди", которые вышли туда "не за колбасу. За свободу. За достоинство".

"Я был рожден рабом. В Империи. И всю жизнь был рабом. И только там, на четвертом десятке, обрел свое достоинство. И рабом я больше никогда уже не буду", - написал журналист.

Депутат и журналист Мустафа Найем описывает свои пять выводов о Евромайдане.

Среди них - умение говорить "нет".

"Мы отвоевали свободу слова и право на протест. Мы научились говорить "нет", разоблачать воровство и обличать обман", - пишет он.

По его словам, сейчас многие активные граждане думают "валить", но "скепсис и разочарование - оружие в руках тех, против кого мы вышли, кому выгодно сохранить статус-кво".

"Мы научились говорить им - нет. Пора научиться говорить это и себе", - пишет Мустафа Найем.

Он убежден, что победа - в ежедневной, рутинной и системной работе.

"Мы научились делать революции. Мы почему-то всегда надеялись, что после за нас нашу работу сделает кто-то другой, кто умеет и знает как", - пишет депутат.

По его словам, нужно перестать оглядываться на "опытных", отмечая, что "объединенные желудками оказались более жизнеспособными и циничными, чем сотни разрозненных идеалистов".

Журналист Сергей Щербина, вспоминая о начале акций, отмечает, что похожими на революцию события стали только после избиения студентов и выхода на улицы сотен тысяч людей.

Он добавляет, что позже увидел "кто, как и зачем пришел к власти после Майдана".

"Майдан был нужен. Другое дело, воспользовались ли мы Майданом во свое благо", - говорит Сергей Щербина.

Иван Сауткин пишет, что не жалеет о том, что Евромайдан состоялся, и принял бы участие в протестных акциях, даже если бы знал о событиях, которые за ними последуют.

"Вина за произошедшее после Майдана на каждом, кто НЕ вышел и продолжает молчать в тряпочку, а не на тех, кто в эти дни, пять лет назад, ходил по улицам с оглядкой и мерз на Майдане", - написал он.

Журналист Наталья Гуменюк пишет, что не связывает с Евромайданом конфликт на Донбассе, начавшийся после победы протестующих.

"История про войну, которая для меня никогда с Майданом не была связана, кроме как намерения Кремля показать, что "не выходите на улицы, а если выйдете - то мы вам сами войну и создадим".

По ее словам, этому посылу, "частично, поверили за пределами Украины".

"Меньше хлопать друг друга по спине и поздравлять"

Критически оценивает успехи реформ после Майдана журналист и основатель международного пресс-центра Евромайдана Святослав Юраш.

"Ни "Томосы", ни точечная полицейская реформа, ни безвизовый режим, из-за которого теряем миллионы украинцев и который заслужили в том числе и благодаря тем, кто размахивал европейскими звездами, когда шел на пули, не оправдывает тот феноменальный шанс, которым пренебрегло наше руководство в 2014 году", - пишет он.

Он призывает украинцев "меньше хлопать друг друга по спине и поздравлять, а помнить, что за 5 лет Гордеев узел затянулся еще туже. И нам его разрубать".

Есть также и те, кто очень пессимистичен в своих оценках результатов Евромайдана.

Пользователь Владимир Иванов считает, что украинцы не воспользовались правом изменить Украину, а доверили его "негодяям".

"Сегодня победу Системы, стоившей жизни "Небесной сотни", называют "Революцией Достоинства", - пишет он.

По его словам, общество остается "зазомбированным".

"Легионы павших в гибридно-гешефтной войне мало чему людей научили. Часть общества продолжает гордиться тем, как политики цинично использовали их ради своего доступа к корыту", - написал Юрий Сытник.

Пользователь Инна Алимова в комментарии написала, что после тех событий никто и не планировал "позволять украинцам что-то менять" в стране.

Разделяет ее мнение и Олег Сенечин, который считает, что "целью организаторов был приход к власти, а благородные лозунги так и остались для наивного обывателя, любителя прыгать с кастрюлей на голове".

Иронично ответил на их слова пользователь Александр Фирст:

"Революция продолжается"

Директор одной из Киевских школ Сергей Горбачев в комментарии под одним из постов написал: "Я и тогда знал и писал, что после победы Майдана чуда не произойдет: инерция совка - огромна".

"Никаких разочарований, так и должно быть: изменения необходимы - и они продолжаются", - считает Горбачев.

Участница Евромайдана и ветеран АТО Юлия Паевская пишет, что не может воспринимать Майдан "как завершенное действие".

"Он (Евромайдан) продолжается в пространстве и времени... И думаю, будет продолжаться и тогда, когда вместе с моей жизнью закончится моя борьба... Революция достоинства продолжается", - написала она.

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